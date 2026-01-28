Учебный и боевой: модернизированный Як-130М применим в реальных боевых условиях
В ноябре прошлого года на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 ГК «Ростех» впервые продемонстрировала за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. В России первый выставочный образец был показан годом ранее в ходе международного военно-технического форума «Армия-2024».
Доработанный самолет на базе Як-130, совершившего первый полет в далеком 1990 году, кардинально отличается от предшественника. На авиасалоне в Дубае Як-130М вызвал огромный интерес у посетителей из разных стран.
Эксперты отмечают, что у российского самолета в модифицированной версии есть ряд серьезных преимуществ перед западной или китайской аналогичной техникой. Он демонстрирует высокую надежность, что достигается наличием отечественных двигателей. При этом стоимость Як-130М ниже, чем у зарубежных аналогов.
Подробнее об учебно-боевом самолете Як-130М в сравнении с модернизированным штурмовиком Су-25СМ рассказано в видеообзоре.
Россия показала миру многоцелевой самолет, который может использоваться не только в сугубо учебных целях, но и в реальных боевых условиях. Модернизированный Як-130М получил полноценное боевое оборудование и может работать круглые сутки в любую погоду. На авиасалоне в столице ОАЭ он был представлен с корректируемой бомбой КАБ-250 и новым радаром. Что касается ФАБ-250 с УМПК, то Як-130М способен нести четыре таких авиабомбы. Это делает его довольно грозным средством поражения наземных целей в реальных боевых условиях.
Как сообщила пресс-служба ГК «Ростех», учебно-боевой самолет предназначен для подготовки летчиков, осваивающих современные истребители, включая машины четвертого и пятого поколений.
На модернизированный Як-130М установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р с активной фазированной антенной решеткой производства НПП «Радар-ММС», что позволяет применять ракеты средней дальности с активным радиолокационным наведением.
Как писало еще в 2024 году в сравнительном обзоре ТТХ новой машины «Военное обозрение», Як-130М оснащен полностью цифровой кабиной и имеет оптимальное соотношение массы и тяги. Самолет обладает исключительной маневренностью для своего типа.
Это делает вроде как предназначенный для обучения курсантов самолет практически полноценной боевой машиной. Як-130М способен наносить удары как по наземным объектам с использованием управляемых боеприпасов и НУР, так и по воздушным целям ракетами малой дальности Р-73 и РВВ-МД.
Новинка оснащена бортовым комплексом обороны «Президент-С130», разработанным с учетом опыта применения авиации ВКС РФ в зоне СВО. Эта система включает в себя ряд электрооптических, лазерных и инфракрасных датчиков, блоков электронных помех, пусковые установки для отстрела ложных тепловых целей, а также средства постановки электромагнитных помех. Комплекс позволяет эффективно бороться с вражескими зенитными и авиационными ракетами и вовремя предупреждать пилота об их пуске.
Ранее, в феврале 2025 года, в ходе авиасалона Aero India в Бангалоре представители «Рособоронэкспорта» сообщили, что экспортный потенциал Як-130М составляет как минимум 40 машин. При этом глава Центра анализа стратегии и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов отметил, что продажи Як-130М на мировом рынке в современных условиях будут связаны с рядом конъюнктурных сложностей, связанных с санкционной политикой Запада в отношении РФ.
Однако эти ограничения, как ни странно, создали и плюсы. Российская военная и гражданская авиационные отрасли успешно проходят процесс полного импортозамещения, включая не только материалы, компоненты, оборудование, но и отечественные силовые установки. Это повышает конкурентные преимущества наших самолетов на зарубежных рынках. Иностранным покупателям удобнее и надежнее сотрудничать с одной страной, которая еще со времен СССР, в отличие от западных конъюнктурщиков, никогда не нарушает договорные обязательства в угоду политическим решениям.
