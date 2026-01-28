Царёв о докладе по Купянску-Узловому: Военкоры возмущаются - возмущаться не надо



Хороший человек сообщает только хорошие новости. Удивительная новость . Герасимов заявил о взятии Купянска-Узлового: «идёт проверка и зачистка городских кварталов».Военкоры возмущаются. А я считаю, что нечего возмущаться: не взяли сейчас, возьмём потом.Хороший человек сообщает только хорошие новости.

Купянское направление с точки зрения освещения оперативной обстановки остаётся одним из самых загадочных в зоне проведения специальной военной операции.Накануне, как известно, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил о переходе под контроль российской армии населённого пункта Купянск-Узловой на левом берегу реки Оскол. Это заявление вызвало оживлённые споры в профессиональном, полупрофессиональном и совсем непрофессиональных сообществах. Обратил на себя в связи с этим комментарий бывшего украинского политика Олега Царёва с добавлением «смайлика» в конце своего поста. Проживающий теперь в России Царёв пишет:Основной спор идёт на предмет того, было ли сообщение о взятии Купянска-Узлового на 100% серьёзным или же эта некая игра в дезинформацию. По поводу первого варианта сомнения выражают, как сказано Царёвым, многие военкоры. Отталкиваясь от второго варианта: если у противника по сей день на картах Часов Яр, Мирноград (Димитров), Покровск (Красноармейск), Гуляйполе остаются как минимум «под частичным контролем ВСУ», то почему тогда Купянску вместе с Купянском-Узловым не оказаться в аналогичной (информационной) ситуации уже со стороны ГШ ВС РФ...Противник изначально возмущался по поводу заявлений Валерия Герасимова, теперь же в украинских медиа обсуждается вопрос о том, «а не делает ли Россия такие заявления специально – на фоне подготовки к новому раунду переговоров по территориям». У украинских блогеров, освещающих военную тематику, теперь возникли подозрения, что Россия «может передать Украине в качестве территориального обмена то, что на самом деле российскими войсками не контролируется». Логика более чем витиеватая, но в современных условиях бывало всякое, и никакого варианта отметать априори нельзя.Напомним, что ранее проходила информация от военнослужащих о том, что ВС РФ вошли в Купянск-Узловой. О его полном освобождении сведений не поступало - до момента вчерашнего заявления НГШ.