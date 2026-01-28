«Серьёзная угроза»: итальянский фрегат «преследует» подлодку «Краснодар» ВМФ РФ
Во время прохода подводной лодки «Краснодар» проекта 636.3 «Варшавянка» ВМФ РФ через центральную часть Средиземного моря к ней «пристроился» фрегат ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F-591) типа Carlo Bergamini (FREMM), внимательно наблюдая за её перемещениями. В западной прессе отмечается по этому поводу:
Как пояснили в НАТО, «Краснодар» движется в сопровождении эсминца «Североморск» класса «Удалой» (БПК проекта 1155) и других российских военно-морских судов.
«Краснодар», «Североморск» и суда сопровождения:
В западной прессе указывается, что присутствие «Краснодара» в Средиземных водах нечто большее, чем просто рутинная операция. С момента своего боевого дебюта в 2017 году, когда она выпустила крылатые ракеты «Калибр» из Средиземного моря по Сирии, она регулярно используется для нанесения дальнобойных ударов:
ITS Virginio Fasan (F-591):
Отмечается, что она может быть задействована в сборе радиотехнической информации вблизи мест дислокации флотилий НАТО. По мнению западных обозревателей, «Краснодар» вместе с другими кораблями проследовал в восточную часть Средиземного моря, «возможно, в сторону Тартуса»:
Указывается, что такие подлодки, как «Краснодар», теоретически могут перехватывать конвои с подкреплением, угрожать десантным операциям или наносить удары по стратегически важным наземным целям с неожиданных направлений:
