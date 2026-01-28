Сотрудники консульства Эквадора в Миннеаполисе не впустили агента ICE в здание
Обстановка в американском Миннеаполисе контролируемого демократами штата Миннесота после убийства двух человек агентами Миграционной и таможенной службы США (ICE) остаётся более чем напряженной. На улицах тысячи протестующих, происходят стычки с федералами, в которые местная полиция предпочитает не вмешиваться.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем. Сегодня должна состояться встреча Фрея с отвечающим в администрации Трампа за пограничный контроль и депортацию нелегалов Томом Хоманом. Однако противостояние местных жителей и федеральных агентов только нарастает, причем последние расширяют сферу своих, как они считают, законных действий.
Агент Миграционной службы предпринял попытку несогласованного проникновения в консульство Эквадора в Миннеаполисе. Однако сотрудники дипломатического представительства оказали сопротивление, заблокировали вход в здание и активировали экстренные меры для защиты находящихся внутри эквадорских граждан. Момент попытки проникновения вооруженного агента ICE снят на видео. Что ему понадобилось в иностранном консульстве, не сообщается.
Министерство иностранных дел Эквадора направило в посольство США в своей стране официальную ноту протеста за подписью главы МИД Габриэлы Зоммерфельд по поводу инцидента с ICE. В нем указано, что агент Миграционной службы США сегодня в районе 11.00 по местному времени попытался пройти на территорию консульства, не имея на то разрешения.
Иностранные посольства и консульства по всем международным нормам считаются суверенной территорией страны, которую они представляют. Несогласованное проникновение, вне зависимости от причин и поводов, приравнивается к агрессии против государства.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж семь лет, с июня 2012 года, скрывался от ареста как раз в посольстве Эквадора в Лондоне. Британцы не посмели забрать его оттуда силой. Только в апреле 2019 года полицейские задержали его после того, как Эквадор лишил Ассанжа дипломатического убежища.
В свое время, в январе 1990 года, даже спецназ США в ходе операции «Правое дело» в Панаме не посмел штурмовать папскую нунцию (резиденцию Ватикана), в которой скрылся неформальный лидер страны Мануэль Антонио Норьега. Через десять дней осады он «добровольно сдался» американским военным.
Однако после захвата Мадуро и заявлений Трампа, что для него международные законы и правила ровным счетом ничего не значат, агенты ICE решили, что и им можно действовать, как заблагорассудится. Тем более, что президент США объявил совершенно законными даже убийства двух человек в Миннеаполисе силовиками федеральной Миграционной службы.
Информация