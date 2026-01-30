Что произошло в Китае? — победил Си Цзиньпин
«Неприкасаемых нет» — такой вывод сделали те, кто пристально смотрит за происходящим в Китае. Однако события, которые привлекли внимание, будучи дополнены информацией «с мест», а также другими версиями, заставляют задуматься на тему того, что в действительности происходит у соседей.
Есть смысл посмотреть на обе версии, благо они действительно могут иметь место. Финал практически будет один и тот же для участников, им от этого, как говорится, ни горячо ни холодно, а вот мы со своей колокольни можем сделать выводы, которые могут удивить.
Итак, версия первая: вор должен сидеть в тюрьме
Все началось с того, что в Китае официальные источники (читал в «Синьхуа» и «Цзефанцзюнь жибао») объявили о начале расследования в отношении двух высокопоставленных военных — Чжан Юся и Лю Чжэньли, подозреваемых в серьёзных нарушениях дисциплины и закона.
Чжан является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС). Лю является членом ЦВС и начальником штаба Объединённого штаба ЦВС. В НОАК несколько отличная от нас структура, но можно понять, что это высший уровень генералитета, потому что ЦВС управляет не только НОАК, но и народной милицией, и народным ополчением.
Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая о проведении расследования в отношении Чжана и Лю продемонстрировало, что в Китае в плане борьбы с коррупцией нет запретных зон, нет недоработок и нет «неприкасаемых».
Тут надо сразу отметить, что Чжан Юся, которого мы разберем по косточкам ниже, это не просто генерал, занимавший высочайшую должность. Дело в том, что в прошлом веке очень крепко дружили два человека: Чжан Цзунсюн, один из первых «красных» китайских генералов, много усилий приложивший к созданию НОАК, и военно-партийный функционер Си Чжунсюнь, чье имя вообще вписано в историю Китая так, что стереть будет сложно.
Вы уже поняли, что это были отцы Си Цзиньпина и Чжан Юся, так что это накладывает определенные маркеры на всю дальнейшую историю.
Борьбу с коррупцией в Китае (особенно в военной среде) давно рассматривают как «тяжелую, затяжную и всеобъемлющую кампанию». КПК декларирует, что любой, кто замешан в коррупции, независимо от того, кто он и какую должность занимает, будет наказан без снисхождения.
По официальной версии, Чжан и Лю, будучи высокопоставленными партийными и военными чиновниками, грубо злоупотребили доверием, оказанным им Центральным комитетом КПК и Государственным военным советом, а также серьёзно нарушили и подорвали систему абсолютной ответственности, лежащей на председателе Государственного военного совета.
Чжан и Лю усугубили политические и коррупционные проблемы, которые угрожают абсолютному лидерству партии в вооружённых силах и подрывают основы партийного управления. Они серьёзно подорвали имидж и авторитет руководства Центрального военного совета, нанесли серьёзный ущерб усилиям по укреплению политической лояльности в армии, политической обстановке в армии и общей боеготовности, что оказало серьёзное негативное влияние на партию, страну и армию.
Обвинения более чем серьезные, хотя им несколько не хватает конкретики. Но здесь чужой монастырь, и не нам диктовать условия.
Военные должны теснее сплотиться вокруг Центрального комитета партии во главе с Си Цзиньпином, внедрить систему абсолютной ответственности, лежащей на председателе Центрального военного совета, и ускорить создание армии мирового уровня.
В общем, направление понятно. Теперь стоит посмотреть на фигурантов дела в плане их послужных списков.
Чжан Юся
Год рождения: 1950.
Начальник Главного управления вооружений и военной техники НОАК, член Центрального военного совета ЦК КПК, член Центрального военного совета КНР, генерал-полковник.
Сын одного из первых генералов НОАК времен гражданской войны — Чжан Цзунсюня. Предположительно, один из самых близких к Си Цзиньпину генералов в ЦВС (их отцы вместе служили, как говорилось выше, в 40-х годах прошлого столетия). Несмотря на родственные связи, Чжан Юся самостоятельно прошел все ступени военной карьеры от рядового до генерала. Один из немногих военных чиновников, кто участвовал в 1984 году в китайско-вьетнамском пограничном конфликте.
Карьерный путь:
1984–2000 — 13-я армия НОАК; заместитель командующего; генерал-майор
2000–2005 — 13-я армия НОАК; командующий; генерал-майор
2005–2007 — Пекинский военный округ; заместитель командующего; генерал-майор
2007–2012 — Шэньянский военный округ; командующий; генерал-лейтенант
2012 — настоящее время — Главное управление вооружений и военной техники НОАК, начальник. Член ЦВС ЦК КПК, ЦВС КНР.
