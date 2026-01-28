США готовятся к освоению Гренландии в «невозможных для выживания» условиях
Более всего армия США привыкла проводить учения и военные операции в тёплых климатических условиях. В составе американских Вооружённых сил есть лишь одна так называемая элитная 11-я воздушно-десантная арктическая дивизия «Арктические ангелы» (около 12 тысяч военнослужащих), воссозданная в 2022-м после расформирования в 1965 году. Учения Arctic Angels проводят в высокогорье Гималаев и на Аляске, где и дислоцируются на объединённой базе Элмендорф — Ричардсон.
Причем «Арктические ангелы» сталкиваются с серьезными проблемами подготовки даже не только и не столько к ведению боевых действий, но просто выживанию. Считается, что при температуре ниже минус 20 градусов по Цельсию воевать невозможно. Мгновенно разряжаются все аккумуляторы, застывает смазка, в технике лопаются шланги, не работают даже генераторы и так далее. Хуже всего, отказывает оружие. Огромные проблемы возникли со спутниковой связью — в высоких широтах сигнал практически отсутствует.
Американские военнослужащие не выдерживают таких «экстремальных» температур, проблемы даже с неадаптированными к минусу экипировкой, палатками и продуктами. На одном из первых учений пришлось выкупать у местных старые деревянные лыжи — пластиковые к глубокому рыхлому снегу не приспособлены. Это не домыслы, а выводы, сделанные Пентагоном по результатам тренировок Arctic Angels в суровых (для них) климатических условиях.
Совсем всё плохо с ВМС, которые являются главной ударной силой американской армии в доминировании за пределами региона, да и на Американском континенте. Ледокольного флота, как у России, в США практически нет. Построить, даже купить за любые деньги, быстро не получится. Тем более сейчас, когда Трамп увлечен идеей постройки очень дорогих линкоров имени себя. Хотели с Финляндией и Канадой скооперироваться для постройки 70-90 ледоколов к 2035-2040 гг. (в 2 раза больше, чем у РФ сейчас), однако всеразрушающий 47-й президент с союзниками поссорился.
Но деваться некуда, Трамп велел готовиться к освоению Гренландии, которая должна стать для США ключевым форпостом в борьбе за пусть и частичный контроль в Арктике, в «невозможных для выживания» условиях. Пока что подготовка идет в основном на пропагандистском фронте.
Ниже небольшая подборка фотографий на сайте Пентагона по теме учений американских военных в «суровых зимних условиях», подписи в переводе с оригинала.
Все снимки датированы этим годом, что не требует комментариев на фоне гренландского вопроса. Ранее всё было в основном из жарких пустынь, гор, тёплых океанов и морей. Отдельное внимание амуниции в ходе учений: никак не минус 20 и ниже, многие военнослужащие ВС США даже без перчаток. Кстати, без европейских союзников в этом деле американцам, похоже, никак не обойтись.
Единственный в США ледокол тяжелого класса «Полярная Звезда» (WAGB-10) был спущен на воду 50 лет назад. Принадлежит управлению Тихоокеанского региона береговой охраны США (US Coast Guard), базируется в Сиэтле. Его одноклассник, USCGC Polar Sea, после очередной поломки в 2010 году выведен из эксплуатации. Есть большее по габаритам и водоизмещению судно ледокольного класса, но без Polar Star во льдах Арктики и Антарктики оно передвигаться не может.
Непросто будет американским военным, ранее служившим на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, самих США и тёплой части Европы, акклиматизироваться к реально суровым (для них экстремальным) климатическим условиям арктической Гренландии. Для них даже польские и прибалтийские зимы — это уже что-то почти запредельное.
Информация