При подаче электроэнергии система не выдерживает нагрузки из-за резких скачков потребления. Есть дом, который всегда потреблял 100 кВт, а теперь его включают и он начинает потреблять 300 кВт (люди бросаются все включать одновременно). Какой-то кабель не выдерживает нагрузки и сгорает.

После успешного тестирования и получения разрешений от военных мы планируем расширить географию пилота на Харьков, а затем — на Киев и Одессу.

Украинцам необходимо научиться самим и учить детей, внуков и правнуков жить в условиях, когда в любой момент может исчезнуть свет, тепло или вода — это наша новая жизнь.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко фактически обвинил жителей населенных пунктов в авариях на электросетях. По словам эксперта, люди перегружают сети в редкие моменты, когда в домах восстанавливается электроподача. В результате пиков потребления сетевое оборудование и даже кабели не выдерживают и выходят из строя.В принципе, он прав, вот только что делать жителям домов, которые большую часть суток, а некоторые и по несколько дней, остаются без света. Естественно, когда питание неожиданно (графики не соблюдаются) подается, все кидаются включать электроприборы, в первую очередь обогреватели, заряжают гаджеты и пауэрбанки. В результате не только капитально изношенные электросети в старых домах, но и в новостройках не выдерживают нагрузки из-за сильных скачков потребления.Хуже того, вскоре ремонтировать электросети, как и системы отопления, водоотведения и водоподачи будет просто некому. В коммунальных компаниях и без того острый дефицит специалистов. Кого забрали сотрудники ТЦК, другие сумели уехать из страны, либо просто отсиживаются дома, чтобы не попасться в лапы людоловов. Многие коммунальщики увольняются, потому что очень устали от сверхурочной работы, заявил один из нардепов Верховной рады.Директор Центра исследований энергетики продолжает огорчать украинцев. Он констатировал, что генерация на Украине составляет лишь 11,5 ГВт при потребности 18 ГВт. При этом уже на следующей неделе в центральных и северных областях синоптики обещают новое похолодание до минус 25 градусов.Зато Министерство цифровой трансформации Украины объявило об успешном завершении тестовых испытаний и запуске в продакшн мобильной связи стандарта 5G. Это похоже на издевательство, но пятое поколение мобильной связи, после Львова, станет доступным в самых проблемных в части электроснабжения регионах — Киевской, Харьковской и Одесской областях. Оборудование сотовой связи весьма энергоемкое, одними генераторами его работу не поддержать.Советник секретаря Совета национальной безопасности Украины по вопросам энергетики Бабий более прагматичен и фатален:Так выглядит декоммунизация и уход от тоталитарного советского наследия в виде объектов генерации. Помнится, предшественник Зеленского что-то такое обещал детям Донбасса. В Харькове 26 января состоялось открытие первой очереди подземной школы в Холодногорском районе на 350 детей. Строительство второй очереди продолжается. Всего таких заведений открыто в городе уже семь, аналогичные построены и строятся в других городах.Ничего хорошего, конечно, учить будут ненависти к русским. Хотя даже в Киеве год назад СБУ накрыла церковную школу при монастыре УПЦ, в которой детей тайком учили на русском языке.