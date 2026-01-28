Переброску техники и солдат НОАК в Пекин связывают с попыткой госпереворота

В Китае фиксируется переброска военной техники в Пекин, грузовики с военнослужащими НОАК замечены на трассах, соединяющих столицу КНР с другими городами. В соцсетях утверждают, что власти Китая стягивают силы на фоне якобы предпринятой высшим руководством НОАК попытки государственного переворота.

Китайские СМИ сообщают об увеличении военных в Пекине, особенно в районе «Запретного города». С чем это связано, никто не знает. Официальной информации нет, да и не будет, учитывая, что китайские власти традиционно стараются не распространяться о происходящем внутри страны. Китай по-прежнему остаётся частично «закрытой страной».



Также обращает на себя внимание, что все пять аккаунтов китайских военных командных центров в Weibo вчера и сегодня были недоступны. Впрочем, «теории заговора» распространяет пресса, в том числе западная и тайваньская, те же кадры с грузовиками НОАК могут быть вбросом. Или простой переброской войск в рамках каких-либо учений.

Ранее сообщалось, что в Китае арестованы заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и глава Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. По некоторым данным, они пытались совершить государственный переворот, опираясь на преданные им силы, но не успели. По другой версии, Чжан Юся обвиняется в коррупции и работе на американские спецслужбы. Как там на самом деле, никто не знает.
  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +9
    Сегодня, 12:03
    Ждём сообщений также от Южной Кореи о том, что товарищ Си лично расстрелял заговорщиков из гранатомёта. wink
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +10
      Сегодня, 12:06
      китайские власти традиционно стараются не распространяться о происходящем внутри страны

      И правильно делают! Нечего из избы мусор выносить на весь мир!
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +5
        Сегодня, 12:12
        А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...? Или только в России им можно плодиться?
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +5
          Сегодня, 12:15
          Цитата: Теренин
          А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...? Или только в России им можно плодиться?

          Я думаю и там этого добра хватает. Ведь находят кого расстрелять!
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +5
            Сегодня, 12:22
            Цитата: ваш вср 66-67
            Цитата: Теренин
            А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...? Или только в России им можно плодиться?

            Я думаю и там этого добра хватает. Ведь находят кого расстрелять!

            Поставим вопрос по другому, - это только в России вредители и жулики могут с награбленным спокойно уезжать балдеть и хамить России в другие страны?
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              +2
              Сегодня, 12:38
              Цитата: Теренин
              Цитата: ваш вср 66-67
              Цитата: Теренин
              А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...? Или только в России им можно плодиться?

              Я думаю и там этого добра хватает. Ведь находят кого расстрелять!

              Поставим вопрос по другому, - это только в России вредители и жулики могут с награбленным спокойно уезжать балдеть и хамить России в другие страны?

              Китаю пришлось создавать отдельную спецслужбу "Небесную сеть" от таких бегунков
            2. A503 Звание
              A503
              0
              Сегодня, 13:34
              Нет, не только в России, но и в 404!
            3. Дилетант Звание
              Дилетант
              0
              Сегодня, 13:44
              вредители и жулики

              Вредители и жулики не могут. Могут друзья, из С-П, крестницы и родственники ЕБН.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          +3
          Сегодня, 12:37
          Цитата: Теренин
          А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...? Или только в России им можно плодиться?

          Как грязи
          Например Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР - там все против власти.
          Или 1 млн belay уголовных дел по коррупции за 2025
        3. APASUS Звание
          APASUS
          +1
          Сегодня, 13:05
          Цитата: Теренин
          А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...? Или только в России им можно плодиться?

          Вы думаете только в России можно купить зилтьбельтруда
        4. g_ae Звание
          g_ae
          0
          Сегодня, 13:09
          Ну, вообще-то Латынина сейчас "прозрела" и завзятой имперкой стала. Послушайте ради интереса ее эфиры, особенно на днях интересный был с Павлом Щелиным. Да зильбельтруды, ходорковские, венедиктовы ее бы сожгли, как отступницу. Я сам в шоке был.
        5. лесничий Звание
          лесничий
          0
          Сегодня, 13:33
          Дерьма везде хватает, главное не вляпаться с ними. Алчных и продажных даже в обеспеченных странах полно, вспомните хотя бы Ливию.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 12:09
      Ждём сообщений также от Южной Кореи о том, что товарищ Си лично расстрелял заговорщиков из гранатомёта.

      А что вас смущает? То что появилась инфа. о попытке переворота?
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +3
        Сегодня, 12:18
        А что вас смущает?

        Смущает, другое, что некоторые не понимают шуток.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +4
          Сегодня, 12:27
          Смущает, другое, что некоторые не понимают шуток.

