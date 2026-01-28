Экс-замгубернатора Курской области указал на виновников проблем с фортификациями
Оборонительные сооружения на российско-украинской границе не помешали ВСУ внезапно вторгнуться в русское приграничье и затем в течение нескольких месяцев удерживать занятую территорию. Выступая на судебном слушании, экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов указал на виновников проблем с фортификациями, которые повлекли за собой тяжелые последствия.
Об этом из зала суда сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Чиновник сделал свое заявление на заседании Ленинского суда Курска с помощью связи ВКС, находясь в это время в помещении Мещанского суда Москвы.
Дедов назвал имя своего бывшего руководителя Романа Старовойта, которому он докладывал о проблемах, связанных со строительством фортификаций в приграничной зоне Курской области.
По словам экс-заместителя курского губернатора, он сообщал о проблеме и Алексею Смирнову, ставшего руководителем области в 2024 году после назначения Старовойта министром транспорта РФ.
Дедов, по его словам, заявлял руководству, что подрядчик не справляется с возведением оборонительных сооружений. В связи с этим следовало срочно принять меры и выполнить необходимые работы на незащищенном участке границы.
Таким образом, двум бывшим главам региона было известно о незащищенности границы, но они не приняли никаких мер для исправления ситуации.
Как и его бывшие руководители, Дедов обвиняется в хищении бюджетных средств. Он заключил со следствием досудебное соглашении о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривается отдельно.
