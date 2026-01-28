Экс-замгубернатора Курской области указал на виновников проблем с фортификациями

4 175 26
Экс-замгубернатора Курской области указал на виновников проблем с фортификациями

Оборонительные сооружения на российско-украинской границе не помешали ВСУ внезапно вторгнуться в русское приграничье и затем в течение нескольких месяцев удерживать занятую территорию. Выступая на судебном слушании, экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов указал на виновников проблем с фортификациями, которые повлекли за собой тяжелые последствия.

Об этом из зала суда сообщил корреспондент агентства РИА Новости.



Чиновник сделал свое заявление на заседании Ленинского суда Курска с помощью связи ВКС, находясь в это время в помещении Мещанского суда Москвы.

Дедов назвал имя своего бывшего руководителя Романа Старовойта, которому он докладывал о проблемах, связанных со строительством фортификаций в приграничной зоне Курской области.


По словам экс-заместителя курского губернатора, он сообщал о проблеме и Алексею Смирнову, ставшего руководителем области в 2024 году после назначения Старовойта министром транспорта РФ.


Дедов, по его словам, заявлял руководству, что подрядчик не справляется с возведением оборонительных сооружений. В связи с этим следовало срочно принять меры и выполнить необходимые работы на незащищенном участке границы.

Таким образом, двум бывшим главам региона было известно о незащищенности границы, но они не приняли никаких мер для исправления ситуации.

Как и его бывшие руководители, Дедов обвиняется в хищении бюджетных средств. Он заключил со следствием досудебное соглашении о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривается отдельно.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Million Звание
    Million
    +8
    Сегодня, 09:25
    Во время ВОВ его бы расстреляли.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      -3
      Сегодня, 09:26
      Во время ВОВ его бы расстреляли.

      Во время ВОВ 99% комментаторов и блогеров уже бы тоже расстреляли или на передовую отправили
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -2
        Сегодня, 09:42
        Цитата: Сибирь55

        Во время ВОВ 99% комментаторов и блогеров уже бы тоже расстреляли или на передовую отправили

        Сначала бы долго, больно и нудно задавали один и тот же вопрос: «Ты на кого работаешь?» В лучшем случае отделались бы сломанными зубами и рёбрами.А теперь свобода "Мели Емеля - твоя неделя".
        1. frruc Звание
          frruc
          +5
          Сегодня, 10:17
          они не приняли никаких мер для исправления ситуации.

          Все знали и только докладывали . Тогда крайним получается Р. Старовойт. Могу предположить, что он тоже кому то докладывал и кто сейчас остается "в тени". Это система такая в нашей действительности.
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            0
            Сегодня, 10:33
            Цитата: frruc
            Могу предположить, что он тоже кому то докладывал и кто сейчас остается "в тени".

            А кто был в это время министром обороны России ? Если мне память не изменяет товарищ Шойгу .
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 10:37
        *Во время ВОВ 99% комментаторов и блогеров уже бы тоже расстреляли или на передовую отправили*

        да, такая тогда была система. государственная машина.
        впрочем и у фюрера тоже самое. разница только в том, что патроны экономили. гильотиной все делали. 4 минуты -- и нет человека. такой лимит времени на *процедуру* у них был.
    2. multicaat Звание
      multicaat
      +10
      Сегодня, 09:44
      давайте не впадать в истерию. Курские события не зависели от того, будет полностью выполнена фортификация или нет, в ней нет смысла, если она не заполнена войсками. Ну задержались бы ВСУ где-то на 20 минут больше - и что? Это многое изменило бы? Просто нашли крайних, а вопрос не решался комплексно. Одни забили на фортификацию, вторые забили на разведку, третьи забили на обеспечение безопасности мирных жителей и резервы. Все на всё забили, а вопрос упёрся в фортификацию?
      Если бы регулярный дозор БПЛА велся бы на границе исправно, приготовления к атаке были бы вовремя вскрыты. Цена вопроса - работа передвижного центра управления Орлана-10. Это достаточно скромные ресурсы. Кроме этого были и другие методы и средства.
      Кроме того, прикрытие границы было поручено всего 1 пехотному батальону Ахмат. Других резервов и не было. Серьезно??? Нет ни одного вопроса к тому кто это планировал?
      полезли бы ВСУ туда, если бы границу прикрывала дивизия с техникой и артиллерией?
      1. Сержант Звание
        Сержант
        +7
        Сегодня, 09:53
        Тут дело не в целесообразности,а в воровстве.
        1. multicaat Звание
          multicaat
          +4
          Сегодня, 09:56
          дивизию тоже сперли? Нет, к сожалению дело не только в воровстве. Дело в том, что у государства нет мотивации защищать граждан.
          1. Сержант Звание
            Сержант
            +5
            Сегодня, 10:14
            Его судят за воровство,а не за то,что враг напал на курскую область.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 10:25
        Кроме того, прикрытие границы было поручено всего 1 пехотному батальону Ахмат.

