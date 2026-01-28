Царёв о докладе по Купянску-Узловому: Военкоры возмущаются - возмущаться не надо

Царёв о докладе по Купянску-Узловому: Военкоры возмущаются - возмущаться не надо

Купянское направление с точки зрения освещения оперативной обстановки остаётся одним из самых загадочных в зоне проведения специальной военной операции.

Накануне, как известно, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил о переходе под контроль российской армии населённого пункта Купянск-Узловой на левом берегу реки Оскол. Это заявление вызвало оживлённые споры в профессиональном, полупрофессиональном и совсем непрофессиональных сообществах. Обратил на себя в связи с этим комментарий бывшего украинского политика Олега Царёва с добавлением «смайлика» в конце своего поста. Проживающий теперь в России Царёв пишет:



Удивительная новость. Герасимов заявил о взятии Купянска-Узлового: «идёт проверка и зачистка городских кварталов».
Военкоры возмущаются. А я считаю, что нечего возмущаться: не взяли сейчас, возьмём потом.
Хороший человек сообщает только хорошие новости.

Основной спор идёт на предмет того, было ли сообщение о взятии Купянска-Узлового на 100% серьёзным или же эта некая игра в дезинформацию. По поводу первого варианта сомнения выражают, как сказано Царёвым, многие военкоры. Отталкиваясь от второго варианта: если у противника по сей день на картах Часов Яр, Мирноград (Димитров), Покровск (Красноармейск), Гуляйполе остаются как минимум «под частичным контролем ВСУ», то почему тогда Купянску вместе с Купянском-Узловым не оказаться в аналогичной (информационной) ситуации уже со стороны ГШ ВС РФ...

Противник изначально возмущался по поводу заявлений Валерия Герасимова, теперь же в украинских медиа обсуждается вопрос о том, «а не делает ли Россия такие заявления специально – на фоне подготовки к новому раунду переговоров по территориям». У украинских блогеров, освещающих военную тематику, теперь возникли подозрения, что Россия «может передать Украине в качестве территориального обмена то, что на самом деле российскими войсками не контролируется». Логика более чем витиеватая, но в современных условиях бывало всякое, и никакого варианта отметать априори нельзя.

Напомним, что ранее проходила информация от военнослужащих о том, что ВС РФ вошли в Купянск-Узловой. О его полном освобождении сведений не поступало - до момента вчерашнего заявления НГШ.
    Очередное "взятие в кредит"?
    Это опять чревато большими потерями ибо нельзя, к примеру, авиацию вызвать бомбить "свои позиции" или крупные калибры.
    В итоге солдатиков кладут не считая...
    Ибо начальство подтверждения хочет и необходим "флаговтык", ну а потом "враг подтянул немеренные резервы" и наши войска вынуждены были временно оставить занятые позиции...
    На которых их никогда и не было.
      Цитата: Victor_B
      Это опять чревато большими потерями ибо нельзя, к примеру, авиацию вызвать бомбить "свои позиции" или крупные калибры.
      Хрень не пишите. Те кто сбрасывает бомбы, или отправляют пакет смерча, тем пофигу, что и кто там куда заявил. Им дали координаты они и работают, они не знают, свои там или чужие.
        Те кто сбрасывает бомбы, или отправляют пакет смерча, тем пофигу

        Правда что ли? Ну тогда это объясняет почему в Белгороде периодически ФАБ-500 падают...
          Во первых это было очень давно и значит не правда, а во вторых они действительно падают.
        Часов Яр, Мирноград (Димитров).....остаются как минимум «под частичным контролем ВСУ»

        Могу предположить, что "частичный контроль" заключается в нахождении в подвалах и норах отдельных групп всук, не исключаю, что у них имеются средства связи и какие-то запасы.
      ранее проходила информация от военнослужащих о том, что ВС РФ вошли в Купянск-Узловой. О его полном освобождении сведений не поступало - до момента вчерашнего заявления НГШ.

      Цитата: vladimirvn
      Это политика и у нее свои правила. К боевым действиям это отношения не имеет.

