Франция запретит госслужащим использовать американские конференц-платформы

Франция запретит госслужащим использовать американские конференц-платформы

Европейцы пытаются предпринять своего рода контрмеры в отношении США на фоне противостояния, затеянного президентом Трампом. Правительство Франции в ближайшие дни запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций.

Речь идет о запрете для французских чиновников использовать в служебных целях такие конференц-платформы для видеосвязи, как Google Meet американского ИТ-гиганта «Гугл», Zoom компании Zoom Communications, Inc. и платформы Teams разработки Microsoft. О таком решении властей Пятой Республики со ссылкой на источники в правительстве сообщает издание Politico.



В качестве альтернативы для ведения чатов и видеоконференций госслужащие должны впредь пользоваться приложением Visio, разработанным Межведомственным управлением цифровых технологий Франции. Об этом говорится в уведомлении канцелярии премьер-министра республики. Правительство будет контролировать соблюдение перехода на отечественную платформу и в ближайшие месяцы может заблокировать трафик других видеосервисов через государственную интернет-сеть.

Решение отказаться от американских платформ принято из-за растущей обеспокоенности в Европе глубокой зависимостью от американских ИТ-компаний. Прошлым летом правительство Франции уже обязало чиновников отказаться от WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram в пользу Tchap — национального мессенджера, созданного специально для государственных служащих.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал в своем аккаунте соцсети Илона Маска, что в безопасность сохранения переписки от перлюстрации в мессенджере WhatsApp* поверят «только безмозглые». С критикой надёжности шифрования в мессенджере неоднократно выступал и Маск.

Выясняется, что шпиономания при использовании гаджетов добралась даже до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В соцсетях активно обсуждается фотография, где израильский премьер разговаривает по смартфону, у которого заклеена видеокамера. Если глава правительства страны с одними из самых совершенных разведслужб в мире пользуется самым простым и надежным способом обеспечения конфиденциальности при использовании гаджетов, то что говорить о рядовых пользователях.



В самих США не лучше с контролем над интернетом и соцсетями. В частности, пользователи видеосервиса «ТикТок», который в Штатах уже не контролируется китайской компанией, жалуются по поводу блокировки роликов о событиях в Миннеаполисе, где ранее агенты Миграционной и таможенной службы США (ICE) застрелили двух человек, что привело к массовым протестам и стычкам с федеральными силовыми службами.
  1. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +2
    Сегодня, 11:52
    За рубежом и у нас всех беспокоит мессенджер MAX, зато зависимость от компаний США подается как "свобода". А вот критики Франции и попрания в ней цифровой свободы от неполживых борцов за демократию не слышно. Это другое.
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 12:18
    Эра полной открытости интернета закончилась, идет фрагментация на региональные и национальные блоки, начинают с государственных, а потом наступает время соцсетей и других коммуникаторов...
    Неизбежно при таких противоречиях разных групп влияния
    Еще нас в ближайшее время ждет деаноминизация и пользование соцсетями и большими коммуникаторами под личной записью из Госуслуг или другого цифрового ID...
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:21
    безопасность сохранения переписки от перлюстрации в мессенджере WhatsApp* поверят «только безмозглые»
    Если заменить WhatsApp любым другим мессенджером, то получится то же самое wink
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 13:17
    Франция запретит госслужащим использовать американские конференц-платформы


    А нам-то от этого какая попоболь? Ну запретит, и запретит, это их проблемы.

    А нам остаётся только ждать 1 марта. Что будет?
    Отвечу так - а ничего не будет. За то и люблю великий и могучий. laughing