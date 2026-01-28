Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что в случае нападения США на Иран они немедленно начнут атаки на американские военные корабли и связанные с США торговые суда в регионе. Кроме того, ключевые союзники США в Ближневосточном регионе, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, отказались содействовать Вашингтону в конфликте с Ираном.Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), власти Саудовской Аравии и ОАЭ сделали заявления, в которых сообщили, что исключают возможность использования своего воздушного пространства и территории для возможных атак США на Иран. При этом утверждается, что ближневосточные союзники США опасаются вовлечения в конфликт с Ираном после того, как в 2019 году хуситы нанесли удары по саудовским нефтяным объектам.Между тем Трамп разразился очередной порцией угроз в адрес Тегерана. Американский президент написал, что в настоящее время к Ирану «с энтузиазмом и конкретной целью» направляется огромная армада ВМС США. Однако Трамп явно опасается нападать на Иран и предлагает Тегерану «сделку», в рамках которой Исламской республике предлагается полностью отказаться от разработок ядерных вооружений. О судьбе арестованных участников массовых беспорядков Трамп уже, похоже, забыл.В то же время немецкая пресса отмечает, что, несмотря на то, что США, очевидно, располагают довольно широким спектром военных возможностей в регионе, однако их развертывание требует времени. По сравнению с прошлогодним американо-израильским конфликтом с Ираном, США существенно сократили свое военное присутствие на Ближнем Востоке.Кроме того, по некоторой информации, советники Трампа по безопасности и координации действий внутри США выступают против развертывания боевых действий на Ближнем Востоке, поскольку считают подобный шаг иррациональным во время событий в Миннеаполисе, где назревает самая настоящая гражданская война.

