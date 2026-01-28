США освободили российских моряков с захваченного танкера Marinera

302 4
США освободили российских моряков с захваченного танкера Marinera

Власти США выполнили данное ранее обещание и освободили двух российских моряков с захваченного американскими военными танкера Marinera.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, российские моряки отпущены на свободу и в настоящее время находятся на пути домой. При этом Вашингтон отказал Киеву в просьбе освободить также и 17 украинских моряков, в момент захвата находившихся на борту танкера.



В начале января судно было захвачено в открытом море военнослужащими США при поддержке британцев. По данным Минтранса РФ, перед этим танкер Marinera получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России, выданное на основании российского законодательства и норм международного права. В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.

После захвата танкера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по информации американской стороны, захваченный армией США танкер якобы является частью так называемого «теневого флота» Венесуэлы и незаконно осуществлял перевозки подсанкционной венесуэльской нефти.

Ранее сообщалось, что вся нефть с этого и других захваченных США танкеров была выгружена и направлена на переработку на американские НПЗ.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    -2
    Сегодня, 13:49
    А танкер с нефтью где? Он в бюджет наверное был заложен.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:54
      Цитата: Гаврило Принцип
      А танкер с нефтью где? Он в бюджет наверное был заложен.

      Танкер "Marinera" был в балласте.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Гаврило Принцип
      Он в бюджет наверное был заложен.

      Тогда ещё вопрос, если вы не против - "А в чей бюджет заложен ?"
  2. alex_spb Звание
    alex_spb
    0
    Сегодня, 13:51
    выгружена и направлена на переработку на американские НПЗ

    как без воровства обойтись? ведь ради него все и делалось...