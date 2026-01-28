«Не просто трасса, а военный коридор»: Румыния строит автомагистраль на Молдавию
На днях совет ЕС одобрил выделение ряду стран средств, предназначенных для укрепления военной мощи Европы. В частности, Румыния получает ассигнования в размере €16,68 млрд – вторые по объёму после Польши (€43,7 млрд). Часть этих средств должна пойти на ускорение строительства новой автомагистрали A7 (Autostrada Moldovei) общей протяжённостью 437-440 км, которая должна связать Плоешти (узел под Бухарестом) с северо-восточными регионами страны и далее выйти к границе с Украиной и Молдавией (пункт Сирет). Румынское командование поясняет по этому поводу:
В ходе работ осуществляется строительство мостов и виадуков по классу MLC 70/80, который позволяет выдерживать танки M1A2 Abrams (весом около 70 тонн) и тяжёлые тралы с техникой. Тоннели и путепроводы делают высокими и широкими, чтобы по ним могли проходить комплексы ПВО (например, Patriot) и понтонные парки без демонтажа оборудования.
При возведении сооружений применяется принцип избыточной прочности. Так, при постройке мостов вместо сборного железобетона используются усиленные монолитные пролёты с повышенным армированием. Это делается для того, чтобы мост выдерживал не только вес танка, но и динамический удар при движении колонны.
Шоссе в Румынии (зелёный цвет – в эксплуатации, оранжевый – в частичной эксплуатации, чёрный – в планах постройки):
Пашкани станут конечной точкой логистического «плеча»: здесь A7 соединится с будущей магистралью A8 (Autostrada Unirii), которая идет с запада на восток. Данная транспортная сеть позволит перебрасывать войска из Центральной Европы (через Венгрию и Трансильванию) прямиком к границе Молдавии и Украины. В районе Ясс и Пашкани планируется создание складов ГСМ и боеприпасов, чтобы техника могла оперативно заправляться и снаряжаться.
Также предусматривается «бросок» из Констанцы – этот порт является главными воротами для техники США и союзников в Чёрном море. Отсюда она по трассе A2 двигается до Бухареста, а затем уходит по A7 на север.
Без A7 колонны застревали бы на узких двухполосных серпантинах и в населённых пунктах. С её вводом в строй время переброски техники от порта до границы с Молдавией сократится с 12–14 ч до 4–5 ч.
Также ведётся строительство трассы A8, но проект гораздо сложнее, чем А7, из-за необходимости прокладывать путь через Восточные Карпаты. А8 пересечется с А7 в районе города Пашкани. Это создаст стратегический перекрёсток: одна дорога идёт с юга на север к Украине (А7), а другая – с запада на восток к Молдавии (А8). Из-за сложности работ А8 будет введена в эксплуатацию не ранее 2030 года, в то время как постройку А7 в основном планируют завершить к 2027 году.