      Вот то-то и оно. Сколько раз уже желаемое за действительное выдавали... sad Наверное чтоб боевой дух поднять, не иначе. feel А иначе зачем? Политика она такая yes
      Вот взять, к примеру, Константиновку. С.Медведев, в день назначения командующим ГВ Юг, на кураже обещал на совещании Путину, что планирует к середине декабря завладеть почти всей Константиновкой. А в середине декабря после занятия Северска получил похвалу Верховного - "Сказал и сделал. Мужчина!" с рассказом про горянку. Но он то обещал про Константиновку, про Северск он просто докладывал тогда про начало зачисток города (http://www.kremlin.ru/events/president/news/78515). А Константиновка до сих пор процентов на 30-35 только занята, да и то, если считать прилегающие лесные окраины, входящие в городской округ. Но - "Мужчина"!
      Политика, однако. yes
    Шо?! Опять?! Надо дождаться заявления Конашенкова, этот точно врать не будет. Герасимову доверия нет, соврет и глазом не моргнет.
      Цитата: g_ae
      Герасимову доверия нет, соврет и глазом не моргнет.

      Он не врет!! Он по бумажке читает, что ему там написали.
        Цитата: Егоза
        Он не врет!! Он по бумажке читает, что ему там написали.


        Елена, сарказм не уместен. Вы просто видать никогда не работали на руководящих должностях серьёзного уровня, отсюда такие выводы. А мне приходилось, не в государстве, в РЖД. Тоже писал для себя бумажки. Хотя память дай Бог каждому.
          Человек дал Герасимову шанс сохранить лицо, а вы всю контору спалили. Ну, нельзя же так нечутко.
            Цитата: g_ae
            Человек дал Герасимову шанс сохранить лицо,


            Я знаю Герасимова как нашего командующего 58-й армией во вторую Чеченскую. Мужик жесткий, требовательный, но всегда справедливый.
            И ему всегда было плевать, что у него там с общественным лицом.
              Кстати, этот небоевой генерал (по мнению многих) облазил лично чуть ли не все аулы в Чечне. А шла война. И появляться в ауле с минимальной охраной было как минимум не безопасно.
              Цитата: kromer
              Я знаю Герасимова как нашего командующего 58-й армией во вторую Чеченскую.
              Командир армии и нач. ГШ это 2 разных человека, 1й это вояка, 2й это политик.
                Цитата: topol717
                Командир армии и нач. ГШ это 2 разных человека, 1й это вояка, 2й это политик.


                Должность начальника Генерального штаба политическая? Вот от Вас Евгений, подобной лабуды не ожидал. Ну и где он как политик речи толкает? На каких митингах? Или может он по телевизору хоть раз к гражданам обратился?
                  Самое сложное, это объяснять очевидные вещи. Обычно это проще понять, чем объяснить.
                    Цитата: topol717
                    Самое сложное, это объяснять очевидные вещи. Обычно это проще понять, чем объяснить.


                    Это да, но если начальник Генерального штаба говорит, что географический объект взят, то значит он действительно взят. На то, что ему врут снизу сослаться не получится, ибо начальник штаба от полка и выше получает информацию от нескольких источников. И втереть очки у лейтенанта на ЛБС руководству не получится.
                    В России вообще нет и быть не может более аккуратного человека работающего с информацией, чем начальник Генерального штаба. Что в царской России, что в СССР, что в РФ.
                      Цитата: kromer
                      Это да, но если начальник Генерального штаба говорит, что географический объект взят, то значит он действительно взят.
                      Весь вопрос кому это он говорит. И второй вопрос для чего это он говорит. Его за язык никто не тянет. Немедленный ответ от него не требуют. Инициативу он сам проявлять не будет, так как знает что это наказуемо.
                        Цитата: topol717
                        Весь вопрос кому это он говорит. И второй вопрос для чего это он говорит.


                        Вы не поверили начальнику Генерального штаба, но поверили корреспондентам аккредитованным на СВО и блоггерам Телеграмма которые дальше штаба полка к ЛБС не приближаются. Самим не смешно?
                        Цитата: kromer
                        Вы не поверили начальнику Генерального штаба, но поверили корреспондентам аккредитованным на СВО и блоггерам Телеграмма которые дальше штаба полка к ЛБС не приближаются. Самим не смешно?
                        Ну как вам сказать, про остановленную группировку из 1000 бойцов Украины вторгшуюся в Курскую область мы слышали 9 Августа.
                        Цитата: topol717
                        Ну как вам сказать, про остановленную группировку из 1000 бойцов Украины вторгшуюся в Курскую область мы слышали 9 Августа.


                        Ладно, завязываем. Пошлите в другие темы, там тоже интересно. laughing
                      должность обязывает имхо
                        Должность обязывает аккуратно обращаться с информацией.
                  Цитата: kromer
                  Должность начальника Генерального штаба политическая?

                  скажем так, среди тех кто в СВО вовлечен на поле боя, политикой решений, зависящих от воли Герасимова многие недовольны, а порой возмущены. В первую очередь это касается снабжения, целеполагания и отношения к жизням солдат..
                    Цитата: multicaat
                    скажем так, среди тех кто в СВО вовлечен на поле боя, политикой решений, зависящих от воли Герасимова многие недовольны, а порой возмущены. В первую очередь это касается снабжения, целеполагания и отношения к жизням солдат..


                    Это у нас блоггеры недовольны, а не солдаты. А солдат как и положено Уставом все тяготы и невзгоды ...
                      Цитата: kromer
                      как и положено Уставом

                      эти статьи устава взяты из устава армии РИ еще до отмены крепостного права.
                      помнится, еще Суворов что-то очень похожее цитировал.
                      вам не кажется, что это лютая архаика и не самый хороший аргумент?
                      время изменилось, нет никакой нужны в таком терпении.
                        Цитата: multicaat
                        эти статьи устава взяты из устава армии РИ еще до отмены крепостного права.


                        Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Там четко сказано про преодолевать все тягости и невзгоды.
                        я вам сказал, откуда это попало в современный устав. Это устарело. Это архаика. Это плохо работает сегодня. Даже не касаясь технологий и прочего, тупо здоровье у солдат радикально хуже.
                        Цитата: multicaat
                        Это устарело. Это архаика. Это плохо работает сегодня.


                        Ну Вам с сеновала виднее.
                        Цитата: kromer
                        Ну Вам с сеновала виднее.

                        оставьте свои влажные фантазии при себе.
                        Цитата: multicaat
                        время изменилось, нет никакой нужны в таком терпении.

                        Вы не правы. Место солдата в окопе. И так будет всегда. Потому как именно его "сапог" определяет принадлежность территории. А окоп по определению не "кафе с официанткой". И долго таким не станет. Там всегда будет холодно, грязно, сыро и страшно.
                        Цитата: Hagen
                        Место солдата в окопе.


                        Правильно в окопе, а не в интернете. И уж тем более солдат не будет жаловаться на начальника ГШ, потому как он "снарядов не даёт". Для снарядов существует командир рангом ниже.
                        Цитата: Hagen
                        Место солдата в окопе. И так будет всегда.

                        Место солдата в окопе нарисовалось всего полтора века назад.
                        с чего вы взяли, что это будет продолжаться долго? Уже сейчас окопы в основном пусты - солдаты сидят в укрепленных норах, чтобы их дроны не выбивали, да и другие огневые средства игнорировать нельзя. Израиль пошел еще дальше - он такую нору поставил на гусеницы и назвал Намер.
                        А вы продолжаете говорить про окопы??? Окоп сегодня - это временное укрытие для короткого стрелкового боя, солдат основное время должен проводить уже не там. Или предлагаете использовать тактику ВСУ со смертниками, которые сидят в передовых окопах? Охрану давно пора перепоручить видеокамерам, размещенным по периметру. Цена вопроса оборудовать позицию для отделения солдат - около 100к рублей. Сколько стоит 1 убитый солдат? Кажется, МО обещало выплачивать 3 млн родственникам. Нет нужды солдату торчать в окопе, нет никакого смысла в экономии средств для этого.
              Ниачем. И Грачев был боевым генералом, и Громов, да и Лебедь. И где они все? И очень плохо, что плевать. Вполне в духе современной российской "элиты". Чёт как-то справедливость в отношении генерала Попова вызывает сомнения.
                Цитата: g_ae
                И Грачев был боевым генералом, и Громов, да и Лебедь. И где они все?


                Двое на кладбище, третий готовится туда отправиться.

                Цитата: g_ae
                Чёт как-то справедливость в отношении генерала Попова вызывает сомнения.


                А за что генерала Попова сняли с должности?
          Цитата: kromer
          Тоже писал для себя бумажки. Хотя память дай Бог каждому.

          Тут многие пытаются раздавать "сногсшибательные" советы руководителям высоких уровней, на деле не покомандовав и бригадой дворников. С дивана всё выглядит проще, а руководство - недалеким, а в зеркале - "Македонский".... lol
            Цитата: Hagen
            Тут многие пытаются раздавать "сногсшибательные" советы руководителям высоких уровней, на деле не покомандовав и бригадой дворников.


