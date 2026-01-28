Противник сообщает о поражении «Геранями» элементов логистики в Одесской области
2 8979
Украинские ресурсы сообщают, что в результате ночных ударов «Геранями» по порту в Одесской области разрушены располагавшиеся там объекты, связанные с логистикой. В частности, российские беспилотники поразили ангары, локомотивы и производственные здания.
По словам украинского вице-премьера Кулебы, десятки «Гераней» традиционно не обошли своим вниманием объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, вследствие чего усугубилась и без того близкая к критической ситуация с электроснабжением региона. По информации с мест, БПЛА-камикадзе также поразили прикрывавшие портовую инфраструктуру объекты РЭБ и ПВО ВСУ.
Ранее сообщалось, что в настоящее время все больше судовладельцев стали воздерживаться от заключения контрактов на транспортировку зерна из глубоководных портов Одессы. При этом в отношении гаваней на Дунае пока изменений не наблюдается. Кроме того, на украинский морской экспорт оказывают негативное влияние и другие факторы. Например, отгрузка кукурузы падает из-за морозов и общего падения мировых цен из-за переизбытка предложения на рынке, что никак не связано с ударами по одесским портам.
Таким образом, очевидно, что, несмотря на то, что ущерб от атак на порты и сухогрузы пока не является критическим, каждая следующая атака ВС РФ по сухогрузам в Одессе и на Дунае будет усиливать опасения судовладельцев и увеличивать цену фрахта, что неизбежно отразится на экспортных доходах киевского режима.
