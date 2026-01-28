Ушаков: Трамп неоднократно предлагал Путину организовать встречу с Зеленским
2 16916
Дональд Трамп несколько раз предлагал Владимиру Путину устроить встречу с Зеленским, но российский лидер эти предложения отклонил. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя последние заявления «нелегитимного» о готовности встречи с президентом России.
Встречу Путина с Зеленским неоднократно пытался организовать Трамп, но российский президент не видит в этой встрече какой-либо надобности, потому что такую встречу необходимо проводить только в случае подписания окончательных соглашений. С другой стороны, если киевскому клоуну так хочется поговорить с российским лидером, то пусть приезжает в Москву, безопасность ему будет гарантирована, заявил Ушаков корреспонденту «Россия 1» Зарубину.
Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы.
Все остальные варианты Россию не устраивают, а заявления Зеленского Москву вообще не волнуют. Кремль допускает контакты с киевским клоуном только в случае подписания документов по мирному соглашению, да и то с оглядкой, потому что Зеленский не является легитимной властью на Украине согласно конституции страны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация