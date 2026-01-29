Россия и США могут оперативно продлить СНВ-3, срок которого истекает
9035
США и Россия обладают всеми необходимыми возможностями для оперативного продления на один год ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал. Он выступил на видеоконференции журнала Bulletin of the Atomic Scientists и отметил, что технических и политических препятствий для достижения договоренностей практически нет.
Откровенно говоря, они могли бы договориться уже завтра. Они могли бы поднять телефонную трубку и принять решение о политических договоренностях.
— Подчеркнул эксперт.
Вулфстал отметил, что в американском правительстве сохранились квалифицированные специалисты, способные вести подобные переговоры, и им следует незамедлительно возобновить ежедневное взаимодействие с российскими коллегами. По его словам, эта практика была свернута при администрации Дональда Трампа, однако сам Трамп позднее выражал поддержку восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном в рамках СНВ-3.
Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году и истекает 5 февраля 2026 года. Он устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в соглашении, отметив необходимость учета ядерного потенциала Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия СНВ-3 соблюдать его количественные ограничения при условии взаимных шагов со стороны США, что Дональд Трамп впоследствии охарактеризовал как «хорошую идею».
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер подчеркивал, что главная задача России и США после завершения действия СНВ-3 заключается в предотвращении неконтролируемого наращивания ядерных вооружений. По его мнению, международному сообществу важно выработать новый баланс стратегической стабильности.