            После контрнахрюка-2023 Генштаб перестал рефлексировать на выпады в СМИ.
              Цитата: kromer
              После контрнахрюка-2023 Генштаб перестал рефлексировать на выпады в СМИ.

              Не всегда. Сегодня есть заметная статистика судебных решений, в которых таким выпадам дается пока финансовая оценка. В основном комментаторам. Журналисты, как правило, страраются не заплывать "за буйки". Тех за такое рвение порой выгоняют из профессии. А "миряне" в большинстве своем не владеют знаниями об уголовном кодексе и его толковании, а потому часто ходят по грани законности, считая это допустимым поведением и проявлением своей "гениальности". Особенно нуждающиеся в повышенном самоутверждении. Я не призываю к повтору "1937г.", но порядок наводить все же надо.
              Цитата: kromer
              Тут многие пытаются раздавать "сногсшибательные" советы руководителям высоких уровней

              А кто эти руководители? Многие разбираются в своей работе как свинья в апельсинах, их главное достоинство - личная верность и исполнительность, они служат не государству.
              Вот недавно всплыла новость по очередному уголовному делу из высшего командного звена - человека, который занимался кадрами МО. Полтора миллиарда ущерба ему приписывают. Талантливый человек.
              Кроме того, есть реальный альтернативный опыт оркестра. Где-то спорный и противоречивый, но все-таки есть с чем сравнить и далеко не всегда люди из МО выглядят лучше.
                Скажите, а Вас не смущает, тот факт, что Вы мне пришили цитату другого комментатора?
                  мда... не знаю как так получилось. Извиняюсь - цитата не ваша.
        Цитата: Егоза
        Он по бумажке читает, что ему там написали

        Написали "свыше" ? Тогда ,где это "свыше" ?!Угадать из 2 вариантов !
        так и представил как ВВП лично Герасимову бумажки пишет. Ему как раз заняться же не чем.
    А как не возмущаться, когда от такого вранья растут потери личного состава на передовой?
      Похоже это новая тактика запада, с потерей Украины там уже смирились, теперь напоследок хотят максимально генетически ослабить Россию, выбив по максимуму мужиков в самом расцвете сил. Ответом должно быть, как бы конщунственно это не звучало, максимальный набор в армию иностранных наёмников, деньги заработаем, а вот мужики не вернутся.
      А можно поконкретнее: каким образом связаны потери л/с на передовой с заявлениями НГШ?
    Болтовню Герасимова всерьёз думающие люди не воспринимают. Почему Путин его терпит одному богу известно. Но несмотря на все это, я считаю считаю военблогерам стоило бы поукоротить языки, на то много причин.
      Цитата: Toby Dammit
      Но несмотря на все это, я считаю считаю военблогерам стоило бы поукоротить языки, на то много причин.

      Любопытно бы услышать про причины.
    Тут спорить абсолютно бесполезно, нужно понять главное, что существующее в России государство не способно выигрывать войны, развивать экономику науку, у этого государства иное целеуказание, - это извлечение прибыли для своих "учредителей".
      А твое государство на что способно?
        Моё государство выиграло вторую мировую войну, первой освоило космос.
          той страны уже давно нет
            Как говорили в России: "От сумы и тюрьмы не зарекайся". Сегодня страна есть, а завтра её нет.
              вот и нет СССР.....................................
          Цитата: Холостой_пистон
          государство выиграло вторую мировую войну

