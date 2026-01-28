Рост цены золота «компенсировал» стоимость замороженных в ЕС активов ЦБ РФ

1 671 21
Рост цены золота «компенсировал» стоимость замороженных в ЕС активов ЦБ РФ

В условиях нарастающей финансово-экономической турбулентности государственные банки и частные инвесторы все более предпочитают хранить капиталы и зарабатывать на традиционно надежных драгоценных металлах. Постоянно растущий уже не первый год спрос на серебро и золото привел к рекордному росту стоимости драгметаллов.

Впервые в истории биржевая цена на золото превысила 5300 долларов США за унцию. На торгах в среду, 28 января, стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 4,4% и достигла $5306 за унцию по состоянию на 11:32 мск.

Рекордный рост цены драгоценного металла вызван в том числе падением курса американского доллара. Иностранные покупатели, использующие для заключения фьючерсных контрактов на покупку золота собственную валюту, оказываются в более выгодных условиях. Привязка к доллару США цен на золото приводит к его удешевлению в пересчете курсов.

За прошлый год цены на золото выросли более чем на 64%, а в наступившем году прибавили еще более 20 процентов. Бегство инвесторов в надежные активы обусловлено ожиданиями нового шатдауна в США, предстоящей в феврале смены главы ФРС и грядущими в ноябре выборами в Конгресс. Не добавляют доверия к доллару и непредсказуемые внешнеполитические решения Трампа.

После того как в 2022 году в рамках санкционной политики на Западе были арестованы российские суверенные активы, Банк России диверсифицировал ЗВР, практически полностью отказавшись от доллара США и евро в пользу юаня и золота. На начало этого года Россия и Китай накопили наибольшее количество золота в сравнении со всеми остальными странами. Вместе КНР и РФ владеют более чем половиной всего золота, накопленного центральными банками за пять последних лет.

Стремительное повышение мировой цены на золото, помимо увеличения его запасов в фондах ЦБ РФ, привело к переоценке в сторону увеличения стоимости ЗВР Банка России в долларовом выражении. Агентство «Блумберг» посчитало, что с февраля 2022 года стоимость запасов драгметалла ЦБ РФ выросла более чем на $216 млрд, или около 65% в относительном выражении.

Согласно данным Центробанка России, международные резервы РФ достигли $755 млрд в конце прошлого года, включая $326,5 млрд в золоте. Прибавляем сюда еще 20% удорожания с начала года и получаем общий объем золотых резервов ЦБ РФ примерно в 392 млрд долларов, это без учета дополнительного накопления.

Таким образом, констатирует Bloomberg, только за счет переоценки золотых запасов Центробанка Россия практически полностью «компенсировала» стоимость замороженных как минимум в Евросоюзе суверенных активов. При этом стоимость золота в нынешнем году продолжит рост, считают финансовые аналитики. В Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на драгоценный металл в 2026 году до $5400 за унцию. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что в 2026 году цена на золото может вырасти до $6000 за унцию.

Еще более интересный прогноз делает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Еще в 2023 году он предсказал, что биржевые цены на золото впервые в истории превысят $5 тыс. за унцию в 2025 году. Пусть ошибся, но не сильно. Теперь Кийосаки уверен, что золото может подорожать до $27 тысяч за унцию. Правда, сроки на этот раз он не называет.

21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 16:07
    Это типа утешения? Для кого?
    А ведь могли бы быть и активы, и золото.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 16:25
      Впервые в истории биржевая цена на золото превысила 5300 долларов США за унцию. На торгах в среду, 28 января, стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 4,4% и достигла $5306 за унцию по состоянию на 11:32 мск.

