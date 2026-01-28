Рост цены золота «компенсировал» стоимость замороженных в ЕС активов ЦБ РФ
В условиях нарастающей финансово-экономической турбулентности государственные банки и частные инвесторы все более предпочитают хранить капиталы и зарабатывать на традиционно надежных драгоценных металлах. Постоянно растущий уже не первый год спрос на серебро и золото привел к рекордному росту стоимости драгметаллов.
Впервые в истории биржевая цена на золото превысила 5300 долларов США за унцию. На торгах в среду, 28 января, стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 4,4% и достигла $5306 за унцию по состоянию на 11:32 мск.
Рекордный рост цены драгоценного металла вызван в том числе падением курса американского доллара. Иностранные покупатели, использующие для заключения фьючерсных контрактов на покупку золота собственную валюту, оказываются в более выгодных условиях. Привязка к доллару США цен на золото приводит к его удешевлению в пересчете курсов.
За прошлый год цены на золото выросли более чем на 64%, а в наступившем году прибавили еще более 20 процентов. Бегство инвесторов в надежные активы обусловлено ожиданиями нового шатдауна в США, предстоящей в феврале смены главы ФРС и грядущими в ноябре выборами в Конгресс. Не добавляют доверия к доллару и непредсказуемые внешнеполитические решения Трампа.
После того как в 2022 году в рамках санкционной политики на Западе были арестованы российские суверенные активы, Банк России диверсифицировал ЗВР, практически полностью отказавшись от доллара США и евро в пользу юаня и золота. На начало этого года Россия и Китай накопили наибольшее количество золота в сравнении со всеми остальными странами. Вместе КНР и РФ владеют более чем половиной всего золота, накопленного центральными банками за пять последних лет.
Стремительное повышение мировой цены на золото, помимо увеличения его запасов в фондах ЦБ РФ, привело к переоценке в сторону увеличения стоимости ЗВР Банка России в долларовом выражении. Агентство «Блумберг» посчитало, что с февраля 2022 года стоимость запасов драгметалла ЦБ РФ выросла более чем на $216 млрд, или около 65% в относительном выражении.
Согласно данным Центробанка России, международные резервы РФ достигли $755 млрд в конце прошлого года, включая $326,5 млрд в золоте. Прибавляем сюда еще 20% удорожания с начала года и получаем общий объем золотых резервов ЦБ РФ примерно в 392 млрд долларов, это без учета дополнительного накопления.
Таким образом, констатирует Bloomberg, только за счет переоценки золотых запасов Центробанка Россия практически полностью «компенсировала» стоимость замороженных как минимум в Евросоюзе суверенных активов. При этом стоимость золота в нынешнем году продолжит рост, считают финансовые аналитики. В Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на драгоценный металл в 2026 году до $5400 за унцию. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что в 2026 году цена на золото может вырасти до $6000 за унцию.
Еще более интересный прогноз делает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Еще в 2023 году он предсказал, что биржевые цены на золото впервые в истории превысят $5 тыс. за унцию в 2025 году. Пусть ошибся, но не сильно. Теперь Кийосаки уверен, что золото может подорожать до $27 тысяч за унцию. Правда, сроки на этот раз он не называет.
