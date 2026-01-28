Новые системы для борьбы с БПЛА «Зубр» впервые поступили в зону СВО

Российские войска в зоне СВО получили на вооружение зенитные комплексы «Зубр», предназначенные для борьбы с беспилотниками. Поставку осуществил российский холдинг «Высокоточные комплексы».

Российские войска впервые получили новейшие системы «Зубр», предназначенные для прикрытия различных объектов от БПЛА. Входящие в состав комплекса РЛС способны засекать как большие, так и малоразмерные цели. После самостоятельного обнаружения дрона система берет его на автоматическое сопровождение, ожидая команды оператора на поражение. Как подчеркивают в Ростехе, система весьма эффективна в борьбе с беспилотниками.



Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр» предназначен для прикрытия ближней зоны критически важной инфраструктуры. Он обеспечивает обнаружение воздушных целей, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в любое время суток.


О появлении систем «Зубр» стало известно в середине декабря прошлого года, их планируется поставить на вооружение мобильных групп ПВО, прикрывающих объекты критической инфраструктуры. В состав комплекса входит РЛС, способная обнаружить цель на дальности до 1,5 километров, а также кинетические средства поражения. В частности, пулеметы ПКТ калибра 7,62 мм или четырёхствольный авиационный пулемёт калибра ГШГ-7,62.

«Зубр» комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.


  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 09:56
    Долго запрягаем, долго. Спасибо умельцам, они делали подобное "на коленке".
  2. Boris55
    Boris55
    +3
    Сегодня, 10:01
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Отличия есть ... Одна на гусеницах, другая на колёсах.
    Что дешевле - понятно, а что лучше по украинскому чернозёму в распутицу?
    1. ученый Звание
      ученый
      +2
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Boris55
      Что дешевле - понятно

      Дело не в стоимости.
      Во первых, в ЗСУ находятся 4 человека которые в современных условиях погибнут в первые минуты боя с БПЛА особенно если атака будет проходит с нескольких сторон.
      Во вторых, в ЗСУ РЛС наведения там на лампах, которые давно не выпускают, да и сомнительно, что в пехотном подразделении были люди способные ее грамотно эксплуатировать.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 10:31
      23-мм пушки не эффективны против FPV-дрона.
      7,62 - то, что надо.
      Именно такие "зубры" надо в первую поставить для защиты наших объектов ПВО в Крыму.
  3. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    +2
    Сегодня, 10:03
    Блок с генераторами/аккумуляторами/системой управления высоковат и перекрывает по обзору/наведению установку - похоже всеракурсность на 360 градусов не получится. Стоит перекомпоновать установку, сделать этот блок ниже. А так - хорошая установка! good
  4. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    +1
    Сегодня, 10:13
    А увидим ли Мы боевую работу БМП "Алабуга" с ЭМИ-импульсом направленного действия на 10 км.? Массовое падение вражеских дронов смотрелось бы наверно впечатляюще?
  5. JustMe Звание
    JustMe
    +2
    Сегодня, 10:17
    Я работал ведущим инженером в НИИ Физических Измерений. Ощущения - потрясающие:
    -Использовать западные электронные компоненты мне не разрешают, хотя изделие предназначено для стендов у заказчика
    - Отечественных элементов особо нет, и они очень дорогие
    - Обязанность выполнять проектные нормы из 80-х годов, ходя часть элементов современные,
    - К проектам меня особо не подпускали - у меня избыточно высокая квалификация. Только - молодежь !
    - "А вот молодежь не может.. Давай, расскажи им что-то страшно умное.."
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 10:30
      - Обязанность выполнять проектные нормы из 80-х годов, ходя часть элементов современные,

      Это что типа модернизация была? Ну вообще требование обоснованное - ибо на складах вповалку старое и новое, а обслуживающий персонал сперва лупит сапогом, а потом уже смотрит почему не лезет )
      1. JustMe Звание
        JustMe
        0
        Сегодня, 10:35
        При тестировании ракетных двигателей используются различные датчики замера физических величин, а у этих датчиков есть электроника которую мы проектировали.
        Были датчики и для шасси наших военных самолетов, но там была полная порнография...
        Авиционщики в конце концов отказались ..
  6. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 10:33
    Лет несколько назад я рассчитывал и публиковал количество пуль, необходимых для поражения маневрирующего БПЛА типа мавик. Получилось у меня 4000 патронов за 2 секунды на расстоянии в км, 30 штук за секунду на расстоянии в 100 метров. Это при абсолютно точном прицеливании. На более крупные цели надо меньше.
    Т.о. четырёхствольная пулемётная установка будет гарантированно сбивать БПЛА на расстояниях до 500 метров. дальше расход боеприпасов становится совсем уж непотребным. При сбитии на расстояниях до полутора сотен метров становится неприёмлемо малой защищаемая зона.
    Выводы: Для уничтожения БПЛА на дальних дистанциях нужны снаряды по типу птуров, но меньшей дальности и с фугасным зарядом с управлением по оптоволокну. Там можно добиться результативности одна ракета - один БПЛА и земле от ударной волны тоже достанется.
    Недостаточная эффективность пулемётных комплексов должна компенсироваться их применением и по наземным целям, для чего они должны стоять на шасси танков и иметь танковую броню, т.е. быть манёвренными и защищёнными...
    В конечном счёте, вырисовывается пусковая для ПТРК на базе танка с пулемётной установкой для самообороны от БПЛА и работы по пехоте противника.
    .
    Есть в этой теме и другие моменты, касающиеся повышения результативности..., которые я не осветил...