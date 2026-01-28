Переброску техники и солдат НОАК в Пекин связывают с попыткой госпереворота

В Китае фиксируется переброска военной техники в Пекин, грузовики с военнослужащими НОАК замечены на трассах, соединяющих столицу КНР с другими городами. В соцсетях утверждают, что власти Китая стягивают силы на фоне якобы предпринятой высшим руководством НОАК попытки государственного переворота.Китайские СМИ сообщают об увеличении военных в Пекине, особенно в районе «Запретного города». С чем это связано, никто не знает. Официальной информации нет, да и не будет, учитывая, что китайские власти традиционно стараются не распространяться о происходящем внутри страны. Китай по-прежнему остаётся частично «закрытой страной».Также обращает на себя внимание, что все пять аккаунтов китайских военных командных центров в Weibo вчера и сегодня были недоступны. Впрочем, «теории заговора» распространяет пресса, в том числе западная и тайваньская, те же кадры с грузовиками НОАК могут быть вбросом. Или простой переброской войск в рамках каких-либо учений.Ранее сообщалось, что в Китае арестованы заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и глава Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. По некоторым данным, они пытались совершить государственный переворот, опираясь на преданные им силы, но не успели. По другой версии, Чжан Юся обвиняется в коррупции и работе на американские спецслужбы. Как там на самом деле, никто не знает.

