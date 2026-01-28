Израиль назвал Азербайджан в числе своих союзников на случай войны с Ираном

Израиль назвал Азербайджан в числе своих союзников на случай войны с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты выпали из числа союзников США и Израиля в случае начала конфликта с Ираном, об этом МИД государства заявил еще пару дней назад. На этом фоне Тель-Авив назвал тех, на кого намерен опереться в военной операции против Тегерана. Как утверждает израильская пресса, к уже традиционным союзникам прибавился Азербайджан.

Израиль рассчитывает, что в случае начала нового конфликта с Ираном ему на помощь придут США и Великобритания, как основные союзники, а также Иордания и Азербайджан. Такую информацию предоставил израильский телеканал Channel 12, а соответствует ли она действительности, пока сказать сложно, особенно в отношении Азербайджана, который является основным партнером Турции, а у Анкары и Тель-Авива отношения не складываются очень долго. Еврейское государство считает турок региональным противником.



Дополнительные страны, которые могут помочь Израилю в обороне и нападении, помимо Соединенных Штатов и Великобритании, это Иордания и Азербайджан, «которые придут нам на помощь в случае конфронтации с Ираном».


Ранее ОАЭ выпустили сообщение, что закрывают свое воздушное пространство для американских самолетов и ракет при нанесении возможных ударов по Ирану. Иордания, в свою очередь, продолжает делать ставку на Израиль. Британцы пытаются переброску своих самолетов на Ближний Восток выдать за «поддержание мира». Ну а США пока не определились с вариантом нанесения ударов по Ирану, но в том, что они будут, никто не сомневается.

Осталось узнать мнение Азербайджана на фоне последних новостей.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 08:41
    Проблема только одна ,Иран уже делал выговор Баку ,за поддержку данными ,при атаках на иранцев. Не получилось бы ввязаться в конфликт на прямую ,там не то что дорога в Нахичевань ,там и армяне рядом
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:44
      там не то что дорога в Нахичевань ,там и армяне рядом

      а их кто то спрашивает?
      они не хотели/(не готовы) умирать за Карабах...
      какая после этого на них может быть "ставка"?
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 10:13
      Объединить свой, маленький Азербайджан, с большим иранским Восточным Азербайджаном - голубая мечта заведующего бакинским овощным рынком. Проблема в том, что объединение может произойти не по тому сценарию на который рассчитывают в Баку)))
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 08:47
    Даже если это и так Баку вступит в войну со своим соседом на стороне далёкого и совсем не родственного не по крови не по вере государства, зачем Израиль об этом заявляет, это же явная подстава Азербайджана и его руководства.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Федор Соколов
      зачем Израиль об этом заявляет, это же явная подстава Азербайджана и его руководства.


      Скорей всего. Азербайджан дружит с Турцией, а Турция смертельный враг Израиля. Азербайджан даже теоретически не может быть союзником Израиля.
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        +2
        Сегодня, 09:06
        Азербайджан является стратегическим партнером и одним из ключевых союзников Израиля. Давно по нему ракеты не прилетали, соскучились. Горячая кровь играет.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 09:10
          Цитата: smart fellow
          Азербайджан является стратегическим партнером и одним из ключевых союзников Израиля. Давно по нему ракеты не прилетали, соскучились. Горячая кровь играет.


          Когда последний раз Ильхам Бакинский встречался с Нетаньяху? Не напомните?
          1. smart fellow Звание
            smart fellow
            +1
            Сегодня, 09:28
            Ну встречался Путин с представители семи стран Африки и что?
            https://summitafrica.ru/news/vstrecha-s-glavami-delegatsiy-afrikanskikh-gosudarstv
            По факту Азербайджану закупает вооружения у Израиля и является крупным поставщиком нефти в Израиль, сопротивляется давлению с целью разрыва связей с Израилем из-за войны в Газе. В войне за Нагорный Карабах Израиль поддержал Азербайджан против Армении. Иран обвинял Азербайджан в том, что с его территории запускались еврейские БПЛА во время 12-дневного конфликта в прошлом году.
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 09:31
              Цитата: smart fellow
              Ну встречался Путин с представители семи стран Африки и что?


              Я Вас про других спросил.


              Цитата: smart fellow
              По факту Азербайджану закупает вооружения у Израиля и является крупным поставщиком нефти в Израиль, сопротивляется давлению с целью разрыва связей с Израилем из-за войны в Газе.


              Прикиньте, Россия газ Европе продаёт. Союзники нам, не иначе. laughing
              1. smart fellow Звание
                smart fellow
                +1
                Сегодня, 09:42
                Я Вас про других спросил.

                Ну вы можете в интернете посмотреть.
                Прикиньте, Россия газ Европе продаёт. Союзники нам, не иначе.

                Может и вооружения ЕС продает России?
                Что насчет использования территории Азербайджана Израилем для ведения разведывательной деятельности против Ирана. Как еврейским самолетам удалось безнаказанно нанести удар по г. Решт на побережье Каспийского моря?
                1. kromer Звание
                  kromer
                  0
                  Сегодня, 09:46
                  Знаете в чём главная ошибка любого плохого руководителя даже самого низшего звена?

                  Он забывает о чем 3 минуты назад говорил и этим уводит тему в сторону. Это Вам намёк. Про плохого танцора.
                  1. smart fellow Звание
                    smart fellow
                    0
                    Сегодня, 09:51
                    Где вы увидели, что я увел разговор в сторону? Ну а намек себе адресуйте, а то не видите бревно в своем глазу.
          2. кот Краш Звание
            кот Краш
            +1
            Сегодня, 10:06
            Последний раз ещё не встречался, но если встретится, то это и будет последний раз.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Федор Соколов
      зачем Израиль об этом заявляет, это же явная подстава Азербайджана и его руководства.