          Да какие уж тут шутки коль уже и Китай "шатают" .
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            +1
            Сегодня, 12:49
            уже и Китай "шатают"
            "Шатали" и будут "шатать", Запад не терпит конкурентов.
          2. Aleksandr21 Звание
            Aleksandr21
            +1
            Сегодня, 13:34
            Цитата: частное лицо
            Да какие уж тут шутки коль уже и Китай "шатают" .


            Пока нет ни одного достоверного источника, что в Китайских СМИ, что в Западных (более менее надежных), о попытке переворота... в основном разгоняют эту тему какие то ноунеймы, где концов не найти.

            Вот что можно сказать более менее точно... так это то, что нескольких высокопоставленных генералов НОАК взяли за коррупцию (за нарушение дисциплины и т.п. но в основном коррупция обычно в таких формулировках) + была информация о продаже ядерных секретов США, правой рукой Си (Чжан Юся). И то это неофициальная информация, но источники по крайней мере более менее надежные, а кто разгоняет тему про переворот, не понятно.

            Да и рано ещё, по идее... Американцы умеют работать в долгую, сколько лет Сирия, Венесуэла, Иран были под санкциями ? Все нынешние движения США, имели хорошую подготовку... а Китаем ещё рановато заниматься, сперва нужно отсечь его от нефти (Венесуэла/Иран), потом начать работать по его торговым путям... и врубить санкции нашего уровня, тогда к 2040-2050 годам будет подготовлена база для переворота (недовольство населения, готовность элит к смене власти).
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 13:58
      Ложная Корея вообще не страна а окупированная часть настоящей (Северной) плевать что они скажут.
  2. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    +2
    Сегодня, 12:20
    Странный госпероворот 😏 Обычно, вначале вводятся войска, а потом и дут оресты путчистов 😊
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 12:24
    Цитата: Теренин
    А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...?
    Из всех ставят на колени и пускают пулю в затылок. Да ещё и показывают процедуру по ТВ, чтобы другим неповадно было
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: Теренин
      А есть в Китае доморощенные зильбертруды, латынины, ходорковские...?
      Из всех ставят на колени и пускают пулю в затылок. Да ещё и показывают процедуру по ТВ, чтобы другим неповадно было

      За прошлый 2025 в Китае возбужден 1 млн belay уголовных дел по коррупции - слово "неповадно" не смотрится при таких раскладах.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 13:16
        слово "неповадно" не смотрится при таких раскладах
        Коррупция бывает разной. Можно разграблять бюджет государства на миллионы, а можно подарить коробку конфет или шоколадку должностному лицу. За последнее можно и просто пальчиком погрозить
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 12:31
    Если заговор и правда был, в военных кругах и именно поэтому прошли последние задержания представителей военного руководства, то очень хорошо, что правящая элита смогла сыграть на опережение, помешав планам заговорщиков. И, такие действия несомненно, только укрепят власть китайского руководства и оздоровят, очистят, усилят ряды военного корпуса.
  5. sirGarry Звание
    sirGarry
    +2
    Сегодня, 12:33
    Цитата: kulemin0025gmail.com
    Странный госпероворот 😏 Обычно, вначале вводятся войска, а потом и дут оресты путчистов 😊

    Думаю, тут было всё одновременно. Просто информация просачивается дозировано и с большим лагом. И да! Китайцы - молодцы!
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +4
    Сегодня, 12:37
    Главное, чтобы в Китае не зародилась буржуазная "правящая элита" и не смогла захватить власть. Надеюсь что простой народ Китая, и партия, не позволят этого сделать. Потому что никаких т.н. "правящих элит" не должно быть, элита это весь народ, или мы все элиты, или никто. В Китае вроде бы эти принципы пока еще соблюдаются. Если и там правящие элиты захватят власть, и установят олигархический режим, плохо дело тогда wassat
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +5
    Сегодня, 12:46
    Несмотря на смертную казнь и воруют и перевороты пытаются устроить. Тем не менее я за смертную казнь.
  8. Cartograf Звание
    Cartograf
    +2
    Сегодня, 12:50
    Цитата: частное лицо
    Смущает, другое, что некоторые не понимают шуток.

    Да какие уж тут шутки коль уже и Китай "шатают" .

    Если с 5й колонной не бороться,аак делали Сталин и Мао Дзедун, носпепевороты неизбежны.
  9. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:15
    Очень правильно товарищи китайцы делают.
    Власть должна и обязана принимать меры по защиты от всяких "борцов за свободу"... и пример - переворот в СССР, который устроил ельцын на глазах у своего трусливого и безвольного босса... да и по другим бывшим - есть на что посмотреть.
    Так что руководство КНР выводы сделало. На знаменитой площади первый шар оказался выигрышным опыт закрепили.
  10. VenDora Звание
    VenDora
    0
    Сегодня, 13:32
    Зачем воевать с Китаем если можно потихом. у заменить на более сговорчивых. А сколько у нас в верхах сидит таких ждунов...
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 13:57
    Больше дел ведите с западными фашистами и у вас будет каждый год переворот.