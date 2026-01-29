Россия и США могут оперативно продлить СНВ-3, срок которого истекает

США и Россия обладают всеми необходимыми возможностями для оперативного продления на один год ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал. Он выступил на видеоконференции журнала Bulletin of the Atomic Scientists и отметил, что технических и политических препятствий для достижения договоренностей практически нет.

Откровенно говоря, они могли бы договориться уже завтра. Они могли бы поднять телефонную трубку и принять решение о политических договоренностях.

— Подчеркнул эксперт.



Вулфстал отметил, что в американском правительстве сохранились квалифицированные специалисты, способные вести подобные переговоры, и им следует незамедлительно возобновить ежедневное взаимодействие с российскими коллегами. По его словам, эта практика была свернута при администрации Дональда Трампа, однако сам Трамп позднее выражал поддержку восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном в рамках СНВ-3.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году и истекает 5 февраля 2026 года. Он устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в соглашении, отметив необходимость учета ядерного потенциала Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия СНВ-3 соблюдать его количественные ограничения при условии взаимных шагов со стороны США, что Дональд Трамп впоследствии охарактеризовал как «хорошую идею».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер подчеркивал, что главная задача России и США после завершения действия СНВ-3 заключается в предотвращении неконтролируемого наращивания ядерных вооружений. По его мнению, международному сообществу важно выработать новый баланс стратегической стабильности.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 06:22
    Категорически против СНВ1, 2,3 и так далее.
    Эти договора никак не защитили нас от агрессии Запада.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +4
      Сегодня, 06:28
      тем более сейчас. когда европа активно накачивается оружием и не скрывая что против нас, открыто заявляя кто их враг.
    2. VictorB Звание
      VictorB
      +1
      Сегодня, 07:44
      Эти договора никак не защитили нас от агрессии Запада.

      Они не только нас не защитили, но в определенным смысле подорвали нашу обороноспособность. Уже готовые ракеты взрывали. Начальство же самоуспокоилось и почило на лаврах, занялось своим бизнесом: "Деньги надо делать!" Запад же исподволь готовился к войне с Россией.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:51
    однако сам Трамп позднее выражал поддержку восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном в рамках СНВ-3.

    Учитывая, как легко Трамп меняет свое мнение, не стоит надеяться на договора и диалоги. Все равно соврут и обвинят РФ
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:20
    А оно нам выгодно, это продление? Мы с США устанавливаем паритет по ядерным боеголовкам и носителям, а Франция и Британия свободны от любых обязательств и могут наращивать объём ЯО бесконтрольно. Да и Китай не стоит сбрасывать со счетов, судя по по последним событиям в Поднебесной.