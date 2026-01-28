Экс-советник Трампа: для свержения власти в Иране нужно наносить больше ударов

1 227 14
Экс-советник Трампа: для свержения власти в Иране нужно наносить больше ударов

Для свержения власти в Иране нужно наносить больше массированных ударов. Это должна быть довольно продолжительная серия.

Такое мнение высказал в интервью журналистам американского телеканала News Nation экс-советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон.



Бывший чиновник заявил:

Если Трамп, как он заявил, действительно нацелен на смену режима, то необходимо мыслить более программно и стратегически. «Программно» в том смысле, что одного удара будет недостаточно, чтобы свергнуть режим.

Болтон считает, что с помощью массированных американских атак на территорию Ирана можно помешать реализации ядерных амбиций Тегерана, ослабить его поддержку прокси-сил на Ближнем Востоке и снизить возможности иранских силовиков подавлять протестное движение.

Другой бывший коллега Болтона, выполнявший аналогичные обязанности в администрации Джорджа Буша, Майкл Аллен, также высказался на эту тему. Он заявил в эфире телеканала Fox News, что США будут вынуждены атаковать Иран. По его мнению, если они так не поступят, то пострадает престиж американцев в мире.

Говоря о Трампе, Аллен заявил следующее:

Он поставил на карту американский престиж, и вполне заслуженно.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что к Ирану приближается крупная американская военная группировка. При этом он заявил, что надеется заключить приемлемую сделку с иранским руководством.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:41
    ❝ Если Трамп, как он заявил, действительно нацелен на смену режима, то необходимо мыслить более программно и стратегически ❞ —

    — Про Миннесоту лучше бы Трампу что-нибудь посоветовал ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 16:49
      Для свержения власти в Иране нужно наносить больше массированных ударов. Это должна быть довольно продолжительная серия.
      От Болтона другого совета Трампу ожидать не приходится. А именно.

      Болтон занимал при президенте США Трампе должность советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, покинув Белым дом из-за «серьезных разногласий» с Трампом. Экс-чиновник Болтон является одним из наиболее известных неоконсерваторов, несогласных с поворотом Республиканской партии к правому популизму.

      СПРАВКА Кто такие неоконсерваторы?
      Неоконсерваторы в США. Американское политическое движение, представители которого выступают за продвижение демократии военными методами и право США на вмешательство в любой вооруженный конфликт. Наиболее видными представителями неоконсерватизма считаются экс-президенты Рональд Рейган и Джордж Буш—младший, а также вице-президент Дик Чейни.

      Победа Дональда Трампа в 2016 году во многом считается внутрипартийным бунтом против неоконсерваторов, которых обвиняли в игнорировании проблем массовой миграции, распространении леволиберальных ценностей и излишнем желании участвовать в международных конфликтах. Поэтому некоторые видные «неоконы» либо не поддержали Трампа публично, либо открыто выступили против него.

      В 2020 году Болтон опубликовал свои мемуары «Комната, где это произошло» о нелицеприятном приходе к власти Трампа и о последующий работе с ним. Эти его мемуары представляют собой «разоблачительный отчет» о первом сроке Трампа, в котором Болтон утверждал, что Трамп однажды «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в предвыборной кампании 2020 года.
      Естественно, что администрация Трампа обвинила Болтона в рассекречивании документов. Делом Болтона занялось ЦРУ - а при Байдене оно было закрыто по "политическим мотивам".

      ИТОГО. Что теперь в самих США нужно Болтону от Трампа по Ирану и а интересах кого именно он лоббирует геополитическую ликвидацию Ирана в самих США?!
      Вот это не простой вопрос.

      См. подробно - https://dzen.ru/a/aKiZ6q2WuAfb_Opq?ysclid=mky12wnfa5695733310
  2. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 15:41
    Прочь руки от ИРИ! Гренландию бомбите , можно Попенгаген!
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:42
    "Ястребы" зашевелились,дожмут Трампа ......он не только "престиж" на карту поставит-свою шкуру(при неудаче "ястребы" же и прибьют).
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 15:55
      Цитата: HAM
      "Ястребы" зашевелились


      Это бывшие .... свисток громкий, а пару нет.
  4. nazgul-ishe Звание
    nazgul-ishe
    0
    Сегодня, 15:59
    "Не было ни когда и вдруг опять". Повод найти не трудно.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 16:00
      Цитата: nazgul-ishe
      "Не было ни когда и вдруг опять".


      "Никогда такого не было и вот опять." (с) Черномырдин.
      1. nazgul-ishe Звание
        nazgul-ishe
        +1
        Сегодня, 16:10
        Согласен не дословно, смысл тот же.
  5. bondov Звание
    bondov
    0
    Сегодня, 16:09
    Скотт Риттер :
    Сегодня Соединенные Штаты наводняют Ближний Восток десятками батарей Patriot и THAAD, оснащенных ракетами-перехватчиками для уничтожения иранских ракет. Идея заключается в том, что стоит нам разместить эти системы — и мы каким-то образом защитимся от ракетной угрозы Ирана. Зато при этом сами получим возможность безнаказанно ударить по Ирану — и не получить ничего в ответ.

    Но вот в чем тут загвоздка… Эти системы не работают — во всяком случае в такой степени, чтобы гарантировать защиту американских и израильских объектов. И нефтедобывающих предприятий в регионе. Они никого не защитят от скоординированного ракетного удара со стороны Ирана.

    По какой-то неизвестной мне причине политики никак не могут смириться с фактом, что эти системы ПРО, в создание которых мы вложили столько усилий и средств, вовсе не обеспечивают той безопасности, которую мы от них ожидаем.
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 16:23
      Риттер:
      По какой-то неизвестной мне причине политики никак не могут смириться с фактом,

      А причина такова, что в иудаизме нет объективной истины, она не существует для евреев в их афр-азиатской культуре, объективная истина - это мышление индо-европейских народов, даже качество исключительно индо-европейских языков, конечно, незначительная определенная часть евреев способна мыслить объективную истину, но это, так называемые, евреи европеизированные...
      протестантизм же отбрасывая греческое и римское влияние в христианстве отбросил и логос, и логику (в католицизме)... sola scriptura - каждый может давать свою интерпретацию библии - привнесла в протестантское мышление
      огромный элемент субъективизма... иудео-протестанты не способны реально оценивать обстановку, давать объективные оценки... такие народы сообщества обречены... Орбан - //слабые народы исчезнут в этом столетии....//
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 16:28
      Смю дважды минимум сожженое АРАМКО, которое переводится как АРабо-АМериканская Компания, ее защищали
      * Пэтриоты
      * Минимум 2 эсминца с Эгидой, американские
      * Ф-35 при поддержке ДРЛОиУ
      Ну дык это же все не для защиты, а для продажи(ТМ)
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:10
    Цитата: pin_code
    можно Попенгаген!
    Это даже нужно!
  7. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 16:23
    Говоря о Трампе, Аллен заявил следующее:

    Он поставил на карту американский престиж
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 16:25
    Ну, бог троицу любит. С Венесуэлой в этом году Конгресс уже ТАКО в угол поставил. В Гренландию соваться запретил. Теперь запретят и к Ирану докапываться.
    А не запретят - то Иран опять раздолбает матрасам пару баз, пока матрасы бестолку будут пустыню бомбить)))