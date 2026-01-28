Ростех: новый воздухозаборник авиадвигателя ПД-14 позволит экономить топливо

4 392 29
Ростех: новый воздухозаборник авиадвигателя ПД-14 позволит экономить топливо

Новый воздухозаборник авиадвигателя ПД-14 позволит существенно экономить топливо. Эта экономия примерно составляет 1-2 процента.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».



Руководитель программ ПД-8 и ПД-14 Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) Дмитрий Митин так оценил значение разработки:

В абсолютном выражении экономия составит до полумиллиона рублей за один полет.

Возможно, такой расчет экономической эффективности закономерно вызывает сомнения, так как изначальная себестоимость перелета одного пассажира получается слишком высокой. Более точные параметры новинки будут определены только после проведения испытаний.

Новый воздухозаборник полностью выполнен из композитного материала и не имеет стыка, который раньше присутствовал между алюминиевой входной кромкой и обтекателем воздухозаборного канала. Ранее из-за этого наблюдался срыв воздушного потока. Увеличивалось аэродинамическое сопротивление и, соответственно, расход горючего.

В новом изделии данный недостаток полностью отсутствует. Там нет привычного стыка, так как оно представляет собой монолитную проклеенную конструкцию из композитного материала. Это позволило существенно сократить аэродинамические потери.


Для испытаний и измерений параметров опытный образец такого воздухозаборника будет установлен на авиадвигатель летающей лаборатории на базе самолета Ил-76.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sergey39 Звание
    Sergey39
    -2
    Сегодня, 17:13
    Термодинамику никто не отменял. Турбулентные и ламинарные потоки «рулят».
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 17:18
      Первоначально базовая версия МС-21-300 с двигателями ПД-14 рассчитана на 6000 км. Но реальные тесты и сертификация выявили нюансы: с учётом полной загрузки и резервов топлива дальность часто "проседает" до 4500–4800 км. Для конкуренции с Boeing 737 MAX и Airbus A320neo, которые летают за 6500 км, этого мало.Недавно в кулуарах МАКС-2025 и на отраслевых форумах эксперты из ЦАГИ и ОАК назвали два ключевых способа довести дальность до 5000 км. Это не фантазии, а проверенные инженерные решения, уже частично внедряемые. Первый — оптимизация топливной эффективности, второй — модернизация конструкции.

      Прогноз ЦАГИ (график роста):

      2026: 4800 км (текущий).
      2028: 5200 км (первый способ).
      2030: 5500+ км (оба способа).

      .Способ №1: Двигатели и аэродинамика — ключ к экономии топлива
      Главный "пожиратель" дальности — расход керосина. ПД-14 — прорыв для России (удельный расход 15 г/кН·ч), но до западных Pratt & Whitney PW1000G ему ещё расти. Эксперты предлагают комбо-апгрейд: новая версия ПД-14М + winglet'ы Sharklets.

      ПД-14М с увеличенной тягой. Разработка "Авиадвигателя" уже на стадии лётных испытаний (2026 год). Тяга вырастет с 14 до 18 т, расход упадёт на 8–10%. По расчётам ЦИАМ, это добавит 400–500 км дальности за счёт снижения удельного расхода до 13,5 г/кН·ч.
      Шарклеты на крыле. Эти "акульи плавники" на концах крыла уменьшают вихревое сопротивление на 4–5%. На Airbus A320neo они добавили 300–400 км. Для МС-21 — аналог: композитное крыло (из РФП) идеально под них заточено.
      По словам главного конструктора ОАК Кирилла Халова, такие доработки обойдутся в 5–7 млрд руб. на самолёт, но окупятся за 3–4 года эксплуатации. Уже в 2027-м планируют серию из 20 машин с этим пакетом для "Аэрофлота".

