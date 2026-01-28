«Серьёзная угроза»: итальянский фрегат «преследует» подлодку «Краснодар» ВМФ РФ

11 339 21
«Серьёзная угроза»: итальянский фрегат «преследует» подлодку «Краснодар» ВМФ РФ

Во время прохода подводной лодки «Краснодар» проекта 636.3 «Варшавянка» ВМФ РФ через центральную часть Средиземного моря к ней «пристроился» фрегат ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F-591) типа Carlo Bergamini (FREMM), внимательно наблюдая за её перемещениями. В западной прессе отмечается по этому поводу:

Итальянский корабль преследует российскую подлодку, не давая ей получить преимущество в маневрировании.

Как пояснили в НАТО, «Краснодар» движется в сопровождении эсминца «Североморск» класса «Удалой» (БПК проекта 1155) и других российских военно-морских судов.



«Краснодар», «Североморск» и суда сопровождения:



В западной прессе указывается, что присутствие «Краснодара» в Средиземных водах нечто большее, чем просто рутинная операция. С момента своего боевого дебюта в 2017 году, когда она выпустила крылатые ракеты «Калибр» из Средиземного моря по Сирии, она регулярно используется для нанесения дальнобойных ударов:

«Краснодар» – это современная российская подлодка с улучшенными характеристиками, известная своей малозаметностью. Её развёртывание бросает вызов морскому господству НАТО.


ITS Virginio Fasan (F-591):



Отмечается, что она может быть задействована в сборе радиотехнической информации вблизи мест дислокации флотилий НАТО. По мнению западных обозревателей, «Краснодар» вместе с другими кораблями проследовал в восточную часть Средиземного моря, «возможно, в сторону Тартуса»:

Специалисты по планированию НАТО уже давно рассматривают активность российских подлодок в регионе как серьёзную угрозу. В отличие от Северной Атлантики, в густонаселённом Средиземном море ПЛО является более сложной задачей.

Указывается, что такие подлодки, как «Краснодар», теоретически могут перехватывать конвои с подкреплением, угрожать десантным операциям или наносить удары по стратегически важным наземным целям с неожиданных направлений:

Средиземное море, где когда-то властвовало НАТО, становится всё более спорной территорией.


21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +17
    Сегодня, 11:59
    «Серьёзная угроза»: итальянский фрегат «преследует» подлодку «Краснодар» ВМФ РФ

    Громкий пшик из ничего.
    к ней «пристроился» фрегат ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F-591) типа Carlo Bergamini (FREMM), внимательно наблюдая за её перемещениями

    Фрегат, Карл, «преследует» подлодку «Краснодар» идущую в надводном положении и абсолютно ни от кого не скрывающуюся.
    Срочно выдать ордена всему геройскому экипажу Virginio Fasan (F-591) laughing
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Андрей К
      Срочно выдать ордена всему геройскому экипажу Virginio Fasan (F-591)

      Зато потом весь экипаж будет строчить мемуары "Как я русскую подлодку отогнал" laughing
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +9
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Андрей К
      «Серьёзная угроза»: итальянский фрегат «преследует» подлодку «Краснодар» ВМФ РФ

      Громкий пшик из ничего.
      к ней «пристроился» фрегат ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F-591) типа Carlo Bergamini (FREMM), внимательно наблюдая за её перемещениями

      Фрегат, Карл, «преследует» подлодку «Краснодар» идущую в надводном положении и абсолютно ни от кого не скрывающуюся.
      Срочно выдать ордена всему геройскому экипажу Virginio Fasan (F-591) laughing

      Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. winked
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +6
        Сегодня, 12:10
        Цитата: Теренин
        Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. winked

        Совершенно в точку!
        — Мужчина, я вас боюсь!
        — Почему?
        — Вы меня изнасилуете!
        — Так ведь я на улице, а вы на балконе пятого этажа!
        — А я сейчас спущусь!!!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 12:04
    ❝ Итальянский корабль преследует российскую подлодку, не давая ей получить преимущество в маневрировании ❞ —

    — Чтобы у российской подлодки не было «преимущества в маневрировании», надо итальянский корабль перевести в подводное положение ...
  3. sirGarry Звание
    sirGarry
    +2
    Сегодня, 12:13
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Итальянский корабль преследует российскую подлодку, не давая ей получить преимущество в маневрировании ❞ —

    — Чтобы у российской подлодки не было «преимущества в маневрировании», надо итальянский корабль перевести в подводное положение ...

