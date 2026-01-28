Ушаков: Трамп неоднократно предлагал Путину организовать встречу с Зеленским

Ушаков: Трамп неоднократно предлагал Путину организовать встречу с Зеленским

Дональд Трамп несколько раз предлагал Владимиру Путину устроить встречу с Зеленским, но российский лидер эти предложения отклонил. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя последние заявления «нелегитимного» о готовности встречи с президентом России.

Встречу Путина с Зеленским неоднократно пытался организовать Трамп, но российский президент не видит в этой встрече какой-либо надобности, потому что такую встречу необходимо проводить только в случае подписания окончательных соглашений. С другой стороны, если киевскому клоуну так хочется поговорить с российским лидером, то пусть приезжает в Москву, безопасность ему будет гарантирована, заявил Ушаков корреспонденту «Россия 1» Зарубину.



Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы.


Все остальные варианты Россию не устраивают, а заявления Зеленского Москву вообще не волнуют. Кремль допускает контакты с киевским клоуном только в случае подписания документов по мирному соглашению, да и то с оглядкой, потому что Зеленский не является легитимной властью на Украине согласно конституции страны.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 17:58
    Такая встреча не в интересах Путина как лидера и как ВГК воюющей страны. Так что дипломаты придумали много разных ответов на это, смысл которых - нет.
    Нет содержания встречи - зачем тратить ресурсы и репутацию?
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:01
    С кем встречается ? Ни с кем.... Нелегитимный пусть приезжает, понюхае что- то кроме дури .....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Mouse
      Нелегитимный пусть приезжает, понюхае что- то кроме дури .....

      В Москве - "Шарикову водки не наливать !"
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:09
        ...правильнее сказать - муки не насыпать... laughing синька там походу как водичка уже...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 18:11
          Цитата: Nexcom
          .правильнее сказать - муки не насыпать.

          "Снежок" ему Эммануэль с Урсулой подсыпают, знатная троица.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 18:13
            ..да вот пусть втроём уехивают в эротические дали пешком (с) и там нюхают, пердолют как им там интересно друг друга и прочае - лишь бы подальше от всех.
            1. Чёрный Звание
              Чёрный
              0
              Сегодня, 18:15
              Путин 100 раз говорил что наркоша никто и его зовут его никак. А тогда о чем можно говорить если оно ноль без палочки. Себя надо уважать .
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:03
    Иннформация к размышлению.
    Причина, по которой в Киеве не скоро дадут свет и тепло, не только в эффективных ударах по инфраструктуре, но и в том, что обороняют Украину генетические воры.
    Генераторы , прибывшие в Киев из Польши на той неделе, выставлены на продажу в онлайн-объявлениях.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:14
      ..кого мынемоскали допустили и выбрали для себя - те их и обворовывают на самом высшем уровне. в чём их проблемы то теперь? в палатки незаламности впирёт!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:24
        Цитата: Nexcom
        в чём их проблемы то теперь? в палатки незаламности впирёт!

        Ну так сами выбрали местечкового, теперь пускай ложками хлебают "незалежность". Это не на майдане орать - "москоляку на гиляку", это уже ихняя "незалежная" жизнь и она не в сказке про "Будем жить как в Париже". В палатках незаламности ихний Праиж.
  4. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 18:14
    Потрясающий финт. Зверек призвал убивать 50 000 русских ежедневно и мы ему тут такие гарантируем безопасность.... зачем тогда уголовное преследование тех кто воплощает в жизнь идеи зели ????? Где логика?????
    Совершенно ничего не понимаю в этой жизни видимо.......
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:28
      Цитата: zloybond
      Потрясающий финт. Зверек призвал убивать 50 000 русских ежедневно и мы ему тут такие гарантируем безопасность.... зачем тогда уголовное преследование тех кто воплощает в жизнь идеи зели ????? Где логика?????

      А чего тут понимать? Вы всерьёз восприняли это приглашение, верите в приезд недофюрера в Россию, о которой он столько гадостей наговорил, в город, которому он обещал блэкаут?? Над Зе просто публично поиздевались под видом приглашения. Даже интересно будет узнать, по какой причине он откажется, если вообще как-то отреагирует.
  5. bob03 Звание
    bob03
    +1
    Сегодня, 18:23
    С другой стороны, если киевскому клоуну так хочется поговорить с российским лидером

    Для этого изобрели телефон между прочим....
  6. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 18:52
    А кто такой зеленский? Оно никто... Нет у него полномочий встречаться с ВВП.
  7. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:54
    В. В. ПУТИН не только Президент, но и офицер и командир дававший клятву. Он воплощение традиций и наследия и пример для молодых офицеров и солдат. И Трампу как и многим другим видимо не понять что такое честь и достоинство и не понять причин такого явления как дуэль. Поэтому Путин никогда не сядет за стол переговоров с тем кто наговорил на тысячу дуэлей - это будет оскорблением тысяч и тысяч воинов сражающихся за наследие предков. Ну а Трампу простительно потому, что он не знаком с Русской душой и достоинством.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 19:03
    российский президент не видит в этой встрече какой-либо надобности, потому что такую встречу необходимо проводить только в случае подписания окончательных соглашений. С другой стороны, если киевскому клоуну так хочется поговорить с российским лидером, то пусть приезжает в Москву

    Всё правильно:
    Званый — гость, а незваный — пёс.