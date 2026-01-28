Super Tucano против «Гераней»: Польша рассматривает закупку лёгких штурмовиков

941 14
Super Tucano против «Гераней»: Польша рассматривает закупку лёгких штурмовиков

На днях польская военная делегация во главе с главкомом ВВС Иренеушем Новаком посетила предприятия компании Embraer в Бразилии, чтобы оценить лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano перед принятием решения о его закупке.

Польское командование внимательно присматривается к этой машине, видя в ней в первую очередь средство поражения беспилотников, таких как «Герань». В частности, прибывшие в Бразилию военные провели ознакомительные полёты на данном самолёте.



При этом стараниями разработчика Super Tucano превращается во всё более универсальную машину. В ноябре 2025 года компания объявила, что A-29 расширяет спектр своих задач, чтобы эффективно и экономично противодействовать БПЛА. Для выполнения новой роли самолёт получил новые датчики и специальные каналы передачи данных, предназначенные для обнаружения и точного определения местоположения дронов.

Super Tucano занимает особую нишу, выступая в качестве как усовершенствованного УТС, так и лёгкого штурмовика. В конфигурации EMB-314 он оборудован одним турбовинтовым двигателем Pratt Whitney Canada PT6A-68C на 1600 л. с. Силовая установка оснащена цифровой системой управления FADEC, которая обеспечивает эффективный барражирующий полёт и в целом значительно облегчает работу пилота.

Максимальная скорость составляет от 520 до 593 км/ч в зависимости от конфигурации, практический потолок 10,7 тыс. м, продолжительность полёта 6,5 ч. Объём топливного бака 695 л, максимальная взлётная масса около 5200 кг.

A-29 оснащён двумя 12,7-мм пулемётами, установленными на консолях крыла, и имеет 5 узлов подвески, способных нести максимальную нагрузку весом около 1500 кг – от блоков НАР и бомб общего назначения до УРВЗ и лёгких УРВВ.

Грамотно подобранное боевое оснащение самолёта, способно сделать из него эффективного перехватчика БПЛА, полагают в польском командовании.

14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 21:26
    Вне зоны действия ПВО противника, рабочий вариант...
    Есть нюансы, но так то, одной из составляющих комплексного ПВО всегда была авиация.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 21:34
      Не очень понятно как собираются его наводить на БПЛА, особенно ночью..
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 21:39
        ПВО, если стремится сделать её эффективной, это много чего и одной из самых важных систем будет технические средства разведки, контроля воздушного пространства, обьединенные в единую автоматизированную сеть управления!!! По другому это всегда будет недоделка.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 21:52
        Польша рассматривает закупку лёгких штурмовиков

        Пшеки скоро все оружие мира скупят. География закупок впечатляет. Могут себе позволить, денег у них море.
  2. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    +2
    Сегодня, 21:28
    Нам понадобятся P51 с четырьмя 20-мм пушками вместо пулеметов. fellow
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:33
    Штурмовую авиацию списывать рановато. В Африке и Южной Америки нурсами можно пострелять. В наших воздушных пространствах, штурмовикам ничего не светит.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 21:49
      В наших воздушных пространствах они нужны для замены вертолетов как охотников за дронами в тылу, как носители авибомб с УМПК и как патрульные самолеты вдоль границ и на море.
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 21:33
    Современный штурмовик не должен быть столь убогим и примитивным как во времена Второй Мировой Войны.
    Современный штурмовик должен быть выполнен по схеме американского OV-10 Bronco или по схеме более крупного опытного Су-80ПТ. С двумя двигателями для надежности, живучести и освобождения фюзеляжа под радар и вооружение. Для ускорения разработки можно взять за основу готовый вертолетный фюзеляж от Ка-52.
    1. zorglub bulgroz Звание
      zorglub bulgroz
      +1
      Сегодня, 21:36
      Le Bronco AV10 est trop lent, le camarade P38 serait bien meilleur, ou le Moskito.

      Кроме того, у «Москито» есть преимущество, как и у Як-3: конструкция из дерева и брезента. Они невидимы для радара!
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 21:45
        Будет зависеть от мощности двигателя. В ближайшее время появится широкий выбор, от .ВК-650 и ВК-1600С, до ТВ7-117СТ-02 и ТВ7-117СТ-01.
  5. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 21:37
    По моему уже давно понятно, что лучший охотник за тихоходными беспилотниками - это штурмовой вертолёт. В России - это К-52 и Ми-28НМ.
    1. zorglub bulgroz Звание
      zorglub bulgroz
      0
      Сегодня, 21:41
      Вертолёт Geran2, оснащённый микрореактивным двигателем, уже быстрее вертолётов!
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 21:45
        Штурмовому вертолёту незачем гонятся за беспилотниками, это по сути воздушная мобильная точка ПВО, ему достаточно занять место по траектории полёта беспилотника и встретить его в лоб ракетой, особенно красочное было вчерашнее видео здесь на сайте военное обозрение, когда вертолёт в кромешной тьме в лоб расстрелял ракетой беспилотник.
  6. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 21:40
    Без радара, особенно ночью,за БПЛА не поохотишься. А радар тут непонятно, куда ставить. Даже если подвешивать в контейнере под крыло, его ж еще запитывать надо, а жрет он электричества будь-будь.