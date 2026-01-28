Две волны дронов в южном направлении: Киев продолжает удары по России
Очередная попытка киевского режима ударить по России отражена средствами ПВО, на этот раз Киев атаковал в южном направлении, причем не одной волной, а двумя. Так что сведения от Минобороны в отношении сбитых дронов могут измениться.
По данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 28 января, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 24 над территорией Краснодарского края, еще 23 над Крымом. Власти Краснодарского края информацию по отражению ночной атаки не дают, однако, по данным от российских ресурсов, было две волны дронов, одна вскоре после полуночи, вторая под утро.
Первая волна атак украинских БПЛА произошла около 02:00 ночи. В результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома в хуторе Свободный и станице Северская. Вторая волна атаки произошла около 06:00 утра. Взрывы были слышны в Юбилейном микрорайоне Краснодара, ПГТ Яблоновский, а также в Северском районе Кубани.
Власти Крыма информацию о возможных последствиях не дают, в местных пабликах тоже нет никаких данных. Движение по Крымскому мосту перекрывалось с 00:14 до 07:32.
Также дроны сбивались над акваториями Черного и Азовского морей, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями. Информации по последствиям нет.
Как сообщали накануне украинские ресурсы, Зеленский очень сильно обеспокоен ситуацией с украинской энергетикой, однако прекращать удары по России не планирует. Он зарабатывает очки перед Западом.
