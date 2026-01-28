«Серьёзная угроза»: итальянский фрегат «преследует» подлодку «Краснодар» ВМФ РФ

Итальянский корабль преследует российскую подлодку, не давая ей получить преимущество в маневрировании.

«Краснодар» – это современная российская подлодка с улучшенными характеристиками, известная своей малозаметностью. Её развёртывание бросает вызов морскому господству НАТО.

Специалисты по планированию НАТО уже давно рассматривают активность российских подлодок в регионе как серьёзную угрозу. В отличие от Северной Атлантики, в густонаселённом Средиземном море ПЛО является более сложной задачей.

Средиземное море, где когда-то властвовало НАТО, становится всё более спорной территорией.