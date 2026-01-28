ОАК и HAL подписали соглашение о лицензионном производстве Superjet-100 в Индии
5962
Индия начнет лицензионное производство российского пассажирского самолета Superjet-100 на предприятиях компании HAL (Hindustan Aeronautics Limited). Соответствующее соглашение между российской ОАК и индийской HAL уже подписано.
Сегодня, в среду, 28 января, состоялось подписание соглашения между российской корпорацией ОАК и индийской компанией HAL о совместной деятельности, регламентирующей сотрудничество в производстве SJ-100. Как подчеркнули в ОАК, это соглашение первое, которое в дальнейшем станет базой для лицензионной сборки Superjet-100 в Индии.
Соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества между HAL и ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех в отношении проекта по организации лицензионного производства «Суперджетов» в Индии.
Индийская компания окажет содействие российской корпорации в сертификации самолета в Индии, после чего HAL получит лицензию на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания данного самолета. ОАК, в свою очередь, поможет индийцам в переоснащении производства под этот самолет.
Как ранее сообщалось, Россия намерена предложить Индии не только Superjet-100, но и новейший турбовинтовой Ил-114-300 для региональных перевозок. По этому самолету переговоры находятся в самом начале.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация