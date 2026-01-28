Наши вошли в Кутьковку, пока ВСУ пытались перебросить новые силы под Купянск

Поступают сообщения об успехе российских Вооружённых сил к северу от Купянска – на правобережье реки Оскол.После вчерашнего доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о взятии под контроль Купянска-Узлового противник решил продемонстрировать, что на левом берегу Оскола у него остаются значительные силы, способные атаковать при поддержке сил с правого берега. Для акцентированной атаки командование ВСУ сняло часть подразделений из района, расположенного западнее линии Двуречная-Западное в Харьковской области, и попыталось бросить эти силы к Купянску.Воспользовавшись движением ВСУ в районе Долгенького, российские войска нанесли фланговый удар, в итоге продвинувшись на расстояние порядка 3 км. Это позволило овладеть южной частью села Кутьковка.За это село ранее уже шли бои, и противнику в этих боях удалось достичь успеха, отодвинув наши войска от важной автомобильной дороги, ведущей на Великий Бурлук. Теперь российские войска восстанавливают утраченные позиции, вновь приближаясь к этой дороге (на карте помечена жёлтым цветом). До неё от передовых позиций ВС РФ около 4 км.Таким образом, можно констатировать, что на Купянском направлении оперативная ситуация напоминает «качели». Каждая из сторон пытается воспользоваться промашкой визави, чтобы попытаться добиться успеха. Сегодня это было реализовано российскими войсками. Если удастся выйти к дороге на Великий Бурлук, это станет значимым событием, что приведёт противника к необходимости перегруппировки и поиску им новых вариантов для обороны.

