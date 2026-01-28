Минэнерго Казахстана: атакованные у объекта КТК танкеры – это не «теневой флот»
Атакованные у инфраструктурного объекта, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), танкеры Matilda и Delta Harmony – это не «теневой флот». На их бортах хорошо читаются названия и их легко идентифицировать.
Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.
Министр сообщил:
Чиновник добавил, что атаки на гражданские суда не привели к задержке отгрузок. Единственный неприятный момент – из-за ударов подорожала страховка танкеров.
Министр сообщил, что из-за ударов по танкерам потери Казахстана составили 3,5 миллиона тонн недопоставленной нефти.
Нападение украинских дронов на танкеры произошло 13 января. Танкер Delta Harmony следовал под либерийским флагом. Беспилотная атака на судно привела к его возгоранию.
На танкере Matilda был флаг Мальты. Прогремел взрыв, но пожара не случилось. Как уточняли в оборонном ведомстве России, в атаке на танкер принимали участие два украинских беспилотных летательных аппарата.
Тогда в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что суда перемещались без груза.
КТК считается самым крупным маршрутом поставок нефти из Каспийского региона. Сырье поступает к терминалам консорциума на Черном море по трубопроводу, где перегружается на танкеры и следует потребителям в разных уголках мира. Длина магистрали составляет примерно 1,5 тысячи километров.
Информация