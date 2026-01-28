Две волны дронов в южном направлении: Киев продолжает удары по России

Очередная попытка киевского режима ударить по России отражена средствами ПВО, на этот раз Киев атаковал в южном направлении, причем не одной волной, а двумя. Так что сведения от Минобороны в отношении сбитых дронов могут измениться.

По данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 28 января, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 24 над территорией Краснодарского края, еще 23 над Крымом. Власти Краснодарского края информацию по отражению ночной атаки не дают, однако, по данным от российских ресурсов, было две волны дронов, одна вскоре после полуночи, вторая под утро.



Первая волна атак украинских БПЛА произошла около 02:00 ночи. В результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома в хуторе Свободный и станице Северская. Вторая волна атаки произошла около 06:00 утра. Взрывы были слышны в Юбилейном микрорайоне Краснодара, ПГТ Яблоновский, а также в Северском районе Кубани.

Власти Крыма информацию о возможных последствиях не дают, в местных пабликах тоже нет никаких данных. Движение по Крымскому мосту перекрывалось с 00:14 до 07:32.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.


Также дроны сбивались над акваториями Черного и Азовского морей, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями. Информации по последствиям нет.

Как сообщали накануне украинские ресурсы, Зеленский очень сильно обеспокоен ситуацией с украинской энергетикой, однако прекращать удары по России не планирует. Он зарабатывает очки перед Западом.
  1. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 08:07
    Эту гниду наркофюрера надо казнить публично, на площади, с его дружками из ЕС и наглии.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 08:18
    Как сообщали накануне украинские ресурсы, Зеленский очень сильно обеспокоен ситуацией с украинской энергетикой, однако прекращать удары по России не планирует.


    Лично ему никакой угрозы нет. Во-первых, он практически на Украине не находится, во-вторых такова позиция нашего руководства - или не хочет, или не может.

    Вот когда смерть дышала бы в затылок, наверняка он был бы сговорчивее.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 08:31
      Цитата: alexboguslavski
      наверняка он был бы сговорчивее.
      Нам его сговорчивость не нужна, нам нужно что бы страны запада признали Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Понятно что это будут не все страны, но хотя бы США или даже кто то из ЕС. А этот клоун уже бесится от того что его везде начали посылать. Даже Макрону он уже не нужен.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:20
      Цитата: alexboguslavski
      Вот когда смерть дышала бы в затылок, наверняка он был бы сговорчивее.

      Дышит "дама с косой" ему в затылок, поэтому и сидит в заграницах.
  3. Normann Звание
    Normann
    -3
    Сегодня, 08:26
    Вот почему нельзя использовать ТЯО? Сразу все стало-бы на свои места.
    1. Hishnik Звание
      Hishnik
      0
      Сегодня, 08:29
      Бережем х охляцких "мирных" жителей
  4. Илья22558 Звание
    Илья22558
    +3
    Сегодня, 08:45
    Меня терзает вопрос: коль скоро Зе не легитимный, подписанным им документом можно будет потом подтереться, нафига с ним возиться? Прилетело к нему, выбрали кого-то взамен, легитимного, с ним и подписали бумаги. А так какая то фигня получается. С одной стороны носятся с ним, как с писаной торбой, а с другой грош цена его подписи на документе.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:56
      Меня терзает вопрос: коль скоро Зе не легитимный, подписанным им документом можно будет потом подтереться, нафига с ним возиться?

      а у нас - есть выбор?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:13
    Постепенно эффективность средств контроля воздушного пространства возрастает, соответственно эффективность средств ПВО будет возрастает...
    Однако, надо понимать, средства нападения становятся опаснее, тактические приемы нападения меняются и тоже становятся опаснее...
    В общем, непрерывная борьба, шит против меча, меч против щита. soldier
  6. AUSSIE Звание
    AUSSIE
    0
    Сегодня, 09:36
    Just one Oreshnik in Bankova St should resolve many problems! ✊️🇷🇺🦘