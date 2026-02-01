Призрак Февраля
Британский сатирический журнал Панч, 1905 год. Рисунок иллюстрирующий потерю престижа Российской империи после поражения страны. Песочные часы олицетворяют падение престижа России
Только б не было войны, о-о-ой
Только б не было войны, только б не было войны
Только б не было войны, о-о-ой
Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена
И любой мы жизни рады, только б не пришла война
И народу наплевать.
Война. Сектор Газа
История повторяется
Как отмечал великий русский историк Василий Ключевский: «История — не учительница, а надзирательница, которая ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков».
Уроки прошлого нужно помнить. Не просто войны, число солдат, кораблей и танков. А про концептуальное, цивилизационное, культурно-информационное тысячелетнее противостояние по линии Восток — Запад. Русь-Россия — коллективный Запад.
Западники и либералы могут в тысячный раз рассказывать сказки, что Россия — это лишь культурная, экономическая периферия западного мира, европейской цивилизации. Но суть в том, что Русский мир — это отдельная цивилизация, мир. С матрицей-кодом социальной справедливости, правды-матки и этики совести. С альтернативным проектом мирового порядка на основе справедливости.
Отсюда и постоянные попытки Запада расчленить и раздавить Русь, решить «русский вопрос». Уничтожить русский суперэтнос, превратив его в этнографический материал. Вроде нынешних «украинцев», готовых хоть «чучелом или тушкой, а уехать» с «ридны нэньки Украины». Стать хоть поляком, хоть немцем, хоть канадцем и американцем, лишь бы забыть про Родину и русский язык.
Это всегда системное противостояние: Русь против крестоносцев, ромеев-римлян, шведов, пруссаков-немцев, французов, британцев и американцев. Все войны имеют системный характер и повторяются очередным «крестовым походом» Запада против Руси, когда там забывают мощь русского Бера-медведя или Финиста-Ясного Сокола (два древнейших культа русов – Бера-Велеса и Сокола-Рода, уходящие в глубь тысячелетий).
Правители России, которые не знают об этом либо не желают знать, попадают в концептуальную ловушку-западню. Говорят, что их обманули, обвели вокруг пальца, не приняли в НАТО: «Мы же ну всё предложили. Мы считали, что мы свои, «буржуинские», мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил — давайте нас рассмотрим».
В итоге нынешняя РФ попала в концептуальную засаду. Сначала влезла в Сирию, не имея для этого военно-экономических возможностей, стратегических коммуникаций, которые позволяли бы связать тамошние базы с РФ. Затем попала в украинский капкан, который готовили не один десяток лет. Превратив малороссов-украинцев (южная часть суперэтноса русов) в ударный отряд «русских янычар». Русов, которые не считают себя русскими, но сохраняют их боевые и морально-волевые качества. Единственный народ на планете, который готов реально воевать. Лоб в лоб. Итог – новая Руина, Дикое поле вместо Новороссии и Малороссии. Братоубийственная бойня.
Стратегическое одиночество РФ. Деградация-стагнация экономики, закрытие мировых рынков, технологическое отставание. Охота на торговый флот России. Огромные демографические потери русского суперэтноса (включая малороссов). Истощение морального духа: деньги, воровство («кому война, а кому мать родна») и только тактические успехи на фронте. Разочарование элиты, буржуазии, желающей вернуть всё как до 2014 года, хотя бы до 2022 года.
Давление коллективного Запада и американского императора Трампа, принуждающие РФ к похабному миру. На выходе получаем новую перестройку, Февраль и хаос.
Уроки истории
В своё время царь Николай II позволил втянуть Российскую империю в войну с Японией, за которой стояли Британия и США. При этом никаких критических противоречий русские и японцы не имели, как в начале XIX столетия – русские и французы, но рубились насмерть на радость другим нашим западным «партнёрам». Можно было цивилизованного договориться с японцами по поводу Кореи и северо-восточного Китая (Маньчжурии – Желтороссии).
Однако в Петербурге сильно недооценивали «японских макак» и получили Порт-Артур, Мукден, Цусиму и пол-Сахалина. Революцию в России, которая едва не переросла в общую смуту и полный хаос.
Британцы с блеском провернули дальневосточную партию. Россия упала в объятья Антанты. Французы и британцы смогли рубиться с германцами «до последнего русского солдата». Попутно сделав Россию дойной коровой. При этом Российская и Германская империи не имели коренных противоречий, были естественными стратегическими союзниками против «просвещённых» Франции и Британии, за которыми маячил американский капитал.
При этом не выучили даже военные уроки Японской кампании. Что для войны на истощение нужен огромный боезапас. Ведь верили в быструю войну, поход на Берлин. В результате модернизацию крепостей на западном стратегическом направлении также не провели. Огневые возможности пехотных дивизий не повысили (артиллерия, пулемёты и миномёты). Только флот смогли восстановить, относительно решив задачу обороны с моря на Балтике и на Чёрном море.
Англофильская и франкофильская партии в элите Российской империи были в восторге. «Запад нам поможет!» А в нужный момент Британия, Франция и США через свою агентуру и дипломатов устроили Февральскую революцию. Получили Русскую Смуту. Развал великой державы, всего цивилизационного проекта. Державу и народ едва смогли спасти большевики, но ценой огромных потерь и большой крови.
А началось всё в 1904 году, когда сначала позволили втянуть себя в ненужную державе и стране войну. Затем не стали поднимать все возможности империи – «Отечество в опасности!» Получили похабный Портсмут («При нынешних условиях кончать войну невозможно. Это позор»). Влетели в Антанту, и получили войну ещё более страшную и кровавую в 1914 – 1917 гг. И жесточайшую Смуту.
А выбор был в 1904 году: либо напрягаемся, шлём лесом доброжелателей из Франции и Америки и дожимаем Японию, либо принимаем поражение. Выбор сделали неправильный: уступили. На выходе бойня Первой мировой войны, когда русские рубились с германцами за интересы Лондона, Парижа и Вашингтона. Революция и Великая Смута.
Когда идёт большая война, как часть системного противостояния по линии Восток (Русский мир) – Запад, уступать и прогибаться нельзя. Ошибки и липовый гуманизм стоят очень дорого. Николай II получил личную Голгофу, погубил державу, самодержавие и семью. В этом и есть уроки истории. Нельзя верить волкам в овечьей шкуре. На планете правит закон джунглей.
Кукрыниксы. Советский плакат к 20-летию Февральской революции.
Пришёл Февраль с рабочим гневом,
С крестьянской болью вековой.
Затрепетав звериным чревом,
Самодержавный рухнул строй.
Царь с опрокинутого трона
Вопя, свалился кувырком.
Упала царская корона
Пустым, расколотым горшком.
