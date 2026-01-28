После поездки в США Фицо обеспокоен психологическим состоянием Трампа

6 433 18
После поездки в США Фицо обеспокоен психологическим состоянием Трампа

По информации американской прессы, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с лидерами европейских стран выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США Дональда Трампа.

Как пишет Politico со ссылкой на пятерых евродипломатов, Фицо, описывая свои впечатления от личной встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, назвал американского президента «опасным». При этом все источники издания заявили, что не знают подробностей того, из-за чего у Фицо сложилось такое мнение о Трампе. Однако один из европейских дипломатов подчеркнул, что глава правительства Словакии был явно «травмирован» встречей с Трампом и после возвращения из США заявил, что американский президент явно «не в себе».

Впоследствии в Вашингтоне поспешили опровергнуть информацию о нестабильном психоэмоциональном состоянии Трампа. По словам представителя Белого дома Анны Келли, встреча Трампа и Фицо в Мар-а-Лаго прошла чрезвычайно «позитивно и продуктивно», а опубликованный Politico материал содержит «абсолютно фейковую информацию от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными».

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС на закрытом саммите в Брюсселе фактически признали, что прежняя модель отношений с США полностью утратила актуальность и больше не работает. Поводом для подобных выводов стали заявления Трампа о намерении аннексировать Гренландию.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 11:28
    Неужели и Трампа на колёса подсадили?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 11:44
      Неужели и Трампа на колёса подсадили?

      Ага на "Виагру", вот он и стал опасен. laughing
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Aken
      Неужели и Трампа на колёса подсадили?

      Неее... Явно крыша протекать стала laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 11:30
    Фицо это опровергнет, эту бредятину wassat западных сми.Фамилии " гудок" ,фамилии " гудок" этих неназванных дипломатов !!!
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 11:30
    Да ладно, дед просто забыл таблетки принять (Меланья замешкалась) и в очередной раз в разговоре с Фицо разом всех победил, разгромил и уничтожил во славу Америки
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 11:31
    . назвал американского президента «опасным».

    Мне кажется, это такая "игра". Роберт Фицо, в очень неплохих отношениях с Донни, и я не думаю, что он стал бы выносить этот "мусор" из избы.
  5. bondov Звание
    bondov
    -1
    Сегодня, 11:31
    всегда считал, что Трамп - президент неудачник, настоящий его провал будет после атаки на Иран...
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:36
    ❝ Как пишет Politico со ссылкой на пятерых евродипломатов ❞ —

    «Евродипломаты» предпочли остаться инкогнито, дабы их не уличили в клевете ...
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:39
    Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США Дональда Трампа. СМИ США откровенно врут и подставляют своего Президента! Он этого заявить не мог и все это понимают!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:44
      Цитата: мусоргский
      СМИ США откровенно врут и подставляют своего Президента!

      Они в первую очередь подставляют Фицо. Очень он мешает в ЕС в вопросах с украиной
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 11:49
      ]Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США Дональда Трампа. СМИ США откровенно врут и подставляют своего Президента! Он этого заявить не мог и все это понимают!


      Как только увидим, что ТРАМП оброс щетиной и ходит в замызганом клифте непонятного цвета и фасона, а так же озирается по сторона с напуганными безумными глазами и шмыгаюшим носом- значит всё- "укатали Сивку крутые горки" и пора ему как Зеленскому стать пациентом психиатра.
  8. Костадинов Звание
    Костадинов
    +4
    Сегодня, 11:41
    Состояние Трампа тяжелое и будет только ухудшатся. У него глубоко ошибочние представления обо всем, економики, геополитики, военном деле и т.д., и ето приводит к душевное заболевание.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 11:47
      У него глубоко ошибочние представления обо всем

      У него мания величия очень сильно обострилась
  9. Атрина Звание
    Атрина
    +2
    Сегодня, 11:42
    Когда-то по книгам Трампа я училась и считала его своим Сенсеем :) А нынешнее его состояние вызывает озабоченность даже у людей, далеких от психиатрии: маниакальный психоз, как минимум... Фицо, даже если не говорил, то подумал точно. Один был - дед дементий, другой - "трамп"... Каков поп - таков и приход.
  10. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 12:02
    На этой неделе появлялась небольшая заметка от американского врача,по всем внешним признакам у Трампа в прошлом году был инсульт...шаркающая походка,правой рукой поддерживал левую,одно и то же говорит по нескольку раз.........немного оклемался (а с Богом поговорил напрямую) вот и возомнил себя Наместником на Земле...грустно всё это ,Бидон как то даже безобидно выглядит на этом фоне..
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 12:33
    Цитата: частное лицо
    У него мания величия очень сильно обострилась
    Ему надо срочно поставить памятник! Это будет для него лучшей терапией
  12. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 13:13
    Рыжему пупсу..нужно не рамсить с Россией и Китаем..а выстраивать отношения..глядишь собственные граждане на второй срок выберут..а так..в след. выборы в Презики..демократы уже заочно выиграли....и они 100% всю Трамповскую семейку посадят в тюрьму...пусть не ждет поддержки не от Путина ..ни от СИ..болван заносчивый.. laughing
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:52
    Нарциссизм диагноз ставится, если присутствует не менее 5 из следующих признаков:
    Завышенная самооценка и преувеличение достижений;
    Фантазии о грандиозном успехе, власти, любви;
    Ощущение собственной исключительности;
    Потребность в постоянном восхищении;
    Чувство, что человеку все должны;
    Склонность использовать других в своих целях;
    Отсутствие эмпатии;
    Зависть к другим или убеждённость, что человеку завидуют;
    Высокомерное поведение.