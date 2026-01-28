Экс-советник Трампа: для свержения власти в Иране нужно наносить больше ударов

Если Трамп, как он заявил, действительно нацелен на смену режима, то необходимо мыслить более программно и стратегически. «Программно» в том смысле, что одного удара будет недостаточно, чтобы свергнуть режим.

Он поставил на карту американский престиж, и вполне заслуженно.

Для свержения власти в Иране нужно наносить больше массированных ударов. Это должна быть довольно продолжительная серия.Такое мнение высказал в интервью журналистам американского телеканала News Nation экс-советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон.Бывший чиновник заявил:Болтон считает, что с помощью массированных американских атак на территорию Ирана можно помешать реализации ядерных амбиций Тегерана, ослабить его поддержку прокси-сил на Ближнем Востоке и снизить возможности иранских силовиков подавлять протестное движение.Другой бывший коллега Болтона, выполнявший аналогичные обязанности в администрации Джорджа Буша, Майкл Аллен, также высказался на эту тему. Он заявил в эфире телеканала Fox News, что США будут вынуждены атаковать Иран. По его мнению, если они так не поступят, то пострадает престиж американцев в мире.Говоря о Трампе, Аллен заявил следующее:Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что к Ирану приближается крупная американская военная группировка. При этом он заявил, что надеется заключить приемлемую сделку с иранским руководством.