      Способ №2: Увеличение топливных баков и лёгкие композиты
      Текущие баки МС-21 вмещают 20,7 т керосина. Предлагают расширить центроплан и добавить фюзеляжные танки, плюс замену металла на композиты.
      Дополнительные баки в фюзеляже. Как на Boeing 737-900ER: два бака по 2,5 т в хвостовой части. Это +5 т топлива без ущерба для салона (318 мест в базовой).
      Композитный фюзеляж. Уже 30% МС-21 — из РФП (крыло). Полная замена хвоста и пола сэкономит 2–3 т веса. Итог: центр тяжести сдвинется назад, дальность +600 км.
      Сверхлёгкие топливные мембраны. Технология из РКК "Энергия" (адаптирована для авиации) — баки легче на 15%, ёмкость +10%.
      Плюсы и минусы (список):

      Плюсы:
      Дальность 5000+ км при полной загрузке (35 т пассажиров + багаж).
      Совместимость с текущей ВПП (длина разбега 2200 м).
      Сертификация за 12–18 месяцев.
      Минусы:
      Стоимость +10–15% (около 6 млрд руб. за единицу).
      Нужно перепроектировать кабину (но это шанс добавить бизнес-класс).
      Эксперты из "Иркута" подтверждают: прототип с этими баками прошёл стендовые тесты в 2025-м. К 2028-му — серия для "России" и экспорта в Азию.


      https://dzen.ru/a/aXix2SYjygIQun5u
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 17:29
        По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), опубликованным в сентябре 2025 года, дальность полёта версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров — 3830 км
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -2
          Сегодня, 17:34
          Не знаю как там в ЦАГИ считали.Может быть с учётом ПД-14М и винглетов.А в ОАК озвучили дальность полёта нынешней версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров — 3830 км,то есть с ПД-14 и без винглетов.
      2. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 18:45
        Цитата: Sky Strike fighter
        ПД-14М с увеличенной тягой. Разработка "Авиадвигателя" уже на стадии лётных испытаний (2026 год). Тяга вырастет с 14 до 18 т, расход упадёт на 8–10%. По расчётам ЦИАМ, это добавит 400–500 км дальности за счёт снижения удельного расхода до 13,5 г/кН·ч.

        Если тяга действительно составит 18 000 кг.с. , то эти двигатели можно будет ставить и на Ту-214 , и на Ил-96-400 (сейчас там ПС-90А с тягой 17,5 т.с. и худшей топливной эффективностью) .
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:25
      Санкции тормозят поставки композитов (замена на российские из "Росатома" в разгаре). ПД-14М задерживается из-за тестов (но 90% готово). Однако ОАК обещает: к МАКС-2027 — лётный прототип с 5000 км.
      Кстати нейросети и тут внедряют.Видео по ссылке.

      . Госкорпорация Ростех показала уникальные кадры процесса люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей. Цифровой след лопаток изучают при помощи нейросети.Новая технология обеспечивает автоматизированный поиск всех типов дефектов, в том числе трещин, корольков, спаев и других.


      https://www1.ru/news/2026/01/28/lopatki-aviadvigatelei-pd-8-i-pd-14-doverili-proveriat-neiroseti.html
    3. Reklastik Звание
      Reklastik
      0
      Сегодня, 17:36
      Я думал, газо- и аэродинамика, ну ладно...
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 17:37
      Коллега, термодинамика из другой оперы. Аэродинамика и гидродинамика - вот где "рулят" турбулентные и ламинарные потоки. И король всему - число Рейнольдса.
    5. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 17:43
      ...теория подобия, инварианты Рейнолдса, Грасгофа, Прандтля, Нютона, Био и т.д.
      1. Сергей Валов Звание
        Сергей Валов
        0
        Сегодня, 18:25
        Синус альфа, синус бета,
        Для чего нам нужно это.
        Уравнение Бернулли
        Не применишь в карауле.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:32
          ...тангенсом врага не застрелишь! (с) прапорщик Варывдин. из армейской нетленки времён СССР... soldier
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:30
    Новый воздухозаборник полностью выполнен из композитного материала и не имеет стыка, который раньше присутствовал между алюминиевой входной кромкой и обтекателем воздухозаборного канала. Ранее из-за этого наблюдался срыв воздушного потока.


