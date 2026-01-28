«Не просто трасса, а военный коридор»: Румыния строит автомагистраль на Молдавию

932 5
«Не просто трасса, а военный коридор»: Румыния строит автомагистраль на Молдавию

На днях совет ЕС одобрил выделение ряду стран средств, предназначенных для укрепления военной мощи Европы. В частности, Румыния получает ассигнования в размере €16,68 млрд – вторые по объёму после Польши (€43,7 млрд). Часть этих средств должна пойти на ускорение строительства новой автомагистрали A7 (Autostrada Moldovei) общей протяжённостью 437-440 км, которая должна связать Плоешти (узел под Бухарестом) с северо-восточными регионами страны и далее выйти к границе с Украиной и Молдавией (пункт Сирет). Румынское командование поясняет по этому поводу:

Это не просто трасса, а военный коридор.

В ходе работ осуществляется строительство мостов и виадуков по классу MLC 70/80, который позволяет выдерживать танки M1A2 Abrams (весом около 70 тонн) и тяжёлые тралы с техникой. Тоннели и путепроводы делают высокими и широкими, чтобы по ним могли проходить комплексы ПВО (например, Patriot) и понтонные парки без демонтажа оборудования.



При возведении сооружений применяется принцип избыточной прочности. Так, при постройке мостов вместо сборного железобетона используются усиленные монолитные пролёты с повышенным армированием. Это делается для того, чтобы мост выдерживал не только вес танка, но и динамический удар при движении колонны.

Шоссе в Румынии (зелёный цвет – в эксплуатации, оранжевый – в частичной эксплуатации, чёрный – в планах постройки):



Пашкани станут конечной точкой логистического «плеча»: здесь A7 соединится с будущей магистралью A8 (Autostrada Unirii), которая идет с запада на восток. Данная транспортная сеть позволит перебрасывать войска из Центральной Европы (через Венгрию и Трансильванию) прямиком к границе Молдавии и Украины. В районе Ясс и Пашкани планируется создание складов ГСМ и боеприпасов, чтобы техника могла оперативно заправляться и снаряжаться.

Также предусматривается «бросок» из Констанцы – этот порт является главными воротами для техники США и союзников в Чёрном море. Отсюда она по трассе A2 двигается до Бухареста, а затем уходит по A7 на север.



Без A7 колонны застревали бы на узких двухполосных серпантинах и в населённых пунктах. С её вводом в строй время переброски техники от порта до границы с Молдавией сократится с 12–14 ч до 4–5 ч.

Также ведётся строительство трассы A8, но проект гораздо сложнее, чем А7, из-за необходимости прокладывать путь через Восточные Карпаты. А8 пересечется с А7 в районе города Пашкани. Это создаст стратегический перекрёсток: одна дорога идёт с юга на север к Украине (А7), а другая – с запада на восток к Молдавии (А8). Из-за сложности работ А8 будет введена в эксплуатацию не ранее 2030 года, в то время как постройку А7 в основном планируют завершить к 2027 году.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:48
    ❝ Это не просто трасса, а военный коридор ❞ —

    — Который, наверное, можно использовать и в другую сторону ...
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 16:09
      — Который, наверное, можно использовать и в другую сторону ...
      Повеселило! Респект! wink
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:58
    На днях совет ЕС одобрил выделение ряду стран средств, предназначенных для укрепления военной мощи
    очевидное... они имеют возможность оплачивать хотелки своих воинственных ястребов.
    Пушки вместо масла... впрочем дорога, это несколько другое, может быть использована для разных целей.
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 16:07
    Ну итог слегка предсказуем... Сперва наворуются на бюджетике, который наверняка спонсируется ЕС и возможно НАТО, потом <будут красть лошадиные силы у движков на марше> выяснится, что трасса никому, включая самих цыган - нафиг не нужна
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:11
    Так вот почему нам нужно возвращать в Россию Одесскую область.