        Да про Ахмат тогда много писали и даже срочника показывали которого спросили где был этот Ахмат когда всуки наступали. Потом этого срочника заставили даже извинятся .
        1. multicaat Звание
          multicaat
          +1
          Сегодня, 10:33
          Цитата: частное лицо
          где был этот Ахмат

          1 батальон размазанный по всей границе области примерно на 120 км
          ну да если бы он был весь мобилизован вовремя в точке прорыва, это могло как-то повлиять на события, вот только они занимались отловом ДРГ и были распылены, у них были другие задачи.
          Не знаю, смогли бы они упереться хотя бы на день, если бы их поставили в оборону на месте прорыва, но они должны были хотя бы за сутки получить приказ о занятии позиций. Его не было. И вопрос плавно видоизменяется в другой - а где было командование?
  2. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +5
    Сегодня, 09:27
    Цитата: Million
    Во время ВОВ его бы расстреляли

    И не его одного...
    1. Павел Патрашов Звание
      Павел Патрашов
      +4
      Сегодня, 09:56
      вся семейка была в курсе, откуда бабло, жировала....
  3. СерегаБосс Звание
    СерегаБосс
    +6
    Сегодня, 09:39
    Хвосты поджали ворюги и давай валить друг на друга! Не думаю что родственникам погибших стало от этого легче, но интересно какие приговоры будут.
  4. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +6
    Сегодня, 09:42
    Никакие "оборонительные сооружения" не могут предотвратить проникновение войск противника, если они не прикрыты минными полями, войсковыми формированиями и не находятся под непрерывным контролем средств наблюдения и разведки. Получается- виноваты одни гражданские? Ну-ну....
    1. Павел Патрашов Звание
      Павел Патрашов
      +2
      Сегодня, 09:54
      100%, их надо охранять, и эта чиновника , прекрасно это знала, сидела на откаты булки жрала, надеясь на авось, не фортануло....
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 09:44
    Э-э-э... А что - у нас строительством укреплений занимается исключительно гражданский губернатор области, без всякого контроля и курирования со стороны военных? belay what
    1. Павел Патрашов Звание
      Павел Патрашов
      +1
      Сегодня, 09:52
      бабло взял, освоил, отчитался на верх, мол все в порядке, террористы не пройдут,.... не фортануло....., вся семейка жировала.... а простые людишки.... жизнями расплачивались....
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 09:56
      Цитата: paul3390
      Э-э-э... А что - у нас строительством укреплений занимается исключительно гражданский губернатор области, без всякого контроля и курирования со стороны военных? belay what


      Там губернатор собрал какие то народные дружины для обороны области. Собственно укрепления строили под них.
  6. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 09:51
    Как и его бывшие руководители, Дедов обвиняется в хищении бюджетных средств.


    А себя не хочет обвинить. Ведь явно воровал эти деньги.
  7. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +5
    Сегодня, 09:51
    обвиняется в хищении бюджетных средств
    т.е. по одной статьей УК РФ будет проходить простой подрядчик , который положил в карман бюджетные деньги за ямочный ремонта дорог и высшее должностное лицо по чьей вине потери наших солдат и гражданского населения чуть не стало катастрофой не только для региона, но и для всего Мира, если учесть попытку бандеровцев прорваться к Курской АЭС. И что то мне подсказывает, что эти должностные лица получат сроки гораздо меньше, чем генерал Попов за сбор металлолома или Стрелков за критику о задержке выплат военным.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:07
    Цитата: Million
    Во время ВОВ его бы расстреляли
    И в первую очередь!
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 10:07
    Не пойму судят то за что? За воровство что ли? А когда будут судить настоящих виновных подонков прозевавших атаку на Курскую область?
  10. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 10:12
    Главное, как известно ,остальным не выйти на самих себя...
    Более 2000 человек гражданских мертво (вроде , писали) ,сколько военных - засекречено, сколько авторов СМи писали победные реляции, типа ВСУ все там умрут ( а они не только ротацию проводили ,но и вывезли СХ тенику и товары из магазинов ,по СМИ).
    Главное, как известно ,остальным не выйти на самих себя...
  11. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 10:26
    Ценность его показаний???
    Что зам губернатора понимает в полевой фортификации?
    Может ли он дать экспертное заключение кто "справляется", а кто нет???
    С Уважением