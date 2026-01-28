Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы.

Дональд Трамп несколько раз предлагал Владимиру Путину устроить встречу с Зеленским, но российский лидер эти предложения отклонил. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя последние заявления «нелегитимного» о готовности встречи с президентом России.Встречу Путина с Зеленским неоднократно пытался организовать Трамп, но российский президент не видит в этой встрече какой-либо надобности, потому что такую встречу необходимо проводить только в случае подписания окончательных соглашений. С другой стороны, если киевскому клоуну так хочется поговорить с российским лидером, то пусть приезжает в Москву, безопасность ему будет гарантирована, заявил Ушаков корреспонденту «Россия 1» Зарубину.Все остальные варианты Россию не устраивают, а заявления Зеленского Москву вообще не волнуют. Кремль допускает контакты с киевским клоуном только в случае подписания документов по мирному соглашению, да и то с оглядкой, потому что Зеленский не является легитимной властью на Украине согласно конституции страны.