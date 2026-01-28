Экс-советник Трампа: для свержения власти в Иране нужно наносить больше ударов
Для свержения власти в Иране нужно наносить больше массированных ударов. Это должна быть довольно продолжительная серия.
Такое мнение высказал в интервью журналистам американского телеканала News Nation экс-советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
Бывший чиновник заявил:
Болтон считает, что с помощью массированных американских атак на территорию Ирана можно помешать реализации ядерных амбиций Тегерана, ослабить его поддержку прокси-сил на Ближнем Востоке и снизить возможности иранских силовиков подавлять протестное движение.
Другой бывший коллега Болтона, выполнявший аналогичные обязанности в администрации Джорджа Буша, Майкл Аллен, также высказался на эту тему. Он заявил в эфире телеканала Fox News, что США будут вынуждены атаковать Иран. По его мнению, если они так не поступят, то пострадает престиж американцев в мире.
Говоря о Трампе, Аллен заявил следующее:
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что к Ирану приближается крупная американская военная группировка. При этом он заявил, что надеется заключить приемлемую сделку с иранским руководством.