      Значит есть за что подставлять "альбертасшестернёвас" даже в Израиле не любят.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 09:50
      Сказываются хазарские корни евреев и азеров...
    4. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 10:06
      Тель-Авив назвал тех, на кого намерен опереться в военной операции против Тегерана.

      Ключевое, Тель-Авив назвал. А И. Алиев об этом знает ?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:47
    ❝ Пока сказать сложно, особенно в отношении Азербайджана, который является основным партнёром Турции, а у Анкары и Тель-Авива отношения не складываются ❞ —

    — Ну, в «многовекторном партнёрстве» Азербайджан если не впереди планеты всей, то в регионе и на постсоветском пространстве точно ...
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 08:48
    Вот для чего нужны западу бывшие советские республики. Просто их как мясо на убой бросать в своих интересах.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Уарабей
      Просто их как мясо на убой бросать в своих интересах.

      Такова уж судьба лимитрофа - "назвался груздём, полезай в кузов".
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:50
    Все это "занимательно" , но не интересно... negative
  6. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    0
    Сегодня, 08:55
    Похоже,что Азербайджан мы тоже потеряли.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Сегодня, 09:08
      Цитата: ЦШВС
      Похоже,что Азербайджан мы тоже потеряли.

      А он никогда и не был про российским. Россия им нужна, как дойная корова, чтобы бабки делать.
      Сколько их сейчас сидит в России и высасывает их неё деньги.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 09:23
      Похоже,что Азербайджан мы тоже потеряли.

      Давно.
      С такими "друзьями" и врагов не надо.
  7. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 08:59
    Бакинский таракан любит гадить исподтишка: едва ли он будет в восторге от еврейской разговорчивости.
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 09:05
    Алиев и так уже в раскоряку,а тут вообще придется очко разорвать,и Израилю угодить и с хозяином-Эрдоганом отношения не испортить,а за ними за всеми ещё и США маячут.Хотя главное конечно угодить США,а то засиделся Алиев на своем троне,а в Азербайджане и нефть есть,и наркотой там не брезгают заниматься,все условия чтобы вывезти его в наручниках за океан.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      -1
      Сегодня, 09:15
      *Алиев и так уже в раскоряку,а тут вообще придется очко разорвать,и Израилю угодить и с хозяином-Эрдоганом отношения не испортить,а за ними за всеми ещё и США маячут.*

      в этой ситуации его должно больше волновать, как не отхватить ракет по Баку от Ирана, ибо он гораздо ближе и реальнее всех выше перечисленных. и злее.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +1
        Сегодня, 09:32
        Надеюсь не придется подсказывать чтобы иранские ракеты в первую очередь ударили по нефтяным и газовым объектам Азербайджана,это и эффективнее да и для России плюс.
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 09:37
          думать надо Алиеву, злой Тегеран это ему не с Ереваном воевать..

          *это и эффективнее да и для России плюс.*
          здесь вспомнилось видео от юкрейн блогера с азерского завода снарядов. оный блогер радовался, что вот мол, и эти нам помогают.

          https://www.rbc.ru/politics/05/12/2023/656f55859a7947501870bf8d

          https://abakan.bezformata.com/listnews/ukrainu-artilleriyskimi-snaryadami/124969365/
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 09:14
    Иль.хам прям светится от счастья, главный сионист назначил его любимой женой.
  10. _DD_ Звание
    _DD_
    +2
    Сегодня, 09:22
    Многомиллионная Азербайдажнская диаспорта, что живет в Иране конечно скажет Алиеву спасибо (их начнут отстреливать первыми)
  11. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:40
    Израиль назвал Азербайджан в числе своих союзников на случай войны с Ираном

    курд и еврей?
    надолго ли хватит?
  12. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 09:51
    Как утверждает израильская пресса, к уже традиционным союзникам прибавился Азербайджан.

    А вот и обозначилось против кого начали готовить азеров несколько лет назад. И сценарий может оказать очень похож на Украинский. Азеров кинут в "топку войны", а территории приберут турки (т.е. Алиев им продаст страну за "помощь" в войне с Ираном, как Зеленский поступил с Украиной).
    Азеров объявят "форпостом" на Востоке, всем расскажут какая у них стала передовая армия.
  13. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 09:52
    Израиль назвал Азербайджан в числе своих союзников на случай войны с Ираном

    Да за ради всех Богов! fellow
    Как известно ракеты отличаются дальнобойностью и от этого стоимостью, чем меньше дальность, тем этих ракет больше, так как они дешевле.
    К евреям нужно запускать ракеты с дальностью 1500+ км, то всё что меньше, полетит к айзерам. Значит и достанется им намного больше ракет, чем евреям. fellow
    айзеры, вы всё ещё хотите стать "союзниками" евреям, по сути вашим врагам? laughing
  14. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 10:00
    И не мудрено, ведь они убили президента Ирана и обеспечивали пролет истребителей для бомбардировки Ирана. Усатый хочет присоединить Северный Иран с этническими азерами и Каспием и стать страной , которая уже не будет так явно шестерить у Эрдогана, а будет сама хоть что то решать в регионе.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:04
    Если будет все так, то Иран быстро намылит дупу Алиеву wink
  16. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:06
    Чтож. ХПП в дейтвии. Азербайджан машет России ручкой все сильнее. Мол, пока, пока...
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 10:06
    Не знаю, кому друг Азербайджан , но точно не нам.