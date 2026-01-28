«Критическое состояние парка»: Индия нашла замену топливозаправщикам Ил-78

«Критическое состояние парка»: Индия нашла замену топливозаправщикам Ил-78

Состояние парка из 6 самолётов-заправщиков Ил-78МКИ ВВС Индии оценивается как «критическое». Уровень исправности остаётся хронически низким, составляя около 49%. Это значительно ниже требуемого командованием норматива в 70%.

Причины простоя заключаются, как утверждают военные, в хроническом дефиците запчастей и сложностях с логистикой, обострившимися после 2022 года. Говорится о проблемах с сервисным обслуживанием и об устаревании радиоэлектронного оборудования (на некоторых бортах стоит техника 1980-х годов). Отмечаются технические неисправности, в частности, утечки в топливных баках и сбои в работе заправочных агрегатов при пополнении истребителей Су-30МКИ, Rafale и Tejas. Однако в качестве главной причины называется выработка ресурса: парк эксплуатируется более 20 лет после его приобретения у Узбекистана в 2003–2004 годах.



На этом фоне Индия заявила, что нашла замену устаревшим Ил-78 и планирует закупить 6 самолётов-заправщиков Boeing 767 для ВВС страны за $1 млрд. Бывшие в употреблении коммерческие самолёты (не старше 10 лет) пройдут переоборудование при поддержке израильской компании IAI.

Boeing 767 MMTT:



Вместо того чтобы приобретать новую машину, такую как Airbus A330, Нью-Дели выбрал более экономичное решение. Оформление сделки ожидается после завершения переговоров о стоимости. Первая поставка запланирована на 2030 год.

Как ожидается, при эксплуатации Boeing 767 MMTT (2 двигателя) расход топлива по сравнению с Ил-78 (4 двигателя) снизится на 30-40%. Стоимость лётного часа составит $12-15 тыс. вместо $25-30 тыс. у Ил-78 (столь большой показатель вызван исчерпанием ресурса). Проводить капремонт придётся значительно реже. Экипаж сократится с 6 до 2 чел. благодаря высокой степени автоматизации Boeing 767 MMTT.
  1. Rash Звание
    Rash
    -3
    Сегодня, 14:35
    Это ложка дегтя в бочку меда, имеется ввиду подписание производства SJ-100 в Индии?
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:41
    Где то наши впереди планеты всей ,а предложить индусам заправщик не могут ,да что заправщик ,запчасти не могут поставить
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 14:51
      Цитата: APASUS
      запчасти не могут поставить

      Запчасти на самолёты произведённые и купленные в Узбекистане пусть узбеки и поставляют.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +8
        Сегодня, 14:55
        Цитата: Andobor
        Запчасти на самолёты произведённые и купленные в Узбекистане пусть узбеки и поставляют.

        Вот по такой логике, следующие заправщики поставит Боинг .
      2. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +4
        Сегодня, 15:23
        Узбеки могут поставить только узбеков, больше ничего своего
      3. andrewkor Звание
        andrewkor
        0
        Сегодня, 16:33
        Наверное в сотый раз поправлю авторов заметок и комментаторов по поводу Ил- 76,78.
        ТАПОиЧ всего лишь исполнитель заказов ,что заключают с любым клиентом или МО России или Ильюшин Финанс.Все материалы,комплектующие идут из России строго по техусловиям.Сами" узбеки" даже заклепку,предписанную проектом не могут заменить.
        Так что Индия ,Китай,Азербайджан,Волга-Денпр и прочие заказчики имеют дело не с Узбекистаном ,а с Россией."Узбеки" только строгают,клепают,собирают и предъявляют покупателю.
        Кстати ,из 900 с лишним бортов,ни один не потерпел аварию по вине производителя.
        Инновации в виде ремоторизации,новейшей авионики и прочих ништяков ,что делает Авиастар,давно были освоены в Ташкенте с подачи КБ Ильюшин.
    2. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +3
      Сегодня, 15:23
      Как всегда бордельеро по всем фронтам
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 16:26
      Цитата: APASUS
      да что заправщик ,запчасти не могут поставить

