Эксперты анализируют заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что «соглашений о мире будет два». Как уже сообщало «Военное обозрение», первое соглашение, по словам Сибиги подпишут Украина и США, а второй – США и Россия.При этом на Украине почему-то делают отсылку к Кэмп-Дэвидским соглашениям образца 1978 года. На самом же деле то, что пытается представить сегодня киевский режим, никакой аналогии с Кэмп-Дэвидом-1978 не имеют, потому как там одно соглашение о мире подписывали противоборствующие стороны (Египет и Израиль) при посредничестве США. Никаких «двойных договоров» в том случае не было.Заявление же Сибиги о «двух мирных договорах», если нечто подобное действительно планируется подписывать, можно объяснить только как запоздалое признание того факта, что Соединённые Штаты Америки являются стороной конфликта. Об этом в Москве заявляют на протяжении всех тех лет, которые длится СВО. США же постоянно отмахивались от этого факта.В соглашении с американцами Украина собирается подписать «20 пунктов», а что собираются подписать в «мирном соглашении» американцы с Россией, пока не знает никто, кроме тех американцев, которые с этой бумагой и колесят между Вашингтоном, Мар-а-Лаго, Киевом, Москвой и Абу-Даби.Отдельный вопрос: даже если допускать, что США таким подписанием признают себя (допустим ретроспективно – во времена президента Байдена) стороной конфликта, то насколько «железобетонными» окажутся те пункты «двух договоров» в плане их выполнения? Вопрос, скорее, риторический. Ведь как только закончится президентство Трампа, любая другая администрация, как в США нередко случается, может объявить, что она знать не знает о том, что там кто и кому обещал, а потому соглашения (даже если там какое-то разумное зерно и окажется), вероятнее всего, будет торпедироваться. А уж при сохранении текущего варианта киевского режима, торпедироваться они начнут на следующий час после его подписания. Тому есть примеры из недавнего, включая «зерновую сделку», когда под видом зерновозов в украинские порты пошли караваны судов с военными грузами и когда под прикрытием коммерческих гражданских судов режим начал атаковать Крым, включая Крымский мост.