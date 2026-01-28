Мирных соглашений по Украине будет два. Киев планирует подписать мирный план из 20 пунктов с США. В свою очередь, Штаты заключат договор с Россией.

Киевский режим планирует подписать мирное соглашение только с США, а американцы уже заключат отдельный договор с Россией. Об этом накануне заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.В Киеве решили, что мирных соглашений по Украине должно быть два, а не одно, как планировалось раньше. По версии, озвученной Сибигой, киевская хунта планирует подписать с США мирный план из 20-ти пунктов, который состряпал Зеленский со своими европейскими спонсорами, а США потом уже заключат некий договор с Россией. При этом Евросоюз предоставит Украине свои гарантии безопасности, но его подписей в окончательном соглашении не будет.Как утверждает украинский министр, Киев уже озвучил свою позицию на переговорах в Абу-Даби, но реакции со стороны Вашингтона и Москвы пока не последовало. Однако, как предполагают эксперты, в том числе западные, этот план Киева принят не будет, соглашение должно быть одно, охватывающее все спорные вопросы.Как ранее заявили в Москве, Украина или примет условия России добровольно, или ее заставят это сделать.