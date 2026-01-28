Количество стран-участниц «Совета мира» Трампа увеличилось до 25

Количество стран-участниц «Совета мира» Трампа увеличилось до 25

В сравнении с первоначальным списком, включавшим 18 государств, количество стран-участниц «Совета мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, увеличилось до 25. Организация представила новый перечень членов.

Он был опубликован на ее странице в соцсети.



Все перечисленные страны дали положительный ответ на приглашение главы Белого дома и поставили свои подписи под Уставом «Совета мира».

Первые участники подписали документ на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. К этим 18 государствам добавилось еще семь. Это Белоруссия, Албания, Кувейт, Иордания, Египет, Камбоджа и Сальвадор. Среди более ранних подписантов – Армения, Азербайджан, Казахстан, Венгрия, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Пакистан и другие страны.

Приглашение в организацию получила и Россия. Лидер страны Владимир Путин поручил МИД РФ изучить предложение и провести консультации со странами-союзницами. Независимо от того, какое решение будет принято, российский президент заявил о готовности сделать взнос в казну «Совета» в размере одного миллиарда долларов из средств, принадлежащих Москве и замороженных на Западе. Комментируя заявление главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что для реализации инициативы Путина потребуется разблокировка активов РФ.

Изначально целью «Совета мира» являлось управление ситуацией в секторе Газа в рамках договоренностей о прекращении боевых действий между Израилем и палестинскими формированиями ХАМАС. Но впоследствии было принято решение использовать созданную структуру для урегулирования конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в любом другом уголке планеты.
    Сегодня, 12:50
    Идея етого совета проста и весьма глупая. Израиль ищет как и кто будет разоружат Хамас и надеется ето сделат при помощи обмана и посредников.
    Не думаю что ето им получится.
      Сегодня, 13:08
      Лохи в этом мире не кончаются.
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Костадинов
      Не думаю что ето им получится.

      Главное, что Алиев в фото попал. Интересный типаж, сидит в "Совете Мира" для Палестины и тут же заигрывает с Израилем. Ильхам Алиев отметил, что отношения между Баку и Тель-Авивом строятся на основе дружественных связей и взаимного уважения народов двух стран. Он также подчеркнул, что - Баку придаёт особое значение расширению сотрудничества с Израилем, который является для Азербайджана близким другом и надёжным партнёром.
      Вот как то так. И врагов не надо с такими "друганами".
    Сегодня, 12:51
    Участие в "Совете мира", под предводительством( которое само себя назначило) абсурд полный и развод на бабки. am
      Сегодня, 13:41
      Цитата: marchcat
      Участие в "Совете мира", под предводительством( которое само себя назначило) абсурд полный и развод на бабки.

      Попытки создани организации, в противовес ООН.
      Только из этой затеи путного ничего не выйдет, уйдут Трампа и развалится "Совет мира". Всю Палестину приберут к рукам израильтяне, Ну а деньги "на ветер" ( точнее всё что восстановят на затраченные деньги, достанется Израилю).
    Сегодня, 13:00
    Что-то не видно а списке серьёзных стран, таких как Китай, Индия, да и европейцы как-то не очень торопятся.
    Сегодня, 13:01
    Израиль и США с помощью этих 25 стран и денег этих 25 стран будут отстраивать то, что сами разбомбили и уничтожили. Вот и вся задумка этих израильских и американских упырей.
    Такое мое мнение.
    Сегодня, 13:08
    Видимо, Трамп хочет перехватить влияние на процессы становления многополярного мира, и опять все небольшие не влиятельные страны собрать под себя
    Сегодня, 13:18
    Вроде французский фраер в солнечных очках ( на лабутенах) сдал назад с Советом Мира .Но это не точно.
    Сегодня, 13:19
    Цитата: marchcat
    Участие в "Совете мира", под предводительством( которое само себя назначило) абсурд
    Совет мира имени Себя! wink
    Сегодня, 13:19
    Полная чушь..есть ООН..зачем мы туда лезем по зову Вашингтона..мы сверхдержава ..ещё один акт национального унижения ..
    Сегодня, 13:23
    Очередная пустая говорильня с разводом лохов на деньги!
    Сегодня, 13:27
    Правильно ли я понял, что ВВП предложил Трампу откат в $1млрд за разморозку наших активов, заблокированных в США, ориентировочно $5-7млрд?
      Сегодня, 13:59
      Правильно ли я понял, что ВВП предложил Трампу откат в $1млрд за разморозку наших активов

      Нет не правильно. Он предложил лярд из этих замороженных активов, а остальные деньги как сказал Песков да и ВВП, пойдут на восстановление донбасса. Естественно этого не кто не сделает.
    Сегодня, 13:29
    Маловероятно бы трамповское акционерное общество «Совета мира» могло заместить ООН, но очень может улучшить материальное положение самого Трампы в ходе реализации плана по строительству ближневосточного Лас-Вегаса в Палестинской автономии Израиля на деньги гособразований-участников этой афёры
    Сегодня, 13:41
    Какого черта, туда полез Лукашенко, вообще понять не могу. Разве только, попозировать перед Европейскими недругами. Типа: "Меня уважает сам Трамп" . Оно можно и так, но как бы это позерство, не вызвало бы аллергию, в Китае.
      Сегодня, 13:51
      Тут выше в точку комментарии про "Совет мира имени Трампа". Это иронично звучит, но цель у него выстроить коалицию против глобалистов. Практически все международные организации заняты их ставленниками и защищают их интересы. Которые против Трампа, они пришли с демократами. Вот и выстраивает Трамп "кто со мной, кто против меня". Ну или "враг моего врага - может быть мне друг".
    Сегодня, 13:56
    Камбоджа с Арменией "на раз" разберутся с Израилем и наведут порядок в Палестине. Кто бы сомневался... wassat
    Сегодня, 13:59
    Изначально целью «Совета мира» являлось управление ситуацией в секторе Газа в рамках договоренностей о прекращении боевых действий между Израилем и палестинскими формированиями ХАМАС.

    А потом США будут управлять этими странами для достижения своих целей...
    Окажется, что мы будем оплачивать расходы тех, кто выстраивает мир под себя, под реальные силы, под реальные армии...