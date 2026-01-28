США готовятся к освоению Гренландии в «невозможных для выживания» условиях

519 2
США готовятся к освоению Гренландии в «невозможных для выживания» условиях

Более всего армия США привыкла проводить учения и военные операции в тёплых климатических условиях. В составе американских Вооружённых сил есть лишь одна так называемая элитная 11-я воздушно-десантная арктическая дивизия «Арктические ангелы» (около 12 тысяч военнослужащих), воссозданная в 2022-м после расформирования в 1965 году. Учения Arctic Angels проводят в высокогорье Гималаев и на Аляске, где и дислоцируются на объединённой базе Элмендорф — Ричардсон.



Причем «Арктические ангелы» сталкиваются с серьезными проблемами подготовки даже не только и не столько к ведению боевых действий, но просто выживанию. Считается, что при температуре ниже минус 20 градусов по Цельсию воевать невозможно. Мгновенно разряжаются все аккумуляторы, застывает смазка, в технике лопаются шланги, не работают даже генераторы и так далее. Хуже всего, отказывает оружие. Огромные проблемы возникли со спутниковой связью — в высоких широтах сигнал практически отсутствует.



Американские военнослужащие не выдерживают таких «экстремальных» температур, проблемы даже с неадаптированными к минусу экипировкой, палатками и продуктами. На одном из первых учений пришлось выкупать у местных старые деревянные лыжи — пластиковые к глубокому рыхлому снегу не приспособлены. Это не домыслы, а выводы, сделанные Пентагоном по результатам тренировок Arctic Angels в суровых (для них) климатических условиях.



Совсем всё плохо с ВМС, которые являются главной ударной силой американской армии в доминировании за пределами региона, да и на Американском континенте. Ледокольного флота, как у России, в США практически нет. Построить, даже купить за любые деньги, быстро не получится. Тем более сейчас, когда Трамп увлечен идеей постройки очень дорогих линкоров имени себя. Хотели с Финляндией и Канадой скооперироваться для постройки 70-90 ледоколов к 2035-2040 гг. (в 2 раза больше, чем у РФ сейчас), однако всеразрушающий 47-й президент с союзниками поссорился.

Но деваться некуда, Трамп велел готовиться к освоению Гренландии, которая должна стать для США ключевым форпостом в борьбе за пусть и частичный контроль в Арктике, в «невозможных для выживания» условиях. Пока что подготовка идет в основном на пропагандистском фронте.



Ниже небольшая подборка фотографий на сайте Пентагона по теме учений американских военных в «суровых зимних условиях», подписи в переводе с оригинала.

Все снимки датированы этим годом, что не требует комментариев на фоне гренландского вопроса. Ранее всё было в основном из жарких пустынь, гор, тёплых океанов и морей. Отдельное внимание амуниции в ходе учений: никак не минус 20 и ниже, многие военнослужащие ВС США даже без перчаток. Кстати, без европейских союзников в этом деле американцам, похоже, никак не обойтись.

Разрушая лед. Экипаж катера береговой охраны Neah Bay проводит ледокольные работы на озере Эри в Сандаски, штат Огайо, 4 января 2026 года. Береговая охрана США в районе Великих озёр в течение пяти дней оказывала непосредственную помощь пяти судам, застрявшим во льдах, демонстрируя свою приверженность обеспечению безопасности и судоходства на море.




Члены экипажа корабля береговой охраны Polar Star наблюдают за пингвинами во время похода «Ледовая свобода» в море Росса, Антарктида, 12 января 2026 года. Антарктида — самый холодный, ветреный и негостеприимный континент на планете, и каждая поездка требует тщательного планирования и координации.




Единственный в США ледокол тяжелого класса «Полярная Звезда» (WAGB-10) был спущен на воду 50 лет назад. Принадлежит управлению Тихоокеанского региона береговой охраны США (US Coast Guard), базируется в Сиэтле. Его одноклассник, USCGC Polar Sea, после очередной поломки в 2010 году выведен из эксплуатации. Есть большее по габаритам и водоизмещению судно ледокольного класса, но без Polar Star во льдах Арктики и Антарктики оно передвигаться не может.

Младший лейтенант армии США Лорен Сюрет получает звание старшего лейтенанта на 33-й авиабазе Повидз, Польша, 9 января 2026 года.




Солдаты выдвигаются на огневую позицию для выполнения артиллерийского упражнения на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, Пабраде, Литва, 12 января 2026 года.




Солдаты управляют беспилотным летательным аппаратом в Центре боевой подготовки в Дравско, Польша, 13 января 2026 года.




Штаб-сержант армии США Кристофер Агилар готовит 25-миллиметровые боеприпасы перед выполнением огневых задач во время учений боевой машины M2 Bradley на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, Пабраде, Литва, 12 января 2026 года.




Солдат 3-го батальона 8-го кавалерийского полка использует оптику, установленную на его карабине M4, во время ситуационных учений на полигоне Бемово-Писке, Польша, 18 января 2026 года. Учения проверяли способность солдат реагировать в тактической обстановке.




Военнослужащий ВВС США управляет грейдером, чтобы расчистить улицы после сильного снегопада на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска, 6 января 2026 года.




Непросто будет американским военным, ранее служившим на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, самих США и тёплой части Европы, акклиматизироваться к реально суровым (для них экстремальным) климатическим условиям арктической Гренландии. Для них даже польские и прибалтийские зимы — это уже что-то почти запредельное.

2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 16:50
    В Гренландии, населённой её части теплее чем в на севере континентальной части США и незамерзающее море, средняя температура января в Нууке -7, в Миннеаполисе -9.
    Сейчас в Нууке -3, в Миннеаполисе -20.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:51
    «Арктические ангелы» сталкиваются с серьёзными проблемами подготовки даже не только и не столько к ведению боевых действий, но просто выживанию ❞ —

    — Как говориться: «Не до жиру, быть бы живу» ...