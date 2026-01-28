Сибига: Киев планирует подписать мирное соглашение, но не с Россией

Киевский режим планирует подписать мирное соглашение только с США, а американцы уже заключат отдельный договор с Россией. Об этом накануне заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

В Киеве решили, что мирных соглашений по Украине должно быть два, а не одно, как планировалось раньше. По версии, озвученной Сибигой, киевская хунта планирует подписать с США мирный план из 20-ти пунктов, который состряпал Зеленский со своими европейскими спонсорами, а США потом уже заключат некий договор с Россией. При этом Евросоюз предоставит Украине свои гарантии безопасности, но его подписей в окончательном соглашении не будет.



Мирных соглашений по Украине будет два. Киев планирует подписать мирный план из 20 пунктов с США. В свою очередь, Штаты заключат договор с Россией.


Как утверждает украинский министр, Киев уже озвучил свою позицию на переговорах в Абу-Даби, но реакции со стороны Вашингтона и Москвы пока не последовало. Однако, как предполагают эксперты, в том числе западные, этот план Киева принят не будет, соглашение должно быть одно, охватывающее все спорные вопросы.

Как ранее заявили в Москве, Украина или примет условия России добровольно, или ее заставят это сделать.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +16
    Сегодня, 07:09
    План - обхохочешься...Но это не про Сибигу...
    Будет так, как говорит Россия!!!
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +13
      Сегодня, 07:31
      Почему из всех "утюгов" говорят о гарантяях безопасности для украины? Почему никто не не говорят о гарантяях безопасности для России?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +9
        Сегодня, 07:35
        Цитата: Kotofeich
        Почему никто не говорит о гарантиях безопасности для России?

        Почему никто не затрагивает вопросы отмены санкций и разморозки российских активов? Хотя, это чисто риторический вопрос...
        1. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Сегодня, 08:48
          Цитата: ROSS 42
          Почему никто не затрагивает вопросы отмены санкций и разморозки российских активов? Хотя, это чисто риторический вопрос...
          Потому что наш МИД и наши переговорщики работают а не делают заявления для прессы. зеленфюрер и его команда все делают наоборот, они на каждом углу громко что то кричат, но при этом ничего не делают. Снятие незаконных санкций, точно так же обсуждается.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 07:40
      ROSS 42
      Сегодня, 07:09
      План - обхохочешься...Но это не про Сибигу...
      Будет так, как говорит Россия!!!

      hi У них там, как говорят в России, С кем поведёшься, от того и наберёшься, перенимают опыт просроченного с порошком, превращаясь в неадекватов, мало того, что с рождения контуженные. fool
    3. Million Звание
      Million
      +3
      Сегодня, 08:23
      Хорошо бы.
      Но хотелось бы знать какие условия выдвигает Россия.
      Простым россиянам почему то не озвучивают условия мирного договора.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -6
        Сегодня, 08:37
        с каждого утюга вещают каждый день
  2. Victor_B Звание
    Victor_B
    +8
    Сегодня, 07:17
    Киев планирует подписать мирное соглашение, но не с Россией
    Как ужи на сковородке!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 07:21
    ❝ В Киеве решили, что мирных соглашений по Украине должно быть два, а не одно ❞ —

    — Можно ещё с каждым членом из «коалиции желающих» по мирному соглашению подписать ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +6
      Сегодня, 07:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Можно ещё с каждым членом из «коалиции желающих» по мирному соглашению подписать ...

      А, если каждого из «коалиции желающих» уведомить об ударах «Орешником» по определённым целям в случае продолжения участия в войне с Россией на стороне нацистского Киева?
      Не будет это вопиющей наглостью? belay
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:24
    А США хотят подписать такой договор? А Россия согласна на такой договор с США? И что самое "интереснее" - план поправил ЕС, но его подписи там не будет. Опять из-з спины хотят примазаться.
    1. tarabar Звание
      tarabar
      +5
      Сегодня, 07:34
      И что самое "интереснее" - план поправил ЕС, но его подписи там не будет.