    Вообще пускай на дно заляжет!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 12:14
    Ничего нового...
    Если нет реальных причин для раздувания военной истерии, значит надо его придумать...
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 12:15
    Итальянский корабль преследует российскую подлодку, не давая ей получить преимущество в маневрировании.

    А чего бы макароннику не пристроиться к китайской авианосной группе, не давая ей "преимущество в маневрировании"?
    Де билы!!!! (с) С. Лавров.
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 13:58
      А чего бы китайской авианосной группе не пристроится к американской возле Ирана, тем самым показать чтоб не чего не придумывали?
  6. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +4
    Сегодня, 12:21
    из-за какого-то итальянского катера столько слов))
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 12:27
    Это макаронный корабль готовит себя к будущей войне! wink
  8. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +3
    Сегодня, 12:56
    Лодка идет своим курсом , "макаронник " тащится в ее кильватерном следе,либо тошнит параллельно ...это называется преследует ??? Лишает маневренности ???
    А по мне натовец наслаждается ароматами из ее фановых цистерн !
  9. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    Сегодня, 13:06
    У Европы полно ДЭПЛ и они ничуть не хуже наших Варшавянок и Лад.

    Прежде чем НАТО угрожать, для начало надо украинские БЭКи от берегов Крыма отогнать. Противник опять выложил видео как уничтожает наши самолёты на аэродромах.

    Стыд и позор. Уже последняя кухарка понимает, что самолётам нужны укрытия, а нам нужны свои БЭКи, чтобы уничтожать БЭК и ВСУ, но почему это не доходит до генералов и адмирала?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:08
    Норвежские СМИ о типе " Удалой" В начале декабря у м .Нордкап норвежцы сопроводили тип Удалой БПК Североморсск .Несколько дней назад тип Удалой сопроводил транспорт Мыс желаний в Ливию с военным грузом .И вот опять тип Удалой с ПЛ Краснодар.
    Тип Удалой на 99,9 идёт к Сирии ,потому что тип Аш - Шараа сегодня будет встречаться с Путиным В.В.Так совпало . laughing
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 13:43
      Цитата: tralflot1832
      Шараа сегодня будет встречаться с Путиным В.В.Так совпало .

      Бармалею страшно от евреев , поэтому он будет просить ненавистных русских о защите . А так то всего-лишь русская НАПЛ в сопровождении корабля и судов сопровождение идёт на рутинное боевой развёртывание в Средиземном море . Ну и да - что-то ещё совпало .
  11. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:10
    А что такого необычного происходит? Все заняты своей работой.
    Мы - своей, итальянцы - своей. Было бы удивительно, если бы ни мы, ни они ничего не видели и не слышали...
    Как бы политики не верещали - военные должны заниматься своим делом. И вмешивать туда "это не видим, на то не реагируем" приводит к тяжким последствиям..
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 13:10
    к ней «пристроился» фрегат ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F-591) типа Carlo Bergamini (FREMM),


    Для таких, пристраивающихся сзади, есть мины, выпускаемые через торпедный аппарат. Одной хватит, что бы разломить подобное корыто пополам.
  13. sedoj Звание
    sedoj
    0
    Сегодня, 13:16
    Как пояснили в НАТО, «Краснодар» движется в сопровождении эсминца «Североморск» класса «Удалой» (БПК проекта 1155) и других российских военно-морских судов.
    И как здесь понять, кого именно преследует фрегат. Может макаронники пристроились к "Североморску" и преждагают сигареты там, жвачку... Ну а может и пофоткаться на их фоне решили. Чё сразу же - "Краснодар"? Он, может, рядом проходил.
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:17
    Вот если бы эти наши силы, корабли и подлодка, сопровождали танкеры теневого флота, и топили вражеские корабли, напавшие на них, вот это была бы польза.
  15. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 13:23
    В отличие от РФ, Ната не намерена "вытеснять" подлодку Краснодар и даже если вдруг её потопит, то РФ как всегда ограничится дипломатическим словоблудием и очередными демонстративными учениями своих стратегических ядерных сил.
  16. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 13:23
    Выдуманная автором дутая "сенсация".
    Итальянский фрегат сопровождает группу российских кораблей- такое всегда было, ещё с советских времен.
    С чего автор сочинил, что сопровождают именно подлодку? Сам же написал, что там группа кораблей, включая эсминец. Да еще и фото привел.