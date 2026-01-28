Немцы: почему можно покупать дорогой газ у Катара, а дешёвый у России – нельзя

В немецкой прессе поднят вопрос о том, с чем связаны продолжающиеся нападки правящей в Германии элиты на бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Во время «канцлерской каденции», Шрёдера, вспоминают теперь в Германии, экономика ФРГ в общей сложности выросла почти на 10%. Для сравнения: во время работы канцлером Олафа Шольца ВВП ФРГ не прибавил и одного процента.

Обозреватель Томас Фасбендер в издании BZ пишет:

Сегодняшний политический класс подвергает критике Герхарда Шрёдера, так как не хочет слышать о том, что русские – это не варвары. Политические элиты современной Германии культивируют образ России как врага. Дошло до того, что даже глава МИД Эстонии критикует экс-канцлера Германии за «попытку разделить Европу». Это за то, что Шрёдер призывал не демонизировать 143 миллиона россиян. Он же )экс-канцлер) говорит сегодня о том, что Россия не является вечным врагом, как это пытаются представить немцам элиты сегодня.

Фасбендер указывает на то, что Шрёдер выступил против российской военной операции на Украине, но он же (Шрёдер) всегда называл опасной тенденцию обещаний принять Украины в НАТО.

Немецкий аналитик пишет, что политические власти Германии сегодня хотели бы, чтобы, как они, думал весь немецкий народ:

Но сегодня хорошая новость состоит в том: будь то вопрос отношения к России или, например, к коронавирусу, Германия – это уже не «народное общество», как в былые времена, это не монолит, в котором все добровольно придерживаются «правильного» мнения. Плохая новость: власти хотели бы, чтобы всё было по-другому. Во всяком случае, этому учит опыт с самого начала пандемии. Власть – старомодное слово, но очень многозначительное – всегда точно знает, что мы должны делать. И это сегодня делает эти власти опасными.

Томас Фасбендер далее пишет о том, что рядовые немцы всё чаще задаются вопросом, какова вообще цель современной политики властей ФРГ:

Миллионы семей задаются вопросом, почему в Катаре можно покупать дорогой газ, а в России нельзя покупать дешёвый газ.

По словам немецкого аналитика, это неудобные вопросы для немецкого правительства, которое, конечно же, хотело «избрать себе другой народ».

Автор констатирует, что сегодня Германия разделена и в отношении Шрёдера, и в отношении России. По словам Фасбендера, доходит до того, что глава МИД, комментируя заявления о том, что россияне не варвары, а Россия не может быть вечным врагом, «кричит, что это ложь и коварство».
  Alex F._2
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 10:03
    Забудьте, хэрры нацисты, про дешевый российский газ. Теперь для вас он будет «золотой»... если вообще будет!
    Теренин
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:30
      глава МИД, комментируя заявления о том, что россияне не варвары, «кричит, что это ложь и коварство».

      Лично я, к таким, как этот глава немецкого МИД желаю быть только варваром.
      Погубленная варварами Римская империя не даст соврать bully
  carpenter
    carpenter
    -1
    Сегодня, 10:04
    доходит до того, что глава МИД, комментируя заявления о том, что россияне не варвары, а Россия не может быть вечным врагом, «кричит, что это ложь и коварство».
    Да потому что, начиная с Ледового побоища, немцы как были так и остаются врагом России.
    frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 10:21
      Покупатель всегда прав. Так что все логично, сами выбрали себе товар.
      carpenter
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:24
        Цитата: frruc
        Покупатель всегда прав.

        Закон базара. У богатых свои привычки.
  тоже-врач
    тоже-врач
    -2
    Сегодня, 10:07
    Любая метрополия всегда ограждает свои колонии от покупок товаров со стороны. Штаты, теряя экономическое превосходство, защищают и захватывают рынки и источники ресурсов политическими и военными методами. Китай, вероятно, займётся тем же. Поделят мир на двоих. Нам бы свою суверенную территорию защитить...
  Schneeberg
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:10
    Они ещё и у американцев газ покупают. А что будет, если Трамп начнет этот поток перекрывать? Вот тогда и будет весело wink
    Aken
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:16
      Немцам об этом думать запрещено. Причём это самозапрет.
  Alex F._2
    Alex F._2
    +2
    Сегодня, 10:17
    Наследникам номерных Рейхов: дорогая нефть это расплата за вашу врожденную русофобию!
  Теренин
    Теренин
    0
    Сегодня, 10:26
    И это сегодня делает эти власти опасными.

    Так и есть. yes Вон, правительство нацистской Германии, управляемой Адольфом Гитлером и нацистской партией, не даст соврать.
  taiga2018
    taiga2018
    0
    Сегодня, 10:41
    Нас столько лет убеждали что немцы это прекрасные люди,что нацисты это одно а немецкий народ другое.Так вот,спасибо СВО,она показала кто есть кто и лишний раз убедила что в каждом немце продолжает сидеть маленький гитлер."Так убей же немца,чтоб он,а не ты на земле лежал.Так убей же хоть одного!Так убей же его скорей!Сколько раз увидишь его,столько раз его и убей!"