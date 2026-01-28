Заявлением о «двух мирных договорах» Сибига признаёт США стороной конфликта

Заявлением о «двух мирных договорах» Сибига признаёт США стороной конфликта

Эксперты анализируют заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что «соглашений о мире будет два». Как уже сообщало «Военное обозрение», первое соглашение, по словам Сибиги подпишут Украина и США, а второй – США и Россия.

При этом на Украине почему-то делают отсылку к Кэмп-Дэвидским соглашениям образца 1978 года. На самом же деле то, что пытается представить сегодня киевский режим, никакой аналогии с Кэмп-Дэвидом-1978 не имеют, потому как там одно соглашение о мире подписывали противоборствующие стороны (Египет и Израиль) при посредничестве США. Никаких «двойных договоров» в том случае не было.



Заявление же Сибиги о «двух мирных договорах», если нечто подобное действительно планируется подписывать, можно объяснить только как запоздалое признание того факта, что Соединённые Штаты Америки являются стороной конфликта. Об этом в Москве заявляют на протяжении всех тех лет, которые длится СВО. США же постоянно отмахивались от этого факта.

В соглашении с американцами Украина собирается подписать «20 пунктов», а что собираются подписать в «мирном соглашении» американцы с Россией, пока не знает никто, кроме тех американцев, которые с этой бумагой и колесят между Вашингтоном, Мар-а-Лаго, Киевом, Москвой и Абу-Даби.

Отдельный вопрос: даже если допускать, что США таким подписанием признают себя (допустим ретроспективно – во времена президента Байдена) стороной конфликта, то насколько «железобетонными» окажутся те пункты «двух договоров» в плане их выполнения? Вопрос, скорее, риторический. Ведь как только закончится президентство Трампа, любая другая администрация, как в США нередко случается, может объявить, что она знать не знает о том, что там кто и кому обещал, а потому соглашения (даже если там какое-то разумное зерно и окажется), вероятнее всего, будет торпедироваться. А уж при сохранении текущего варианта киевского режима, торпедироваться они начнут на следующий час после его подписания. Тому есть примеры из недавнего, включая «зерновую сделку», когда под видом зерновозов в украинские порты пошли караваны судов с военными грузами и когда под прикрытием коммерческих гражданских судов режим начал атаковать Крым, включая Крымский мост.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +8
    Сегодня, 11:59
    Заявление Сибири в первую очередь говорит о его психическом состоянии и элементарной тупости… fool
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 12:19
      США являются стороной конфликта. Об этом в Москве заявляют на протяжении всех тех лет, которые длится СВО. США же постоянно отмахивались от этого факта.

      Ну, что вы ей богу, когда это США, или тем более Украина и ЕС обманывали? request Ааа, вы про эти 10500 раз, так "вынепонимаетеэтодругое!"
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:09
      Цитата: Охотовед 2
      Заявление Сибири в первую очередь говорит о его психическом состоянии и элементарной тупости…

      Образование у этого "дипломата" соответствует селюковской школе Тернопольской области.
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +5
    Сегодня, 12:01
    Бред сивой кобылы! Киевские вурдалаки уже не знают как выкрутиться лишь бы не подставиться перед украинскими нациками, для последних любой шаг на встречу России рассматривается как капитуляция Украины.
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 12:45
      Все намного проще и лежит в плоскости лигитимности киевского "гражданина". Кремль неоднократно заявлял, что для подптсания мирного договора необходимо быть президентом Украины, коим Россия Зеленского не признаёт. Стефанчук для этих целей тоже видимо не подходит, а вариант с перевыборами для клоуна чреват рисками не быть переизбранным повторно. Вот и решили чубатые сделать подарок самолюбию и ьщеславию Трампа, дес4ать хотел нас помирить - приглашаем в роли третейского судьи, сославшись на прецендент 1978 года. И Трамп счастлив, и Володьке не переизбираться..
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 12:03
    "Спалил"" Сибига США своим заявлением. Хотя ему верить - себя не уважать. Еще вопрос будут ли США подписывать ""план" после такой подставы.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 12:21
      Не перестаю задавать вопрос : кто гарант у подписантов, или, перефразируя : верить кому??? Только безоговорочная капитуляция даёт некоторую уверенность
  4. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    +3
    Сегодня, 12:07
    Прикольно 😏 Укры подписывают с СШП один договор. А СШП подписывают с Россией другой договор. А кто из троих, какой договор будет выполнять? 🧐 Ведь каждый может сослаться на то, что его подписи нет в каком-то из договоров. а матрасникам вообще пофиг на какие-то подписи и обещания 😊
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:25
      Такой расклад с договорами возводит США в ранг судьи над схваткой,смотрящего за соблюдением договоренностей.По сути США заявляют что они как бы не при делах и никогда не были стороной конфликта.То есть сторонняя сторона конфликта возьмёт его завершение и мирный договор/перемирие с последующим его соблюдением под свой контроль.Это и было целью начала СВО?Заявлялось ведь о денацификации.Или целей СВО удалось добиться частично и пришлось импровизировать?Политика искусство возможного.Что мы и наблюдаем.
  5. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 12:15
    У укров происходит раздвоение личности... При этом каждая из этих "половинок" одним говорит и обещает одно, а другим - другое... Им бы лечиться у психиатров надо, а не играть в мировую политику!!!
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:16
    Можно сделать вывод... кукуевские все сбрендившие.
    Кто не нюхает активно, того заразили флюидным способом или покусали...
    В общем, диагноз очевидный.
  7. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 12:24
    Будет только одно соглашение по Украине - России и США, т.к. напротив россиян в Эмиратах сидят одни американцы (в т.ч. хохлофашисты с американскими паспортами)
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:27
    Цитата: Охотовед 2
    Заявление Сибири в первую очередь говорит о его психическом состоянии и элементарной тупости…
    Украинство головного мозга!
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 12:49
    Тогда нужно возродить такое забытое понятие 19 века как протекторат. Тогда "великие державы" того времени между собой так и договаривались, кому что забрать, кому какие территории в Африке, в Америке, какие острова, как их делить. Ну и что же стесняться.
  10. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 13:03
    Шляпа какая-то. В одном договоре будет типа России "нельзя", а в другом свиньям "можно". Двойные стандарты laughing
  11. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 13:12
    И давно это стало открытием? США не просто участник или сторона конфликта, она его организатор и главный ведущий и выгодоприобретатель.
    Трамп ещё должен Путину премию выкатить за следование по американскому стратегическому плану...
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 13:17
    Вероятность договориться РФ и Украины стремится к нулю, но при этом обе воюющие стороны хотят перемирия которого быть не может в полном отсутствии взаимного доверия. В такой ситуации вполне допустимо каждой из воюющих сторон заключить договор с США как с гарантом перемирия