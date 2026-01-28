Немцы: почему можно покупать дорогой газ у Катара, а дешёвый у России – нельзя
В немецкой прессе поднят вопрос о том, с чем связаны продолжающиеся нападки правящей в Германии элиты на бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Во время «канцлерской каденции», Шрёдера, вспоминают теперь в Германии, экономика ФРГ в общей сложности выросла почти на 10%. Для сравнения: во время работы канцлером Олафа Шольца ВВП ФРГ не прибавил и одного процента.
Обозреватель Томас Фасбендер в издании BZ пишет:
Фасбендер указывает на то, что Шрёдер выступил против российской военной операции на Украине, но он же (Шрёдер) всегда называл опасной тенденцию обещаний принять Украины в НАТО.
Немецкий аналитик пишет, что политические власти Германии сегодня хотели бы, чтобы, как они, думал весь немецкий народ:
Томас Фасбендер далее пишет о том, что рядовые немцы всё чаще задаются вопросом, какова вообще цель современной политики властей ФРГ:
По словам немецкого аналитика, это неудобные вопросы для немецкого правительства, которое, конечно же, хотело «избрать себе другой народ».
Автор констатирует, что сегодня Германия разделена и в отношении Шрёдера, и в отношении России. По словам Фасбендера, доходит до того, что глава МИД, комментируя заявления о том, что россияне не варвары, а Россия не может быть вечным врагом, «кричит, что это ложь и коварство».
Информация