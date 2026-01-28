Рывок на гиперзвук: Минобороны ФРГ готовит запуск многоразового аппарата HYTEV

1 072 3
Рывок на гиперзвук: Минобороны ФРГ готовит запуск многоразового аппарата HYTEV

На Западе в последние годы ведутся работы по созданию гиперзвуковых двигателей для самолётов. Так, при финансировании Минобороны США и Британии компания Reaction Engines реализовывала соответствующую программу, получившую обозначение SABRE, но в 2024 году она обанкротилась.

ВВС США в 2020 году поручили компании Hermeus аналогичный проект. В мае 2025 года состоялся первый полёт демонстратора Quarterhorse Mk 1 (достиг скорости около 240 км/ч), созданного для отработки технологий будущего пассажирского лайнера Halcyon. За ним должны последовать Mk 2 (с задачей развить скорость до 2,5 Мах) и Mk 3 (5 Мах).



Французская аэрокосмическая лаборатория ONERA реализует проект создания гиперзвукового боевого самолёта Espadon, рендер которого был представлен в 2023 году. С тех пор информации о проекте практически не поступало.

Минобороны ФРГ в 2021 году заключило скромный контракт на €250 тыс. с компанией Polaris Raumflugzeuge для оценки возможностей создания космоплана для разведывательных миссий в рамках программы «быстро развёртываемой разведывательной системы» (RDRS). На днях подрядчик заявил, что военное ведомство законтрактовало «производство и эксплуатацию многоразового, горизонтально запускаемого гиперзвукового аппарата».

Двигатели, разработанные Polaris Raumflugzeuge:



Как заявили в компании, габариты системы HYTEV («гиперзвуковой аппарат для испытаний и экспериментов», то есть демонстратор технологий) сопоставимы с размерами и взлётной массой истребителя, пообещав, что она будет готова в скором времени:

HYTEV будет введён в эксплуатацию к концу 2027 года.

Многоразовый одноступенчатый HYTEV оснащён двумя турбовентиляторными двигателями (используются для взлёта с ВПП, набора высоты и возвращения на базу) и ракетным двигателем Aerospike AS-1 (клиновоздушного типа, сохраняет высокую эффективность на всех высотах от земли до границы космоса), который работает на жидком кислороде и керосине/биометане и должен обеспечить рывок на гиперзвук (выше 5 Мах).

Насколько нам известно, ни один контракт на аналогичную систему никогда не заключался ни с одной организацией в Европе или даже в мире. Мы в восторге от этого захватывающего и весьма амбициозного проекта.

Полноценный серийный многоразовый космоплан AURORA от Polaris (который сможет выводить спутники или выполнять боевые задачи) ожидается позже – ориентировочно к 2030 году.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 13:21
    Насколько нам известно, ни один контракт на аналогичную систему никогда не заключался ни с одной организацией в Европе или даже в мире. Мы в восторге от этого захватывающего и весьма амбициозного проекта.

    Мы тоже в восторге от очередного проворачивания денег ... Многие эту тему освоили, деньги туда идут и идут, как не в себя...
    Пока даже дядя Сэм пароварку для денег не выбросил, хоть и с бешенными потерями зеленых... но они уже очень близки.
    Результат увидим в 2027 году, не раньше... или не увидим...
  2. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 13:48
    вспомнился советский *Буран*..
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:49
    клиновоздушного типа

    А это что за "чЮдо-йудо"? Свидетельство того, что ИИ* заменяет отсутствующий ЕИ**
    * (искусственный интеллект)
    ** (естественный интеллект)