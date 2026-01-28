Швеция обсуждает размещение на своей территории европейского ядерного оружия

Власти Швеции начали предварительные переговоры с Британией и Францией о размещении на территории своей страны ядерных вооружений своих европейских союзников по НАТО.

Несмотря на то, что в настоящее время о каких-либо конкретных предложениях и сроках реализации этого весьма амбициозного проекта ничего не известно, премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм уже ведет соответствующий диалог с Лондоном и Парижем. При этом, по словам Кристерссона, Франция демонстрирует готовность к диалогу о размещении своего ядерного оружия в других странах. Кроме того, в Лондоне подтвердили, что премьер Британии Кир Стармер обсуждал со своим шведским коллегой концепцию «ядерного зонтика», в рамках которой ядерные державы могут взять на себя обязательство защищать неядерных союзников.



Как пишет британская газета The Telegraph, несмотря на то, что благодаря своему членству в НАТО Швеция формально уже находится под ядерной защитой альянса, переговоры с Парижем и Лондоном говорят о стремлении Стокгольма снизить свою зависимость от США. Между тем на фоне растущих сомнений в надежности американских гарантий при Трампе о желании присоединиться к британско-французскому ядерному «зонтику» недавно заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о конце старых отношений между США и ЕС и призвала Европу как можно скорее адаптироваться к новым реалиям, предполагающим ослабление трансатлантических связей.
  faterdom
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:26
    А там помнят, что во времена Ивана Грозного шведскую столицу на Руси называли Стекольна?
  DIM(a)
    DIM(a)
    0
    Сегодня, 19:28
    Вот интересно, говорят Зонтик, а можно подумать что Маяк...
  kromer
    kromer
    0
    Сегодня, 19:28
    Это они договариваются, чтоб английские подлодки по Швеции плавали. )))
    У англичан же ЯО только на подлодках.
    Главное чтоб в Стокгольм не заплывали. ))
    Mouse
      Mouse
      0
      Сегодня, 19:30
      А тут мы на мягких лапах.... Б..