Противник сообщает о поражении «Геранями» элементов логистики в Одесской области

Украинские ресурсы сообщают, что в результате ночных ударов «Геранями» по порту в Одесской области разрушены располагавшиеся там объекты, связанные с логистикой. В частности, российские беспилотники поразили ангары, локомотивы и производственные здания.

По словам украинского вице-премьера Кулебы, десятки «Гераней» традиционно не обошли своим вниманием объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, вследствие чего усугубилась и без того близкая к критической ситуация с электроснабжением региона. По информации с мест, БПЛА-камикадзе также поразили прикрывавшие портовую инфраструктуру объекты РЭБ и ПВО ВСУ.



Ранее сообщалось, что в настоящее время все больше судовладельцев стали воздерживаться от заключения контрактов на транспортировку зерна из глубоководных портов Одессы. При этом в отношении гаваней на Дунае пока изменений не наблюдается. Кроме того, на украинский морской экспорт оказывают негативное влияние и другие факторы. Например, отгрузка кукурузы падает из-за морозов и общего падения мировых цен из-за переизбытка предложения на рынке, что никак не связано с ударами по одесским портам.

Таким образом, очевидно, что, несмотря на то, что ущерб от атак на порты и сухогрузы пока не является критическим, каждая следующая атака ВС РФ по сухогрузам в Одессе и на Дунае будет усиливать опасения судовладельцев и увеличивать цену фрахта, что неизбежно отразится на экспортных доходах киевского режима.
  1. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 12:54
    А, не обратили внимание, что гнилой запад уже НЕ верещит, что, кто там голодает, видимохорошо заработали на зерновой сделке в то время.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:55
    ❝ Десятки «Гераней» традиционно не обошли своим вниманием объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области ❞ —

    — Хорошая традиция, традиции надо соблюдать ...
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 13:04
    Если будет объявлена охота на локомотивы, то будет парализовано все движение на жд 404 вдобавок к остальным последствиям... всё военное снабжение просто умрет без жд... такую задачу решали в период ВОВ, она показала свою результативность на тех направлениях, где это было доступно.
    С БПЛА это стало доступно вплоть до Киева...
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 13:24
      Думаю было бы очень результативно одновременно по "паравозАм", по депо, узловым стациям и ж/д мостам врезать.
      Ох, какой был-бы эффект!
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +1
        Сегодня, 13:32
        Ну кто ж против!
        Для этого нужны средства поражения, части их применения, разведка и команда. Если чего-то недостаточно - задача будет решена только локально.
        Нужны огромные массы производства этих БПЛА и люди, сведенные в подразделения и занимающиеся этим.
        В качестве эксперимента - можно попробовать формировать взводы и роты по выполнению частных огневых задач на базе училищ и выполнять эти задачи прямо в учебном процессе. Как вариант...
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:33
      БПЛА вполне возможно,что скоро заменят и пехотинцев.Испытания китайского боевого дрона с винтовкой вызвали широкий резонанс в международных военных и экспертных кругах. По мнению аналитиков, эта технология может изменить подход к ведению боевых операций в городских условиях и проведению специальных миссий. Достижение Китая в области стрельбы с подвижной платформы также может стимулировать аналогичные разработки в других странах.

      Китайский боевой дрон с винтовкой показал 100% точность на испытаниях.Китай успешно провёл испытания боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оснащённого стандартной пехотной винтовкой. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование в Journal of Gun Launch and Control, дрон продемонстрировал беспрецедентную точность, поразив цель 20 раз из 20 с расстояния 100 метров.

      В ходе тестов, проведённых на высоте около 10 метров, все выстрелы попали в мишень размером 50×50 см, имитирующую человеческий силуэт. При этом половина попаданий уложилась в круг радиусом 11 см, что сопоставимо с попаданием в голову.Разработкой аппарата совместно занимались компания Wuhan Guide Infrared и Академия специальных операций Сухопутных войск Китая. Ключевой особенностью системы является использование штатной армейской винтовки, а не специально сконструированного оружия. Высокая точность достигнута за счёт продвинутых алгоритмов, которые автоматически корректируют прицеливание с учётом движения дрона, расстояния и ветра. Однако система пока поддерживает только ведение одиночного огня.


      https://t.me/wargonzo/31955
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        -1
        Сегодня, 13:35
        И это можно использовать.
        Генералы только на компе в клавишу попадать научатся - и процесс пойдет...
        И порнушку перестанут смотреть на смартфонах ) видел как-то такого военного гения - он был рад до опупения, что это, оказывается, так просто!....
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:05
    Очевидное... экономику кукуевских придётся разрушать везде, всегда, любыми способами...
    Быть содержанкой гейропы слишком долго, не получится... у всего, всегда есть начало и конец.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:20
    Цитата: пылесос
    А, не обратили внимание, что гнилой запад уже НЕ верещит
    У них там с Трампом забот полон рот! wink