          Достали уже те, кто твердит, что Великую Отечественную выиграл Сталин. Можно подумать без Сталина наш народ ее проиграл бы.
            Что -то у вас ,врагов СССР и советского народа ,все 35 лет после создания вами своего Государства ,ни "благодаря ", ни "вопреки " вашей антисоветской власти , которую вы нам навязали в 1991 году ,так и не получилось ничего хорошего сделать для созданного вами Государства и его народа .
            А по сути статьи -все это "спектакль " для одного человека ,сейчас идут переговоры ,и наш "вождь " очень хочет для того человека доказать ,что везде побеждает .
            Ну, вот нет сейчас Сталина и что, выиграли? А в каком месте сейчас промышленность, наука и образование можно и не говорить.
    Это политика и у нее свои правила. К боевым действиям это отношения не имеет.
    то почему тогда Купянску вместе с Купянском-Узловым не оказаться в аналогичной (информационной) ситуации уже со стороны ГШ ВС РФ...
    Конечно, заодно и получить награды за взятие, со всеми причитающимися плюшками.
      Так ведь можно, спустя пару месяцев, ещё разок объявить о "взятии-освобождении"? Со всеми причитающимися?
        Конечно, пример с Сирией перед глазами - 3 раза объявляли о выполнении всех задач, с последующими парадами и награждениями. Результат за окном hi
    Цитата: Тополь
    каким образом связаны потери л/с на передовой с заявлениями НГШ?
    А начальник ГШ возглавляет министерство культуры?
    А кто такой Царев? Политэмигрант пролюбивший все на Нэньке, а теперь здесь нас уму-разуму обучающий? Почему здесь перед ним вообще кто-то должен отчитываться? Он кто вообще блин такой?!
      Цитата: GUSAR
      Он кто вообще блин такой?!

      Главное о нем -
      С мая 2012 г. являлся советником премьер-министра Украины Николая Азарова.
      В конце 2013 г., с началом политического кризиса на Украине, Олег Царев выступил против сторонников евроинтеграции, обвинив в организации киевских протестов ("евромайдана") западные спецслужбы, публично защищал интересы русскоязычного населения юго-востока Украины и Крыма.
      В марте 2014 г. Олег Царев принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 г. Однако впоследствии снял свою кандидатуру, заявив, что новая киевская власть, в нарушение всех демократических норм, лишила его возможности "донести свою позицию до жителей центральной и западной Украины". Политик призвал остальных кандидатов бойкотировать президентские выборы как нелегитимные.
      7 апреля 2014 г. Царев был исключен из Партии регионов. Как сообщалось, сделано это было на основании поданного им заявления.
      С началом конфликта на юго-востоке Украины Олег Царев поддержал ополченцев Донбасса. 16 апреля 2014 г. он возглавил Юго-восточное движение за федерализацию (движение "Юго-восток").
      В мае 2014 г. выступил с инициативой создания "федеративного государства "Новороссия", в которое, по его словам, должны были войти Донецкая и Луганская народные республики, а также Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская области.
      11 мая 2014 г. в Донецкой и Луганской областях состоялись референдумы о независимости, 12 мая был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР. 24 мая было подписано соглашение об объединении регионов в Союз Донецкой и Луганской народных республик - Новороссию. В тот же день Олег Царев стал сопредседателем общественного движения "Народный фронт Новороссии". 26 июня 2014 г. его избрали председателем парламента Союза Донецкой и Луганской народных республик. Позднее, в мае 2015 г., Олег Царев сообщил, что деятельность структур Новороссии заморожена, поскольку она противоречит Минским соглашениям.
      В мае 2014 г. Генпрокуратура Украины внесла в Верховную раду представление о привлечении депутата Олега Царева к уголовной ответственности и его задержании. Царева обвиняли в призывах "к насильственной смене и свержению конституционного строя Украины", а также в том, что он "открыто призвал к изменению государственных границ Украины". 3 июня Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности, тем самым лишив его депутатской неприкосновенности, и на арест депутата. В июле 2014 г. МВД Украины объявило Царева, покинувшего страну, в межгосударственный розыск.
      Ну и далее уже в России
      Кстати, многие считали, что возглавить ЛДНР долен именно Царев. И не исключаю, что именно его и призовут снова. Все получше, чем "кум" будет.
    Надо же как то порадовать царя,который,по его словам,сейчас влюблен.
    Лишь бы наши летуны и дроноводы были в курсе "взят или не взят" 6аселенный пункт нашими войсками в реальности.
    Новость, безусловно, отличная! Но какой-то неприятный осадочек остаётся... Доверие зарабатывается годами/десятилетиями, а теряется за минуту. Не верю я нашему НГШ и всё тут!
    Был Паша "Мерседес", стал Валера"кредит" laughing
    Слетось хахло в комменты , вонь , хоть комп не включай.
    почему Царев...в России себя так вольготно чувствует...это в том числе и из-за бездействия его партии Украина превратилась в Укрорейх 404...Олежа должен сидеть в российской тюрьме, а не военкурятником быть...да и вообще он скорей всего чей-то агент.
    По этой логике, тогда, объявляйте всюУкраину освобождённой...