США готовятся к освоению Гренландии в «невозможных для выживания» условиях

Разрушая лед. Экипаж катера береговой охраны Neah Bay проводит ледокольные работы на озере Эри в Сандаски, штат Огайо, 4 января 2026 года. Береговая охрана США в районе Великих озёр в течение пяти дней оказывала непосредственную помощь пяти судам, застрявшим во льдах, демонстрируя свою приверженность обеспечению безопасности и судоходства на море.

Члены экипажа корабля береговой охраны Polar Star наблюдают за пингвинами во время похода «Ледовая свобода» в море Росса, Антарктида, 12 января 2026 года. Антарктида — самый холодный, ветреный и негостеприимный континент на планете, и каждая поездка требует тщательного планирования и координации.

Младший лейтенант армии США Лорен Сюрет получает звание старшего лейтенанта на 33-й авиабазе Повидз, Польша, 9 января 2026 года.



Солдаты выдвигаются на огневую позицию для выполнения артиллерийского упражнения на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, Пабраде, Литва, 12 января 2026 года.

Солдаты управляют беспилотным летательным аппаратом в Центре боевой подготовки в Дравско, Польша, 13 января 2026 года.

Штаб-сержант армии США Кристофер Агилар готовит 25-миллиметровые боеприпасы перед выполнением огневых задач во время учений боевой машины M2 Bradley на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, Пабраде, Литва, 12 января 2026 года.

Солдат 3-го батальона 8-го кавалерийского полка использует оптику, установленную на его карабине M4, во время ситуационных учений на полигоне Бемово-Писке, Польша, 18 января 2026 года. Учения проверяли способность солдат реагировать в тактической обстановке.

Военнослужащий ВВС США управляет грейдером, чтобы расчистить улицы после сильного снегопада на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска, 6 января 2026 года.