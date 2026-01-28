«Критическое состояние парка»: Индия нашла замену топливозаправщикам Ил-78

Состояние парка из 6 самолётов-заправщиков Ил-78МКИ ВВС Индии оценивается как «критическое». Уровень исправности остаётся хронически низким, составляя около 49%. Это значительно ниже требуемого командованием норматива в 70%.Причины простоя заключаются, как утверждают военные, в хроническом дефиците запчастей и сложностях с логистикой, обострившимися после 2022 года. Говорится о проблемах с сервисным обслуживанием и об устаревании радиоэлектронного оборудования (на некоторых бортах стоит техника 1980-х годов). Отмечаются технические неисправности, в частности, утечки в топливных баках и сбои в работе заправочных агрегатов при пополнении истребителей Су-30МКИ, Rafale и Tejas. Однако в качестве главной причины называется выработка ресурса: парк эксплуатируется более 20 лет после его приобретения у Узбекистана в 2003–2004 годах.На этом фоне Индия заявила, что нашла замену устаревшим Ил-78 и планирует закупить 6 самолётов-заправщиков Boeing 767 для ВВС страны за $1 млрд. Бывшие в употреблении коммерческие самолёты (не старше 10 лет) пройдут переоборудование при поддержке израильской компании IAI.Boeing 767 MMTT:Вместо того чтобы приобретать новую машину, такую как Airbus A330, Нью-Дели выбрал более экономичное решение. Оформление сделки ожидается после завершения переговоров о стоимости. Первая поставка запланирована на 2030 год.Как ожидается, при эксплуатации Boeing 767 MMTT (2 двигателя) расход топлива по сравнению с Ил-78 (4 двигателя) снизится на 30-40%. Стоимость лётного часа составит $12-15 тыс. вместо $25-30 тыс. у Ил-78 (столь большой показатель вызван исчерпанием ресурса). Проводить капремонт придётся значительно реже. Экипаж сократится с 6 до 2 чел. благодаря высокой степени автоматизации Boeing 767 MMTT.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»