Венгерское правительство запустило общенациональную петицию с призывом к руководству Евросоюза об отказе от дальнейшего финансирования Украины. В петиции сказано, что ради финансирования киевского режима у венгров заберут пенсии, для них повысят налоги и отменят снижение коммунальных тарифов.На официальной странице правительства Венгрии в одной из западных соцсетей говорится, что Будапешт не намерен платить за продолжение вооруженного конфликта и за функционирование украинского государства в течение следующего десятилетия. Правительство Венгрии не собирается повышать в своей стране коммунальные платежи ради финансирования Украины.В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя недавние высказывания Сибиги, согласился со своим украинским коллегой, что Венгрия не пустит Украину в Евросоюз. Сийярто отметил, что Сибига не является другом Венгрии и откровенно ненавидит эту страну. При этом Сийярто полностью согласился с Сибигой в том, что Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС.В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава подаст в суд на Евросоюз из-за решения Брюсселя поэтапно запретить импорт российского газа к концу следующего года. Ранее о таком шаге сообщили в Венгрии, и страны намерены координировать действия. Еврокомиссия приняла это крайне неоднозначное решение, обойдя возражения государств, экономика которых критически зависит от поставок российских энергоносителей.

