Уничтожитель самолётов поддержки: китайская ракета PL-17 показана крупным планом
Одним из самых загадочных видов оружия в арсенале ВВС НОАК является сверхдальнобойная УРВВ PL-17. Ракета существует уже довольно давно (первые качественные изображения появились в 2016 году), но практически никаких официальных сведений о ней до сих пор не публиковалось. Недавно она впервые была показана крупным планом.
PL-17 имеет огромные размеры, примерно 6 м в длину. Такие габариты обеспечивают очень большую дистанцию полёта, которая составляет около 400 км. В связи с этим считается, что она предназначена для поражения наиболее ценных воздушных активов, например, самолётов ДРЛО, КП и топливозаправщиков. Поэтому западные аналитики прозвали PL-17 «убийцей самолётов поддержки».
PL-17 оснащена двухрежимным ракетным двигателем, управление на всей траектории обеспечивается 4 малоразмерными хвостовыми рулями в сочетании с соплом с отклоняемым вектором тяги. Предполагается, что её максимальная скорость составляет не менее 4 Мах.
Обозреватели полагают, что УРВВ использует для наведения комбинированный способ: двухсторонний канал передачи данных (обмениваясь данными с внешним источником), ИНС, а на конечном участке – радиолокационную ГСН с АФАР и, возможно, ИК-датчик (на случай, если ГСН «ослепят» средства РЭБ противника).
До сих пор PL-17 была замечена только на истребителях J-16, хотя предполагается, что она будет адаптирована для новейшего J-20, который сможет нести её на внешних пилонах.
Информация