Американские трейдеры всё чаще делают ставки на рекордное падение доллара

Американские трейдеры всё чаще делают ставки на рекордное падение доллара

По информации американской прессы, трейдеры, торгующие долларом, делают рекордные по своим объемам ставки на дальнейшее падение курса доллара США.

Как сообщает Bloomberg, на фоне нестабильной политической обстановки в США количество ставок на дальнейшее ослабление американской валюты достигло самого высокого уровня за период с 2011 года. Помимо прочих факторов, на падение курса доллара влияют растущие опасения по поводу роста дефицита бюджета США, разрыва некоторых торговых связей и диверсификации другими странами своих активов в пользу золота и альтернативных резервных валют. Если доллар продолжит свое падение, не исключено, что уже в ближайшее время американская валюта может достичь самого низкого уровня за четыре года. Финансовые аналитики отмечают, что вышеперечисленные факторы отражаются на стоимости хеджирования: только в течение прошлой недели волатильность доллара подскочила до самого высокого уровня с начала сентября.



Таким образом, доллар уверенно теряет статус защитного актива: только за последний год он подешевел более чем на 10% относительно других ключевых мировых валют. Многочисленные санкции и активные торговые войны приводят к оттоку капитала, а рост американского госдолга отпугивает потенциальных инвесторов. При этом Трамп продолжает утверждать, что способен управлять долларом, заставляя его расти или падать. Американский президент упорно отказывается признавать риск обвала доллара.
6 комментариев
  1. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 16:19
    Хорошо на фото купюра горит. Треть пенсии сразу.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:37
      Маленькая пенсия... увы, такие у нас есть и не мало...
  2. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 16:24
    "Скоро всей вашей Америке -кирдык" (с)
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:42
      Так не редко бывает, что за ВНИЗ, следует ВВЕРХ.
      Полосатики умеют извернутся в прыжке и сделать всем своим врагам, ещё ту, козью морду.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:26
    Нефтедобывающие страны "так рады этому",что доллар падает .У нас уже Лукойл взвыл по ряду причин .
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:40
      Таки да, привязка цен на нефть к баксу, это была афера века, со стороны полосатиков!
      Впрочем, они тогда не одну подобную аферу повернули.