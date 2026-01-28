Хуситы пригрозили США атаками на корабли в случае нападения на Иран

2 513 24
Хуситы пригрозили США атаками на корабли в случае нападения на Иран

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что в случае нападения США на Иран они немедленно начнут атаки на американские военные корабли и связанные с США торговые суда в регионе. Кроме того, ключевые союзники США в Ближневосточном регионе, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, отказались содействовать Вашингтону в конфликте с Ираном.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), власти Саудовской Аравии и ОАЭ сделали заявления, в которых сообщили, что исключают возможность использования своего воздушного пространства и территории для возможных атак США на Иран. При этом утверждается, что ближневосточные союзники США опасаются вовлечения в конфликт с Ираном после того, как в 2019 году хуситы нанесли удары по саудовским нефтяным объектам.



Между тем Трамп разразился очередной порцией угроз в адрес Тегерана. Американский президент написал, что в настоящее время к Ирану «с энтузиазмом и конкретной целью» направляется огромная армада ВМС США. Однако Трамп явно опасается нападать на Иран и предлагает Тегерану «сделку», в рамках которой Исламской республике предлагается полностью отказаться от разработок ядерных вооружений. О судьбе арестованных участников массовых беспорядков Трамп уже, похоже, забыл.

В то же время немецкая пресса отмечает, что, несмотря на то, что США, очевидно, располагают довольно широким спектром военных возможностей в регионе, однако их развертывание требует времени. По сравнению с прошлогодним американо-израильским конфликтом с Ираном, США существенно сократили свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

Кроме того, по некоторой информации, советники Трампа по безопасности и координации действий внутри США выступают против развертывания боевых действий на Ближнем Востоке, поскольку считают подобный шаг иррациональным во время событий в Миннеаполисе, где назревает самая настоящая гражданская война.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 18:05
    Хуситские пацаны словами не бросаются, и весь текущий год, думаю, готовились, как положено, удивить найдут как.
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 18:33
      Цитата: faterdom
      Хуситские пацаны словами не бросаются

      У них просто красных фломастеров нет. wink
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 18:42
        Про фломастеры не надо... Оскомину набило.....
        Других мыслей нет?
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          +1
          Сегодня, 18:45
          Цитата: Mouse
          Про фломастеры не надо... Оскомину набило.....

          Оскомину хорошо лимончик сбивает, особенно если он из денег. lol
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 19:00
            Отслюнявь...........
            1. Sovetskiy Звание
              Sovetskiy
              +1
              Сегодня, 19:03
              Цитата: Mouse
              Отслюнявь...........

              А мне это зачем? laughing
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +1
                Сегодня, 19:10
                А заикнулись про денюжку зачем? recourse
                1. Sovetskiy Звание
                  Sovetskiy
                  +1
                  Сегодня, 19:12
                  Цитата: Mouse
                  А заикнулись про денюжку зачем? recourse

                  Так чтоб вашу оскомину сбить. wink
                  1. Mouse Звание
                    Mouse
                    +1
                    Сегодня, 19:12
                    Фломастер высох?...... Б
                    1. Sovetskiy Звание
                      Sovetskiy
                      +1
                      Сегодня, 19:18
                      Цитата: Mouse
                      Фломастер высох?...... Б

                      Не, у меня только маркеры китайские сохнут, работать не возможно. wink
                      1. Mouse Звание
                        Mouse
                        +1
                        Сегодня, 19:19
                        Спиртиком их спиртиком... wink
        2. Себенза Звание
          Себенза
          +2
          Сегодня, 19:04
          Ну, за гражданскую войну в Миннеаполисе!
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 18:10
    При всей смехотворности сил и средств - а хуситы единственные, кого амеры задавить не смогли, даже неся существенный издержки материальные и моральные.
    Даже КНДР после хуситов...
    А если им дать что-то большее, чем примитивные ракеты (по нынешним временам) и снабдить их разведданными...
    1. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 18:15
      Ну так они и показали: нам можно доверить всякие девайсы, КПД будет не как у "армии Асада".
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 18:18
        А давалка есть?
        Мне секреты не нужны - нужен результат... слегка притопленная АУГ, в общем-то, неплохо бы смотрелась... и друг Дональд припотеет слегка, ну ничего личного, извини старина...
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 18:30
          Цитата: Василий_Островский
          слегка притопленная АУГ, в общем-то, неплохо бы смотрелась... и друг Дональд припотеет слегка


          От слегка притопленной АУГ Доня бы не только припотел ... впрочем не он один в штатах должностей лишились бы как минимум.
        2. faterdom Звание
          faterdom
          0
          Сегодня, 18:42
          Ну, я не думаю, что хуситам что-то давали мы. Хотя, уж разведданными спутников почему бы и не поделиться, как говорят Байден и Трамп: но мы же не воюем!
          А вот Китай (через Иран) думаю много интересного мог бы произвести и привезти. Или через Пакистан тот же. Ему, честно говоря авик, стороживший Тайвань, вызванный на БВ и там поломаный хуситами - был бы прямо тройным бонусом. И быть терпилой Китаю уже не по чину, не по цину. О чем, видимо, внутренние терки в верхах и состоялись на днях.
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            0
            Сегодня, 18:45
            Очень бы хотелось... ассиметричные ответы, говоришь (С) (про гранаты не той системы)
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 18:15
    Именно эти предупреждения пока и тормозят Дони-"завершителя 8 войн", Трампок конкретно обделается ..если Хуситы реально размочат АУГ,..переданными ракетами китайскими или российскими.)
  4. bondov Звание
    bondov
    0
    Сегодня, 18:21
    США, очевидно, располагают довольно широким спектром военных возможностей в регионе,
    НЕ РАСПОЛАГАЮТ... - Турция. ОАЭ, С. Аравия предупредили, что не допустят использования своего воздушного пространства для каких-либо военных действий против Ирана...
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:30
    . президент написал, что в настоящее время к Ирану «с энтузиазмом и конкретной целью» направляется огромная армада ВМС США

    А там маяк.... wassat
    . Трамп явно опасается нападать на Иран и предлагает Тегерану «сделку»,
  6. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 18:40
    Вот это я понимаю !
    Вот так выглядит преданность, честность и верность своему слову и своим союзническим обязательствам
    Если бы все были такие там как хуситы ,никакого Израиля там уже давно бы не было
    А Доня еще сто раз подумает и есть такое предположение что окажется атаковать Иран
    Израилю надо ,пусть сам и подставляется под иранские ракеты
  7. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 18:49
    Скажу так... Ну и правильно сделали! Лучше в тапках и с яйцами, чем в пиджаке и..
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:14
    Цитата: Себенза
    Ну, за гражданскую войну в Миннеаполисе!
    Берите больше! В Соединённых Штатах!