    А продувка в аэродинамической трубе? Ой, о чём я, это ж прошлый век, сейчас всё на компьютере моделируется, даже ядерные взрывы. Вот только потом двигатели горят, взрываются и гибнут люди.
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      +1
      Сегодня, 17:43
      «сейчас всё на компьютере моделируется» - все не так плохо. ЦИАМ знаменит именно гигантской испытательной базой, там можно испытать практически любой авиационный двигатель. Хотя лётные испытания все-таки ни кто не отменял. Именно испытания, а не тесты, как упорно их называют в статье и комментариях. Разница между испытанием и тестом глубиной в Марианскую впадину.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 17:55
        Цитата: Сергей Валов
        Разница между испытанием и тестом глубиной в Марианскую впадину.

        Если переводить с английского "test", то один из вариантов перевода и есть "испытание". Летчик-испытатель по-английски test pilot.
        1. Сергей Валов Звание
          Сергей Валов
          0
          Сегодня, 18:13
          Мы здесь общаемся на русском языке.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 17:43
      ".... воздухозаборник не имеет стыка, который раньше присутствовал между алюминиевой входной кромкой и обтекателем воздухозаборного канала. .... В новом изделии ... нет привычного стыка, так как оно представляет собой монолитную проклеенную конструкцию из композитного материала".
      Не верю что стык на ровной поверхности создавал турбулентность способную сожрать до 2% топлива. Ламинарность возможно и нарушалась частично, но чтобы 2 % ...
      Ну посмотрим что будет на выхлопе.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 17:50
        Скорее всего сечение входного диффузора было завышено, и двигатель захватывал больше воздуха, чем мог "проглотить". Отсюда и турбулентность. Как версия.
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 17:30
    Ну значит, не зря в 70-е говорили о ламинарных потоках, газо и гидродинамике...
    Ура, прошло всего 50 лет....
    А хорошо учили, до сих пор помнится )
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      +1
      Сегодня, 17:44
      Так ведь статья не для специалиста и не специалистом написана.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +4
        Сегодня, 17:46
        В нашей стране нет неспециалистов )))
        Особенно - медицина, педагогика, управление страной )))
        1. д^Амир Звание
          д^Амир
          +2
          Сегодня, 18:12
          Добрый вечер!!! hi Вы строительство забыли упомянуть hi
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +2
            Сегодня, 18:12
            упс... виноват, признаю )))
        2. Сергей Валов Звание
          Сергей Валов
          0
          Сегодня, 18:18
          А какие в нашей стране журналисты! А блогеры! Ваш список можно продолжать до бесконечности! drinks
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +1
            Сегодня, 18:20
            Стоп! Это запрещенный прием уже...
            Бесконечность заканчивается прямо за дверью следственного комитета...
            Как говорил наш особист:
            " Всякий становится писателем... в умелых руках"....
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 17:53
    Цитата: Sergey39
    Термодинамику никто не отменял. Турбулентные и ламинарные потоки «рулят».

    какая связь между термодинамикой и ламинарными или турбулентными потоками?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:23
      теплообменная аппаратура и режимы течения рабочего тела. поверхности теплообмена. режимы теплообмена. хотя скорее это теплотехника, а не термодинамика...
  5. cast iron Звание
    cast iron
    -1
    Сегодня, 17:58
    Журналисты как всегда. Изделие только только тестируют, а СМИ уже объявили о безусловной победе request
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 18:41
    Гениальный авиаконструктор Сухой говорил " если мы хотим быть впереди нужно делать самолёты по сравнению с конкурентами более быстрыми, более дальними, более экономичными". Это не дословно но смысл тот. И его самолёты были такими.
  7. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 19:03
    Это ещё вопрос как эффективно покажет себя монолит одноструктурного материала. Ведь и очевидно что инженеры Ростеха не до конца понимают, что такое процессы ионизации поверхности истечения. А стоит понимать, что фронтальный части корпуса имеют максимальную скорость потока воздуха в момент соприкосновения и нулевую линейную скорость полёта на поверхности истечения. Это вызовет разницу потенциалов по различным параметрам, что и вызывало срыв потока насыщенного влагой на концах корпуса. Поэтому решения в соглас овании электромагнитных потоков в композит и соприкасаемся материале. НО, на дозчуковых скоростях это сильно не покажет влияние и говорить о добавленных процентах эффективности это откровенное мошенничество.