Беспилотники-камикадзе Anduril Bolt-M для КМП США
БПЛА Bolt-M
Корпус морской пехоты США проявляет большой интерес к теме беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. В рамках одной из актуальных программ ведётся поиск наиболее удачных образцов этого класса для принятия на вооружение. Недавно в рамках таких планов КМП заказал у компании Anduril Industries большое число современных БПЛА Bolt-M. Предполагается, что такие беспилотники значительно улучшат боевые возможности подразделений морской пехоты.
Современные решения
Вооружённые конфликты последних лет продемонстрировали высокий потенциал одноразовых ударных БПЛА с курсовой камерой. Армии разных стран заинтересовались этой темой, а промышленность выступила с новыми предложениями и представила соответствующие образцы техники.
Так, в октябре 2024 г. очередной проект FPV-камикадзе представила американская компания Anduril Industries. Она давно занимается разработкой беспилотных авиационных систем и вспомогательных средств, и теперь решила использовать накопленный опыт для создания ударного БПЛА. Её новый проект получил название Bolt / Bolt-M.
Уже на стадии первого представления компания-разработчик раскрыла основные задачи и особенности проекта. Новый беспилотник-камикадзе должен был получить унифицированную систему управления Anduril Lattice. Эта программная платформа построена с применением искусственного интеллекта, который должен улучшать все основные возможности различных БПЛА.
По задумке разработчиков, ИИ должен взять на себя поиск целей и наведение на них. За счёт этого можно разгрузить оператора системы и/или обеспечить работоспособность в сложной обстановке. Кроме того, планировали использовать технологии машинного обучения. В ходе каждой атаки система управления должна собирать новую информацию и улучшать свои «знания» о целях.
К моменту первого анонса проект Bolt / Bolt-M прошёл стадию проектирования. Также были изготовлены и отправлены на полигон для испытаний первые БПЛА. Компания «Андурил» провела некоторые тесты, фотографии и видео с которых затем опубликовала в рекламных целях. Кроме того, была подготовлена производственная линия.
Государственные заказы
Несколько лет назад КМП США начал поиски нового беспилотника-камикадзе для оснащения своих подразделений. Соответствующая конкурсная программа получила название Organic Precision Fires-Light (OPF-L). Заявки на участие в ней подали несколько американских компаний, в т.ч. Anduril Industries. Она предложила Корпусу новый беспилотник Bolt-M.
В октябре 2024 г. КМП выдал компании «Андурил» заказ на изготовление и поставку БПЛА для проведения испытаний. В течение следующих пяти месяцев подрядчик передал заказчику не менее 250 требуемых изделий. Их стоимость не сообщалась. Недавно стало известно, что параллельно шло производство БПЛА для другого покупателя, который пока остаётся неизвестным. Ему отгрузили более 300 беспилотников.
К настоящему времени КМП провёл запланированные испытания и опыты с применением БПЛА Bolt-M. Подробности этих процессов, по понятным причинам, не раскрываются. Однако известно, что беспилотники хорошо показали себя и устроили Корпус.
В связи с этим было принято решение о продолжении закупок. В середине января КМП и Anduril Industries подписали новый контракт. Он предусматривает поставку 600 БПЛА общей стоимостью 23,9 млн долларов. Первая партия беспилотников ожидается уже в феврале, а последняя должна быть передана заказчику в апреле 2027 г.
Заказанные 600 беспилотников предназначаются для опытно-войсковой эксплуатации. Эту технику передадут строевым частям и подразделениям КМП. Они будут использовать БПЛА в ходе различных учений и иных подобных мероприятиях и оценивать их в качестве штатного средства усиления.
В течение нескольких следующих лет Корпус морской пехоты оценит все БПЛА, задействованные в программе OPF-L, и сделает окончательные выводы. Ему предстоит выбрать наиболее удачный образец или образцы для дальнейшей массовой закупки и полноценного внедрения в эксплуатацию.
Какой из современных американских беспилотников-камикадзе выйдет на новую стадию, пока неизвестно. Однако все компании-разработчики рассчитывают на успех именно своего изделия. Anduril Industries не является исключением — она надеется на новые технологии и связанные с ними боевые возможности.
Технические особенности
Bolt-M — беспилотник-камикадзе или барражирующий боеприпас малого класса. По своей конструкции и основным характеристикам он не отличается от массы других подобных БПЛА. При этом он имеет оригинальную систему управления, которая, как утверждается, должна дать преимущества перед другой техникой.
БПЛА построен на основе продолговатого пластикового корпуса. Внутри и снаружи него находятся основные приборы и устройства. По бокам к корпусу крепятся лучи с винтомоторными группами. Точный размер изделия не сообщается. Масса, в зависимости от комплектации, находится в пределах от 13-15 фунтов (5,9-6,8 кг).
Пульт управления
Беспилотник имеет электрическую силовую установку в виде четырёх моторов с двухлопастными винтами. Тип и параметры двигателей и штатного аккумулятора не уточняются. Заявлена высокая для таких БПЛА скорость полёта. Дальность полёта превышает 20 км. БПЛА может оставаться в воздухе не менее 40 минут.
Bolt-M несёт носовую камеру для наблюдения за местностью, поиска целей и наведения на них. Также на борту имеется миниатюрный компьютер с программным обеспечением из состава системы Lattice. При помощи радиостанции поддерживается двусторонняя связь с операторским пультом.
В зависимости от различных факторов, БПЛА может работать в режиме дистанционного управления или самостоятельно. В последнем случае видеосигнал с камеры обрабатывается ИИ, который должен распознавать потенциальные цели и брать их на сопровождение. По всей видимости, обработка данных распределяется между самим БПЛА и операторским пультом.
БПЛА получил осколочно-фугасную боевую часть массой в несколько фунтов. Предусматривается контактный подрыв или срабатывание по команде системы управления. Второй режим позволяет атаковать цель с более выгодных ракурсов, обеспечивая наилучшее воздействие ударной волны и осколков.
Bolt и Bolt-M используют единую систему Lattice. В связи с этим для управления ими применяются унифицированные операторские пульты разработки Anduril. Это переносные устройства на основе ноутбука или контроллеры с необходимыми органами управления и средствами связи. При этом главной особенностью пульта является его ПО.
Подрыв БПЛА над целью
Передовые технологии
Таким образом, компания Anduril Industries продолжает разработку перспективных беспилотных и безэкипажных систем, а также представляет эти изделия на различные программы Пентагона. Ей уже удалось получить ряд контрактов от разных структур вооружённых сил США, и очевидно, что компания на этом не остановится.
Последний на данный момент контракт предусматривает поставку нескольких сотен беспилотников-камикадзе Bolt-M для КМП. Ранее Корпус провёл необходимые испытания такой техники на полигонах и, по всей видимости, остался доволен. Теперь планируется расширять эксплуатацию таких БПЛА для наработки нового опыта, который позволит сделать следующие выводы.
В целом интерес КМП США к новому БПЛА от «Андурил» вполне понятен. Изделие Bolt-M сочетает в себе достаточно удачную воздушную платформу и систему управления на основе передовых технологий. Компания-разработчик говорит о повышенной степени автономности нового беспилотника в разных ситуациях и это подтверждается испытаниями.
Новый этап испытаний и опытной эксплуатации БПЛА Bolt-M будет продолжаться, как минимум, до середины следующего года. Затем КМП сможет сделать окончательные выводы и выбрать беспилотники-камикадзе для дальнейшего массового внедрения. Пока нельзя исключать, что победителем такого конкурса станет именно компания Anduril Industries.