      А что эти самолёты Россия поставила в Индию?
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +7
    Сегодня, 14:43
    Это называется - баланс....
    И тыкание нашего носа в это самое... авиация, кроме боевой, у нас вот в этом самом давно... выбираться нужно из помоев не эволюционно, а революционно... ну в авиации не спец, но грустно это..
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +1
      Сегодня, 15:26
      Нет в России аналога 767 Боинга. Только если начать делать их из Ил-96-400. Но как Вы понимаете, в текущих реалиях, изготовление нового заправщика в реалиях действующего конфликта маловероятно. Я уж молчу, когда появится вообще Ил-96 с двухдвигательной установкой тех же ПД-35.
      Насколько я понимаю, сейчас по ПД-35 раболты притормозили сосредоточившись на доводке ПД-8, ПД-14 и ТВ7-117. А необходимых двигателей у нас приличный. Помимо ПД-35, там же ПД-26. Я уж молчу о двигателях для дальней авиации. НК-32-02 со скрипом сдвинулся, но уже надо сейчас начинать работу по перспективному двигателю на замену НК-32-02. Напрашивается гибридный двигатель который будет включать в себя турбореактивный двигатель и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +3
        Сегодня, 15:35
        Стране и армии нужны тяжелые и средние транспортные самолеты, и не только в виде танкеров. Нужны ДРЛО, ВКП, морские патрульные, десантные и другого назначения. И в очень больших количествах, скорее сотни чем десятки. А базы нет. Где строить? На каких заводах? Где массовая кооперация? Материалы и комплектующие массово?
        При заварухе даже уровня с 404 при силовой поддержке супостата - потери 3-5 ДРЛО сегодня - полный блэкаут....
        Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей....
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          +4
          Сегодня, 15:38
          Полностью с Вами согласен. Но мы имеем сегодня на Фрунзенской набережной МО РФ с полным набором НЕОБУЧАЕМЫХ Дегенералов.
          Даже в условиях капитализма, МО как заказчик может быть прекрасным драйвером для развития гражданского и военного сектора. Но увы....
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +2
            Сегодня, 15:41
            Цитата: PROXOR
            Но мы имеем сегодня на Фрунзенской набережной МО РФ с полным набором НЕОБУЧАЕМЫХ Дегенералов.

            Это запрещенный прием. Их ругать уже - моветон...
            Чтобы МО был заказчиком, он должен не быть украдичком... Белоусов эти авгиевы конюшни чистит с огромным трудом... было бы раз в сто быстрее, если бы ему дали право на ВМН .... вот тут и станешь кровожадным, прости Господи...
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +9
    Сегодня, 14:43
    "Индия заявила, что нашла замену устаревшим Ил-78 и планирует закупить 6 самолётов-заправщиков Boeing 767".
    К сожалению это логический результат сегодняшней ситуации с заправщиками и транспортниками в России. request
  5. МЮД Звание
    МЮД
    +2
    Сегодня, 15:06
    Индусы, конечно еще те танцоры диско, но уже давно наблюдается тенденция утраты авиационного индийского рынка. Еще у нас только Алжир из крупных покупателей остается. Но если такая тенденция будет продолжаться, то и он начнет дрейф к другому продавцу.
    Что то подсказывает, что если в скором времени закончатся БД с сопредельной страной, то и авиационная составляющая ВПК тоже начнет загибаться из за отсутствия заказов.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 15:11
    На этом фоне Индия заявила, что нашла замену устаревшим Ил-78 и планирует закупить 6 самолётов-заправщиков Boeing 767 для ВВС страны за $1 млрд.
    наследие СССР уходит из мира
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:18
    Да,своя рубашка ближе к телу. Борьба за контракты обостряется. И нам придётся достигать конкурентного преимущества. За счёт качества,стоимости и много чего ещё.
  8. Tooks Звание
    Tooks
    +5
    Сегодня, 15:18
    Мы себя толком не можем обеспечить. В прошлом году выпущено 7 Ил-76. О каком экспорте можно говорить?
  9. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 15:32
    Офигеть! Покупают везде старьё из "экономии",при этом жалуются на "критическое состояние" после 20-25 лет эксплуатации..экономьте дальше,переделывая под свои нужды БУ(наверное так дешевле)...
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:25
    Однако в качестве главной причины называется выработка ресурса: парк эксплуатируется более 20 лет после его приобретения у Узбекистана в 2003–2004 годах.
    А Россия тут не при делах. Они России уже не раз намекали,что типа РФ должна на льготных условиях модернизировать им этим самолёты...