      Блин, как будто мы тут все американские банкиры.
      Перевожу на понятный в рублях.
      По состоянию на 28.01.2026 г.
      Цена золота за грамм 12 529,47 ₽
      Цена золота за унцию 386 272,27 ₽
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:10
    Так они заморозили цифирки в банковском компьютере, а золото оно вечно.
  3. andranick Звание
    andranick
    +4
    Сегодня, 16:12
    Это не золото подорожало. Это доллар в золотом эквиваленте подешевел. А с ним уменьшился в золотом эквиваленте и размер замороженных в ЕС активов ЦБ РФ. Так и в чем позитив?
    1. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 16:14
      Просто была попытка отвлечь внимание и слегка сгладить позор нашего ЦБ.
      1. andranick Звание
        andranick
        -2
        Сегодня, 16:17
        Конечно. И это претендует на мем типа "отрицательного роста".
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:25
      andranick
      Так и в чем позитив?

      Согласно данным Центробанка России, международные резервы РФ достигли $755 млрд

      Это наверно благодаря мудрой финансово-экономической политике ЦБ такие "успехи". Новость ни о чем !
    3. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      Сегодня, 16:27
      Не много не так. В средне-короткой перспективе, если золота много покупают в мире, цена на него растёт, если мало — падает.
      1. andranick Звание
        andranick
        +1
        Сегодня, 16:41
        Ну я ж и говорю, если эталон стоимости - доллар, то да, резервы в плюсе, выписываем всем премии и закатываем банкет на чужие. А вот если посмотреть под другим углом, когда эталон стоимости - вечное золото, а доллар - никчему не привязанная бумажка, то все выглядит несколько иначе.
  4. LuzinI Звание
    LuzinI
    +2
    Сегодня, 16:13
    И это при том, что Россия продает золото, причем в 22 и 23 в Англию, а в 25 в Китай. Об увеличении золотого запаса в физическом выражении данных не приводят. Действия ЦБ определяются шкурными интересами банкиров, которые наживаются на экспортных поставках.
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 16:15
      У банкиров всегда всё хорошо.
  5. rocet Звание
    rocet
    0
    Сегодня, 16:15
    А если бы Китаю усиленно не продавали, а накапливали, то золота было в 2 раза больше
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 16:26
      Ну, накопили бы. А дальше?
      5000 долларов за унцию - это цена покупки, а не продажи.
      Если перевести в кг, то брусок золота 10 кг стоит 1,6 млн долларов.
      Это если Вы захотите такой купить.
      А попробуйте продать этот желтый кирпич.
      Полтора миллиона Вам никто не даст.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:42
        voyaka uh
        Полтора миллиона Вам никто не даст.

        Почему же, кому надо, тот купит. Надо же золотые унитазы штамповать. Они все еще пользуются спросом.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:15
    Ни какой радости от этого не ощущаю,надо было в серебро вкладываться оно на 140 % выросло . recourse
  7. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    -1
    Сегодня, 16:16
    за счет переоценки золотых запасов Центробанка Россия практически полностью «компенсировала» стоимость замороженных как минимум в Евросоюзе суверенных активов.

    И чему радоваться ? На всемирном "базаре" сегодня цена поднялась, завтра может упасть, а потому этому радоваться не стоит. А золото у добытчиков выкупать нужно !
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:17
    Да, да, не иметь или ИМЕТЬ, есть разница.
    То, что наше государство не стало банкротом из за бандитский действий забугорных "партнёров", это хорошо, но... СВОЕ НАДО ВОЗВРАЩАТЬ, никаких простить, забыть, не должно быть!
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:18
    В США тоже не было переоценки своего " золотого запасу" .Не настораживает ни кого ?
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 16:40
      Так если переоценивать нечего... Ни кого и не настораживает.. Хотя некоторых должно!
  10. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 16:36
    Неглупый Блумберг, наверное, размышляет о запасе прочности нашей экономики. Санкции, нефтяные каперы, военные расходы - не проходят бесследно.
    Наши геополитические заклятые "партнёры" стали соизмеримо сильнее. Россия на 5-6 месте по слиткам. На этой неделе озвучили, что РФ установила рекорд по поставкам золота в КНР... Новость про "индексацию золота" никак не отмоет "странную" политику ЦБ.
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 16:47
    Все так. Но покупательская способность доллара снизилась, значит и золота тоже. Образно говоря бананов и колбасы и сапог на Золотой запас купить можно столько же как и до 2022г. sad