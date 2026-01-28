Сегодняшний политический класс подвергает критике Герхарда Шрёдера, так как не хочет слышать о том, что русские – это не варвары. Политические элиты современной Германии культивируют образ России как врага. Дошло до того, что даже глава МИД Эстонии критикует экс-канцлера Германии за «попытку разделить Европу». Это за то, что Шрёдер призывал не демонизировать 143 миллиона россиян. Он же )экс-канцлер) говорит сегодня о том, что Россия не является вечным врагом, как это пытаются представить немцам элиты сегодня.

Но сегодня хорошая новость состоит в том: будь то вопрос отношения к России или, например, к коронавирусу, Германия – это уже не «народное общество», как в былые времена, это не монолит, в котором все добровольно придерживаются «правильного» мнения. Плохая новость: власти хотели бы, чтобы всё было по-другому. Во всяком случае, этому учит опыт с самого начала пандемии. Власть – старомодное слово, но очень многозначительное – всегда точно знает, что мы должны делать. И это сегодня делает эти власти опасными.

Миллионы семей задаются вопросом, почему в Катаре можно покупать дорогой газ, а в России нельзя покупать дешёвый газ.

В немецкой прессе поднят вопрос о том, с чем связаны продолжающиеся нападки правящей в Германии элиты на бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Во время «канцлерской каденции», Шрёдера, вспоминают теперь в Германии, экономика ФРГ в общей сложности выросла почти на 10%. Для сравнения: во время работы канцлером Олафа Шольца ВВП ФРГ не прибавил и одного процента.Обозреватель Томас Фасбендер в издании BZ пишет:Фасбендер указывает на то, что Шрёдер выступил против российской военной операции на Украине, но он же (Шрёдер) всегда называл опасной тенденцию обещаний принять Украины в НАТО.Немецкий аналитик пишет, что политические власти Германии сегодня хотели бы, чтобы, как они, думал весь немецкий народ:Томас Фасбендер далее пишет о том, что рядовые немцы всё чаще задаются вопросом, какова вообще цель современной политики властей ФРГ:По словам немецкого аналитика, это неудобные вопросы для немецкого правительства, которое, конечно же, хотело «избрать себе другой народ».Автор констатирует, что сегодня Германия разделена и в отношении Шрёдера, и в отношении России. По словам Фасбендера, доходит до того, что глава МИД, комментируя заявления о том, что россияне не варвары, а Россия не может быть вечным врагом, «кричит, что это ложь и коварство».