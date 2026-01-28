ОАК и HAL подписали соглашение о лицензионном производстве Superjet-100 в Индии

Соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества между HAL и ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех в отношении проекта по организации лицензионного производства «Суперджетов» в Индии.

Индия начнет лицензионное производство российского пассажирского самолета Superjet-100 на предприятиях компании HAL (Hindustan Aeronautics Limited). Соответствующее соглашение между российской ОАК и индийской HAL уже подписано.Сегодня, в среду, 28 января, состоялось подписание соглашения между российской корпорацией ОАК и индийской компанией HAL о совместной деятельности, регламентирующей сотрудничество в производстве SJ-100. Как подчеркнули в ОАК, это соглашение первое, которое в дальнейшем станет базой для лицензионной сборки Superjet-100 в Индии.Индийская компания окажет содействие российской корпорации в сертификации самолета в Индии, после чего HAL получит лицензию на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания данного самолета. ОАК, в свою очередь, поможет индийцам в переоснащении производства под этот самолет.Как ранее сообщалось, Россия намерена предложить Индии не только Superjet-100, но и новейший турбовинтовой Ил-114-300 для региональных перевозок. По этому самолету переговоры находятся в самом начале.