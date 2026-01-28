Ситуация вокруг Ирана становится всё напряжённее, несмотря на заявления Трампа
Ситуация вокруг Ирана становится всё «горячее», по данным американских медиа, США нанесут удар в ближайшие двое суток. Трамп пока не отдает приказа на начало военной операции, все еще надеясь на заключение некой сделки. Иранское руководство заявило о готовности к полномасштабной войне.
Газета New York Times со ссылкой на информированные источники сообщает, что США нанесут удар по Ирану в ближайшие 48 часов. Белый дом эту информацию не подтверждает, но и не отрицает, Трамп заявляет, что к Ирану подплывает еще одна «прекрасная армада», которую США готовы использовать для нанесения ударов. В то же время в Белом доме заявляют, что еще могут отменить операцию, хотя в это уже никто не верит.
Саудовская Аравия вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами закрывает свое воздушное пространство для США и их союзников. Как заявляется, страна не намерена участвовать в военной операции против Ирана.
Между тем Тегеран предупреждает США и Израиль, что вне зависимости от того, ограниченный будет удар или какой-либо другой, Иран будет воспринимать его как начало полномасштабной войны. Причем по еврейскому государству прилетит в любом случае, для Ирана это законная цель.
Информация