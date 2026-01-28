Постпред России при ООН: нацистская идеология начиналась не с газовых камер

Следует понимать, что нацистская идеология начиналась не с газовых камер. Она формировалась постепенно и лишь со временем приобрела чудовищную форму «окончательного решения вопроса».

Такую тему поднял постпред России при ООН Василий Небензя в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи этой международной организации, посвященной Международному дню памяти жертв холокоста.



Нацисты создавали газовые камеры и печи, в которых уничтожали стариков, женщин и детей. Но это вызревало задолго до их прихода к власти в Германии. Сначала в западных странах начали возникать разнообразные теории о превосходстве одних людей над другими. В эпоху колониализма для этого были самые благоприятные условия. Затем такие теории начали укрепляться юридически: принимались расовые законы, которые стали разделять людей по этническому и расовому принципу.

Человечество уже проходило этот путь и знает его последствия. Поэтому, делает вывод Небензя, ни в коем случае нельзя допускать возрождения теорий и принятия юридических норм, содержащих дискриминацию по этническому, расовому или языковому принципу.

По словам дипломата, в российском общества тема геноцида евреев и представителей других народов в годы Второй мировой войны воспринимается крайне болезненно:

Народы России не понаслышке знают о том, что такое холокост. Не менее трети его жертв были гражданами Советского Союза.

Небензя напомнил, что наряду с Днем памяти жертв холокоста существует еще одна памятная дата – День снятия блокады Ленинграда. По словам постпреда России, ленинградцы также были жертвами геноцида нацистов, которые при помощи голода стремились их уничтожить.
