Учебный и боевой: модернизированный Як-130М применим в реальных боевых условиях

В ноябре прошлого года на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 ГК «Ростех» впервые продемонстрировала за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. В России первый выставочный образец был показан годом ранее в ходе международного военно-технического форума «Армия-2024».

Доработанный самолет на базе Як-130, совершившего первый полет в далеком 1990 году, кардинально отличается от предшественника. На авиасалоне в Дубае Як-130М вызвал огромный интерес у посетителей из разных стран.



Эксперты отмечают, что у российского самолета в модифицированной версии есть ряд серьезных преимуществ перед западной или китайской аналогичной техникой. Он демонстрирует высокую надежность, что достигается наличием отечественных двигателей. При этом стоимость Як-130М ниже, чем у зарубежных аналогов.

Подробнее об учебно-боевом самолете Як-130М в сравнении с модернизированным штурмовиком Су-25СМ рассказано в видеообзоре.

Россия показала миру многоцелевой самолет, который может использоваться не только в сугубо учебных целях, но и в реальных боевых условиях. Модернизированный Як-130М получил полноценное боевое оборудование и может работать круглые сутки в любую погоду. На авиасалоне в столице ОАЭ он был представлен с корректируемой бомбой КАБ-250 и новым радаром. Что касается ФАБ-250 с УМПК, то Як-130М способен нести четыре таких авиабомбы. Это делает его довольно грозным средством поражения наземных целей в реальных боевых условиях.

Как сообщила пресс-служба ГК «Ростех», учебно-боевой самолет предназначен для подготовки летчиков, осваивающих современные истребители, включая машины четвертого и пятого поколений.

Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Интеграция новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. В числе боевых задач самолета — уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе БПЛА тяжелого класса.

На модернизированный Як-130М установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р с активной фазированной антенной решеткой производства НПП «Радар-ММС», что позволяет применять ракеты средней дальности с активным радиолокационным наведением.

Как писало еще в 2024 году в сравнительном обзоре ТТХ новой машины «Военное обозрение», Як-130М оснащен полностью цифровой кабиной и имеет оптимальное соотношение массы и тяги. Самолет обладает исключительной маневренностью для своего типа.

Это делает вроде как предназначенный для обучения курсантов самолет практически полноценной боевой машиной. Як-130М способен наносить удары как по наземным объектам с использованием управляемых боеприпасов и НУР, так и по воздушным целям ракетами малой дальности Р-73 и РВВ-МД.

Новинка оснащена бортовым комплексом обороны «Президент-С130», разработанным с учетом опыта применения авиации ВКС РФ в зоне СВО. Эта система включает в себя ряд электрооптических, лазерных и инфракрасных датчиков, блоков электронных помех, пусковые установки для отстрела ложных тепловых целей, а также средства постановки электромагнитных помех. Комплекс позволяет эффективно бороться с вражескими зенитными и авиационными ракетами и вовремя предупреждать пилота об их пуске.

Ранее, в феврале 2025 года, в ходе авиасалона Aero India в Бангалоре представители «Рособоронэкспорта» сообщили, что экспортный потенциал Як-130М составляет как минимум 40 машин. При этом глава Центра анализа стратегии и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов отметил, что продажи Як-130М на мировом рынке в современных условиях будут связаны с рядом конъюнктурных сложностей, связанных с санкционной политикой Запада в отношении РФ.

Однако эти ограничения, как ни странно, создали и плюсы. Российская военная и гражданская авиационные отрасли успешно проходят процесс полного импортозамещения, включая не только материалы, компоненты, оборудование, но и отечественные силовые установки. Это повышает конкурентные преимущества наших самолетов на зарубежных рынках. Иностранным покупателям удобнее и надежнее сотрудничать с одной страной, которая еще со времен СССР, в отличие от западных конъюнктурщиков, никогда не нарушает договорные обязательства в угоду политическим решениям.

  1. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 20:23
    Ну раз применимо, значит применимо, но это не Су-25 однозначно.
  2. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 20:39
    Если остаточный ресурс Су-25 еще лет десять, то стоит превратить и его в носителя ФАБ с УМПК.

    Два абзаца текста плохо стыкуются: ракеты какой дальности самолет может нести- средней или только ближней? ( Ответ понятен, но зачем выделять Р-73?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:45
    Су 25 штурмовик, мог бы работать на передовой, но увы, средств ПВО и на передовой много... Авиация вынуждена работать издали.
    Як 130... учебный самолёт, как боевой, может участвовать в конфликтах малой интенсивности... а что ещё?
    Ах да, парк Су 25 ограничен... вопрос, что надо выпускать ему на замену?
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 20:59
      авиация и должна работать издали (до СВО это считалось признаком авиации 21 века, и говорили у амриканцев есть сдб и джассм что-бы кидать издалека, а вот Россия летает над лбс)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:02
        Издали, таки да, но тогда вопрос... какие боевые авиационных платформы нужны?
        Конкретно так, чего и сколько нужно?
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -1
          Сегодня, 21:12
          ну на мой взгляд диванного эксперта: нужны однодвигательные самолеты по типу СУ-75 и побольше, и к ним фабы с заменяемыми частями, с установкой умпк и корпуса с двигателем, дорогие кр, и кр на подобии герань-5 или бандероль, ракеты воздух-воздух на одной базе типа р-27(т.е возможность добавить топливный отсек и из средней дальности сделать большой дальности)
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 21:32
            Даже эксперты, профессионалы, не смогут предсказать всего и всегда. Только реальные боевые действия дают ответы на большинство вопросов, да и то, при правильной, объективно оценки всех/различных факторов.
    2. eckons Звание
      eckons
      0
      Сегодня, 21:08
      Як 130... учебный самолёт, как боевой, может участвовать в конфликтах малой интенсивности... а что ещё?

      А СВО это конфликт малой или большой интенсивности по вашему? Какая разница 4 ФАБ-250 скидывать с СУ-34 или ЯК-130? А вот стоимость летного часа думаю существенно отличается, да и ресурс СУ-34 стоит поберечь для более важных задач.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:30
        Универсал зам дело такое, сложное.
        Любые задачи выполнять эффективно, это нужен какой то супер самолёт...
        Поляки вон опять к супер тукано присматриваю ся и уж у него, летный час, подешевле многих, если не всех.
        1. eckons Звание
          eckons
          0
          Сегодня, 21:43
          Любые задачи выполнять эффективно

          Дело в том, что 90% задач являются типовыми, не требующими каких-то исключительных качеств. И да именно поэтому Тукано такой популярный. А вот бортовой РЛС у него похоже нет. А для охоты за дронами она очень полезна.
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 21:19
    А, пиар-долгострой.
    лет 15 пиарили Як-130, теперь 3 года пиарят Як-130М.
    А их и тогда покупали для учебы, и сейчас даже родные ВКС РФ не хотят особо заказывать.
    Самолет хороший. Но видно чтото мешает.