      Кот Шредингера опять на ум приходит. Кто-то нагадил посреди комнаты, но ни кого как бы нет.
  5. АИК05 Звание
    АИК05
    +9
    Сегодня, 07:26
    Даа, что только не придумают кастрюлеголовые, у них свои понятия дипломатии и окончания военных операций, «уникальная нация», живут в своем мире, где все и вся им должны и за них должны решать, прячутся за спину янки.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +8
    Сегодня, 07:30
    Ну в принципе что он сказал? Только то что всё решает Господин а вассал выполняет его пожелания. Нам тоже нужно твёрдо требовать от Украины например вывести все войска из Харьковской области к дню святого Валентина. Если не выведут и тогда залпы тысячи орудий, много тысяч БПЛА, похоронят бандеровцев. И вишенкой на торте удар Орешником по МИДу Украины, пусть Сибига не забудет одеться во всё чистое. hi
  7. Техник_Харлан Звание
    Техник_Харлан
    +7
    Сегодня, 07:41
    Просто удивительные телодвижения в Мировой Дипломатии. Что-то новенькое. Договор не между воюющими Сторонами, а между Сторонами и Посредником. Да, хитрозадость украинцев просто не знает границ.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -7
    Сегодня, 07:47
    Цитата: Kotofeich
    Почему никто не не говорят о гарантяях безопасности для России?
    Потому что мы молчим и не напоминаем им об этом
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +2
      Сегодня, 08:31
      *Почему никто не не говорят о гарантяях безопасности для России?
      Потому что мы молчим и не напоминаем им об этом*

      напомнили. получили. подписали. и на выходе снова -- 4 серия сериала *Минск* с предсказуемым результатом будет.
      перефразируя императора Александра *лучшие гарантии это Буревестник и Орешник*
      причем последний надо применять почаще. благо, повод есть. и заодно наглядная демонстрация возможностей.
  9. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    +4
    Сегодня, 07:47
    Сибига неумный человек? или притворяется?
  10. Док1272 Звание
    Док1272
    +7
    Сегодня, 07:53
    Тогда почему бы нам не подписать соглашение о капитуляции с Буркина-Фасо какой-нибудь, а уже они пусть с Украиной договариваются )))))
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +3
      Сегодня, 08:37
      А что, мысль неплохая. И Буркина-Фасо не в накладе будет. Международный авторитет поднимется, да и мы в благодарность несколько вагонов пшена, либо перловки отвалим. А наши дипломаты нервишки поберегут.
  11. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 07:56
    Дело в том, что вся верхушка киевской хунты, слишком спокойно себя чувствует. Я понимаю, что мы честные люди, слово своё держим и убирать "обмылка" наверняка не надо. Он должен сидеть в "Черном дельфине". Но всё таки они должны бояться, очень бояться.
  12. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +3
    Сегодня, 07:58
    Прикольная идея. Если украинцы как обычно нарвутся, они побегут к хозяину: Россия нарушает договор не с нами, с США, - впрягайтесь. Таким образом, хвост будет вилять собакой уже в открытую.
  13. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 08:17
    Не зря говорят "наглость - второе счастье".
  14. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +6
    Сегодня, 08:21
    Да уж третий класс дибильной школы ,-а Украина с США воюет? laughing
  15. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:23
    А так можно было ?
    Если обстреляют опять Москву претензии Трампу ,а ему это надо .............
  16. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 08:24
    А что,получается,что Киев ведет войну с США?)))
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +3
      Сегодня, 08:29
      Нет, Украина вассал, а договоры с другими государствами может заключать только сюзерен (США). Тогда все встает на свои места.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:35
      Цитата: Million
      А что,получается,что Киев ведет войну с США?

      Ну да, а мы то и не знали, "кулеба-сагиба" из ЦПШ нас просвятили. Господи, ну почему ты позволяешь родится шизикам ?
  17. Винни76 Звание
    Винни76
    +3
    Сегодня, 08:25
    В этой цепочке явно пропущено Спортлото. Договор с ним должен быть самым всеобъемлющим.
  18. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:32
    Киев планирует подписать мирный план из 20 пунктов с США.

    По словам "олигофрена" понятно, что Украина воевала с США, а теперь подписывает "мирное соглашение".
    Да уж, образование на Украине, особенно дипкорпуса, как у нас в деревне говорят - "Букварь с соседом на двоих выкурили, вот моё образование".
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:40
    Вопрос... это наглы так извращаются или зелебобики шибко ядрёного нюхнули и понесло fool
  20. Сержант Звание
    Сержант
    +1
    Сегодня, 08:58
    Они еще называют себя суверенным государством....
  21. Hagen Звание
    Hagen
    0
    Сегодня, 09:19
    Мирных соглашений по Украине будет два. Киев планирует подписать мирный план из 20 пунктов с США. В свою очередь, Штаты заключат договор с Россией.

    Вот ведь не зря политики высокого уровня говорят, что в ЕС и примкнувшей к ней ... падает интеллектуальный уровень руководщей элиты. Это прослеживается почти в каждом их знаковом заявлении... Ну как с ними о чем-то говорить?! Как вообще жить с ними рядом? Это какой-то позор...
  22. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 09:24
    Чтш они там у себя курят? Ну бред же бредовый.
  23. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 10:31
    Руки чешутся, ответить на русском «фольклоре», но увы буду забанен!(((