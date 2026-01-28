Количество стран-участниц «Совета мира» Трампа увеличилось до 25
В сравнении с первоначальным списком, включавшим 18 государств, количество стран-участниц «Совета мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, увеличилось до 25. Организация представила новый перечень членов.
Он был опубликован на ее странице в соцсети.
Все перечисленные страны дали положительный ответ на приглашение главы Белого дома и поставили свои подписи под Уставом «Совета мира».
Первые участники подписали документ на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. К этим 18 государствам добавилось еще семь. Это Белоруссия, Албания, Кувейт, Иордания, Египет, Камбоджа и Сальвадор. Среди более ранних подписантов – Армения, Азербайджан, Казахстан, Венгрия, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Пакистан и другие страны.
Приглашение в организацию получила и Россия. Лидер страны Владимир Путин поручил МИД РФ изучить предложение и провести консультации со странами-союзницами. Независимо от того, какое решение будет принято, российский президент заявил о готовности сделать взнос в казну «Совета» в размере одного миллиарда долларов из средств, принадлежащих Москве и замороженных на Западе. Комментируя заявление главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что для реализации инициативы Путина потребуется разблокировка активов РФ.
Изначально целью «Совета мира» являлось управление ситуацией в секторе Газа в рамках договоренностей о прекращении боевых действий между Израилем и палестинскими формированиями ХАМАС. Но впоследствии было принято решение использовать созданную структуру для урегулирования конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в любом другом уголке планеты.
