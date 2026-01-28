Новые системы для борьбы с БПЛА «Зубр» впервые поступили в зону СВО

Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр» предназначен для прикрытия ближней зоны критически важной инфраструктуры. Он обеспечивает обнаружение воздушных целей, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в любое время суток.

«Зубр» комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.