Франция запретит госслужащим использовать американские конференц-платформы

Европейцы пытаются предпринять своего рода контрмеры в отношении США на фоне противостояния, затеянного президентом Трампом. Правительство Франции в ближайшие дни запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций.Речь идет о запрете для французских чиновников использовать в служебных целях такие конференц-платформы для видеосвязи, как Google Meet американского ИТ-гиганта «Гугл», Zoom компании Zoom Communications, Inc. и платформы Teams разработки Microsoft. О таком решении властей Пятой Республики со ссылкой на источники в правительстве сообщает издание Politico.В качестве альтернативы для ведения чатов и видеоконференций госслужащие должны впредь пользоваться приложением Visio, разработанным Межведомственным управлением цифровых технологий Франции. Об этом говорится в уведомлении канцелярии премьер-министра республики. Правительство будет контролировать соблюдение перехода на отечественную платформу и в ближайшие месяцы может заблокировать трафик других видеосервисов через государственную интернет-сеть.Решение отказаться от американских платформ принято из-за растущей обеспокоенности в Европе глубокой зависимостью от американских ИТ-компаний. Прошлым летом правительство Франции уже обязало чиновников отказаться от WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram в пользу Tchap — национального мессенджера, созданного специально для государственных служащих.Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал в своем аккаунте соцсети Илона Маска, что в безопасность сохранения переписки от перлюстрации в мессенджере WhatsApp* поверят «только безмозглые». С критикой надёжности шифрования в мессенджере неоднократно выступал и Маск.Выясняется, что шпиономания при использовании гаджетов добралась даже до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В соцсетях активно обсуждается фотография, где израильский премьер разговаривает по смартфону, у которого заклеена видеокамера. Если глава правительства страны с одними из самых совершенных разведслужб в мире пользуется самым простым и надежным способом обеспечения конфиденциальности при использовании гаджетов, то что говорить о рядовых пользователях.В самих США не лучше с контролем над интернетом и соцсетями. В частности, пользователи видеосервиса «ТикТок», который в Штатах уже не контролируется китайской компанией, жалуются по поводу блокировки роликов о событиях в Миннеаполисе, где ранее агенты Миграционной и таможенной службы США (ICE) застрелили двух человек, что привело к массовым протестам и стычкам с федеральными силовыми службами.