Минэнерго Казахстана: атакованные у объекта КТК танкеры – это не «теневой флот»

Атакованные у инфраструктурного объекта, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), танкеры Matilda и Delta Harmony – это не «теневой флот». На их бортах хорошо читаются названия и их легко идентифицировать.

Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.



Министр сообщил:

Они были с включенными транспондерами… Данные танкеры не принадлежали никакой, скажем так, серой флотилии.

Чиновник добавил, что атаки на гражданские суда не привели к задержке отгрузок. Единственный неприятный момент – из-за ударов подорожала страховка танкеров.

Министр сообщил, что из-за ударов по танкерам потери Казахстана составили 3,5 миллиона тонн недопоставленной нефти.

Нападение украинских дронов на танкеры произошло 13 января. Танкер Delta Harmony следовал под либерийским флагом. Беспилотная атака на судно привела к его возгоранию.

На танкере Matilda был флаг Мальты. Прогремел взрыв, но пожара не случилось. Как уточняли в оборонном ведомстве России, в атаке на танкер принимали участие два украинских беспилотных летательных аппарата.

Тогда в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что суда перемещались без груза.

КТК считается самым крупным маршрутом поставок нефти из Каспийского региона. Сырье поступает к терминалам консорциума на Черном море по трубопроводу, где перегружается на танкеры и следует потребителям в разных уголках мира. Длина магистрали составляет примерно 1,5 тысячи километров.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 14:31
    Хо хлы еще не то сделают. От них можно ожидать, что угодно!
    А Каспийскому консорциому наверно недостаточно атаки хо хлов на станцию перекачки " Кропоткинская".
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Сегодня, 14:58
      Чиновник добавил, что атаки на гражданские суда не привели к задержке отгрузок. Единственный неприятный момент – из-за ударов подорожала страховка танкеров.
      Министр сообщил, что из-за ударов по танкерам потери Казахстана составили 3,5 миллиона тонн недопоставленной нефти.

      Очень какой0то странный министр Казахстана! А именно.

      Если министр Казахстана утверждает, что для Казахстана
      Единственный неприятный момент – из-за ударов подорожала страховка танкеров,
      то почему тогда стоимостные потери Казахстана за недопоставленную нефть количестве 3,5 миллиона тонн и за ремонтные работы самих танкеров исключаются для Казахстана в виде "неприятных моментов"?
      Или это издержки цифрового редактирования ИИ статьи автора?
      В общем, как это следует понимать, например, в России и вообще в мире?
    2. Hagen Звание
      Hagen
      +3
      Сегодня, 15:16
      Цитата: ваш вср 66-67
      Хо хлы еще не то сделают. От них можно ожидать, что угодно!

      Казахстан кроме громких вздохов ничего против Киева не сделает. Его ЕС +США прогнули под свою санкционую политику. Кроме того, у них свои проблемы с нациками не меньше, чем на Украине. Все эти объятия президентов РК и РФ не много стоят, если чуть копнуть проблемы отношений в глубину. Да и сам през РК тот еще субъект. Так что, теряет РК деньги из-за Киева, значит так им надо...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +10
    Сегодня, 14:35
    Если американским акционерам нравится ,что их танкеры обстреливает их вассал, то в чем проблемы ?
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +5
    Сегодня, 14:36
    танкеры Matilda и Delta Harmony – это не «теневой флот». На их бортах хорошо читаются названия и их легко идентифицировать.

    Не было названий на мове.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Tagan
      танкеры Matilda и Delta Harmony – это не «теневой флот». На их бортах хорошо читаются названия и их легко идентифицировать.

      Не было названий на мове.

      А я то думаю, с чего это вдруг в Казахстане заметили блогеров захохликов возбуждающих межнациональную рознь и дела повозбуждали, которые годами дули против русских и русского языка, но раньше их за это никто к ответственности не привлекал. А тут вдруг прозрели!
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 14:39
    "Министр сообщил, что из-за ударов по танкерам потери Казахстана составили 3,5 миллиона тонн недопоставленной нефти".
    Может это как-то поможет более чётко определится с "дружеско-партнёрской" политикой по отношению к России.
    Ведь представители казахстанских властей неоднократно подчёркивали, что страна не поддерживает санкции политически, но заявляет о необходимости соблюдать международные обязательства, чтобы избежать вторичных санкций со стороны ЕС и США.
    Казахстан не хочет быть платформой для обхода санкций. sad
    Казахстан официально заявил, что не позволит использовать свою территорию или экономические механизмы для обхода западных санкций против России и что это, важная часть их внешнеэкономической позиции, направленная на минимизацию рисков вторичных санкций.
    И что, минимизировали?... no
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:39
    Чаще целуется в десна с Зеленским не то ещё будет.Зеле дана команда поднять страховку до небес с потерей прибыли у продавцов нефти.И цель не Казахстан ,но так совпало.
  6. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 14:41
    Кaклячья мстя, другого нельзя придумать, КТК обнулила вложения некоторых стран (Украина, Азербайджан, Грузия, Литва) в альтернативный маршрут экспорта казахстанской нефти, нефтепровод Одесса - Броды, вот и долбят хотя в КТК заинтересанты дружественные Украине страны, но буржуям КТК оказался выгоднее, и не прогадали, Одесса - Броды уже похоже уничтожен.
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 14:46
    Угу, это расплата за многовекторность...
    Кто за базар будет отвечать? Дядя Сэм? Он отжал Венесуэлу с танкерами, и теперь дышит ровно, ну и что кто сделает с ним?
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 14:48
    А вы, казахи, больше шароварников поддерживайте
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 14:59
    Интересно, когда укры Алиева начнут бить беспилотниками? Ведь логика событий такая?