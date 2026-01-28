кому-то в карман

В Латвии на случай гипотетического вторжения ВС России и Белоруссии построили вполне реальные опоры для железнодорожного моста через реку Даугава (на фото рендер моста). Их возвели в рамках прокладки железной дороги Rail Baltica, которая должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу. По ней планируется перебрасывать войска и тяжелую военную технику на так называемый восточный фланг НАТО.Однако уже на завершающем этапе возведения опор «неожиданно» выяснилось, что строительство дороги на этом участке не предусмотрено даже в проекте Rail Baltica. Если её и будут прокладывать, то не ранее 2030 года. Причем, скорее всего, по другому маршруту. Даже после этого работы были доведены до финала. Подрядчик получил за них причитающуюся сумму, а чиновники, курирующие в правительстве данный проект, — зарплаты и премии.Тот редкий случай, когда прибалты вроде как опередили время, причем на несколько лет. Хотя можно сказать, что наоборот — традиционно обнаружили уже свершившийся факт с большим запозданием, выбросив при этом деньгина строительство опор для ненужного моста.Строительство моста через Даугаву поручено компании BERERIX, работы были начаты в 2024 году. Теперь Латвия потратит $500 тысяч на консервацию уже возведенных опор. В противном случае к 2030 году их придётся ломать и строить новые, если ж/д дорога пройдет этим маршрутом.Разразился скандал, премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала найти виновных в строительстве ненужных опор и добавила, что по проекту Rail Baltica сейчас ведётся расследование. Среди виновников глава латвийского кабмина назвала всех управленцев — менеджеров, руководителей проектов, которые получали «конкурентоспособную, хорошую зарплату» за работы, которые не нужны.Наверное забыли, что в 2024 году правительство Латвии торжественно объявило о начале строительства этого масштабного инженерного сооружения. Соответствующий текст сохранился на сайте кабмина.Строительство магистрали в рамках проекта Rail Baltica началось в 2013 году. Изначально планировали завершить работы в 2026 году. К 2023-му потратили 23,8 млрд евро, однако к концу 2025 года работы были завершены только на 43%. Тогда сообщалось, что новым сроком реализации проекта обозначен 2030 год (заветный дедлайн европейцев в подготовке к «войне» с РФ), но в Литве эти сроки оценивают скептически, предполагая, что раньше 2033 года завершить дорогу не получится.Важно отметить: идея, с учётом ее изначальной проработки, усилить восточные границы НАТО возникла минимум за 10 лет до СВО. В то время Россия еще вроде как «дружила» с Западом, никаких даже намёков на возможную агрессию со стороны РФ, а уж тем более РБ, и близко не существовало.Вообще, готовиться к войне с Россией и Белоруссией чревато для латышей не только финансовыми, но даже людскими потерями. В начале декабря прошлого года двое строителей «Великой прибалтийской стены» перевернулись на лодке и погибли на озере Питель (Пейтилис), по которому примерно посередине проходит граница Латвии с Россией. Рабочие строили понтонные настилы, которые, в понимании Риги, станут «непреодолимым препятствием» для российской армии в случае чего. Трагедия не вызовет задержек в строительстве укреплений на границе, заявили подрядчики, которых поддержало правительство.Латвия, Литва и Эстония, насколько это возможно, ускоренно строят оборону на границе с Россией и Беларусью. Она включает инженерные сооружения со всевозможными сенсорами, бункеры и минные поля. Есть идеи заболотить местность, разобрать построенные в советское время железнодорожные пути и заминировать города. Своих денег на это нет, поэтому финансирование «прибалтийские тигры» получают от Брюсселя. Зато тратят деньги весьма оригинально.К настоящему времени Эстония построила на границе с Россией пять бункеров из 605, рассказал СМИ временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов. Такими темпами на оставшиеся сооружения уйдет почти 500 лет. Если предоплата от ЕС получена, то зачем спешить. Как заявил министр обороны республики Ханно Певкур, зато у эстонцев появятся дополнительные места «для хранения картофеля», если Россия так и не нападёт.