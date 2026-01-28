Ушаков: если Зеленский готов встретиться с Путиным, он может приехать в Москву

1 050 6
Ушаков: если Зеленский готов встретиться с Путиным, он может приехать в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя недавнее заявление украинского МИД о готовности Зеленского встретиться с Путиным для обсуждения вопроса территорий и контроля над Запорожской АЭС, отметил, что глава киевского режима может приехать в Москву.

При этом Ушаков подчеркнул, что контакты президента России с Зеленским возможны только в том случае, если они будут ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов. Помощник Путина также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов такого рода, однако они должны быть хорошо подготовлены. Если Зеленский приедет в Москву, ему будут гарантированы безопасность и надлежащие условия для работы.



Стоит отметить, что, учитывая, что украинская сторона по-прежнему отказывается выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса и настаивает на размещении на своей территории европейских «миротворцев» и вступлении в НАТО после завершения боевых действий, смысла в таких встречах с Зеленским, мягко говоря, очень мало. Кроме того, украинский диктатор так и не снял с себя запрет на участие в прямых переговорах с Путиным.

Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига недавно заявил, что мирного соглашения между Россией и Украиной в итоге заключено не будет. Как предполагает Сибига, Украина подпишет 20-пунктный «мирный план» с США, а Вашингтон впоследствии подпишет отдельный документ с Россией.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    0
    Сегодня, 16:37
    Ну после приезда в Москву сирийского басмача и отрезателя голов заезд зеленюги не так уж страшен....
    Пусть приедет, а вот отъезд обратно как раз может быть предметом переговоров. laughing
    1. Xroft Звание
      Xroft
      0
      Сегодня, 16:44
      А кто комментарии минусит есть какой то аргумент?)
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +1
        Сегодня, 16:46
        Зеленюга минусит, точно.... laughing
  2. PVV66 Звание
    PVV66
    +1
    Сегодня, 16:40
    А пасикунчиками "великого гостя" будут угощать?
  3. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:41
    Честно говоря, никакого соглашения с Украиной пока не просматривается. Сильно разные позиции сторон.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 16:52
      Всем это понятно, но спектакль продолжается на потеху господину Дональду. О чём сегодня способны договориться Украина с Россией, так это о сценарии этого спектакля.