Важная фигура? Не то слово. Центральный военный совет — это тот самый орган, через который Коммунистическая партия Китая контролирует Народно-освободительную армию. Его председателем является Си Цзиньпин, а заместители председателя ЦВС (числом от двух до шести, утверждаются на сессии Всекитайского собрания народных представителей) – это люди, которые принимают ключевые решения военного направления.
Именно через этот орган проходят назначения высшего командного состава, реформы структуры армии и стратегические приоритеты. Более того, в военное время ЦВС по уровню ответственности и решения задач вполне можно сравнить с ГКО, Государственным комитетом по обороне времен Великой Отечественной войны.
Чжан Юся в военном отношении был вторым человеком в Китае после Си Цзиньпина. В прессе за рубежами Китая его называли проводником военных реформ и фигурой, обеспечивавшей стабильность командной вертикали.
Эксперты по Китаю подчеркивают, что Си Цзиньпин потратил очень много энергии на то, чтобы изменить саму систему управления армией, выстраивая новую вертикаль. И в этой системе особенно ценились генералы типа Чжана и Лю, сочетавшие управленческий и боевой опыт, готовность проводить реформы и, естественно, абсолютно лояльные.
У Чжана была особая роль, его на Западе вообще воспринимали как «человека Си» и никак иначе. Именно он и еще очень узкий круг военных обеспечил стабильность и контроль над армией в то время, как шло упразднение прежней системы коллегиального контроля и создание новой. Чжан отвечал за наиболее «тонкие» участки модернизации системы управления НОАК, и, судя по всему, с поставленной задачей он справился.
Складывается впечатление, что расследование в отношении Чжан Юся выглядит особенно показательным. Речь идет не просто о кадровом решении, а о демонстрации принципа: неприкасаемых нет. А близость к лидеру, причем давняя, не то что не гарантирует неприкосновенности, наоборот, усугубляет все, если фигурант подозревается в преступлениях.
Но бросить тень на лидера — это одно, а вот перестать быть лояльным… Впрочем, не будем спешить.
Лю Чженьли
Год рождения: 1964.
Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая с сентября 2022, генерал-полковник.
Командующий Сухопутными войсками НОАК с июня 2021 по сентябрь 2022 года, а перед этим назначением занимал должность начальника штаба СВ НОАК. Член ЦК КПК 19-го созыва, депутат ВСНП 12-го созыва. Самый молодой генерал-полковник Китая, с 1983 года прошёл путь от рядового до генерал-майора за 27 лет, и от генерал-майора (дек. 2010) до генерал-полковника за 11 лет. Участник китайско-вьетнамских пограничных конфликтов.
С 1986 по 1987 год в составе 27-й армии Пекинского военного округа участвовал в боевых действиях против Вьетнама. Возглавляемая им рота более года удерживала линию фронта у Лаошаня и отразила 36 наступлений противника. Продемонстрированные им тогда командные способности стали основой для его дальнейшего быстрого продвижения в старшие командиры.
Лю Чженьли стал самым молодым командиром общевойсковой армии и самым молодым заместителем начальника военного округа.
В июле 2015 года Лю Чжэньли становится начальником штаба Народной вооружённой полиции Китая (по декабрь того же года). Затем начальник штаба Сухопутных войск. В 2016 году Лю стал также самым молодым генерал-лейтенантом.
Считалось вероятным его членство в Политбюро ЦК КПК после XX съезда партии.
Лю Чжэньли менее известен широкой аудитории, но это не значит, что его роль в НОАК была менее значимой. Он возглавлял Объединенный штаб ЦВС — структуру, отвечающую за оперативное планирование, координацию родов войск и повседневное управление вооруженными силами. Решения, принимаемые в ОШ, напрямую влияют на боеготовность армии, причем не в стратегическом плане, а ежедневно и сиюминутно.
Удивительно, но биографии этих генералов чем-то схожи. Служаки, ветераны боевых действий, причем не в штабе, а на передовой. Высший состав генералитета, в принципе, выше их должностей только кресло Си Цзиньпина.
Чего желать? Ну, видимо, были какие-то цели и задачи, выполнение которых сподвигло китайских генералов на «серьезные дисциплинарные нарушения и нарушения закона». Как правило, под такими формулировками в Китае подразумевают коррупцию.
И вот здесь наша история расходится на два направления.
Первое — это коррупционная ветка, в которой говорится о том, что генералы позволяли себе лишнего по полной программе в плане обеспечения себя материальными благами. Ну все всё прекрасно понимают: дома по полторы тысячи квадратных метров с банями, бассейнами, каминными, бильярдными и прочими удовольствиями сами себя не построят.
Уголовный кодекс КНР в статьях о коррупции (382, 383, 385, 386) предусматривает от 7 лет и вплоть до смертной казни в зависимости от того, насколько глубоко была запущена рука в государственный карман. Свыше 1 000 000 юаней (кстати, всего 144 000 долларов или 11 000 000 рублей) – пожизненное или высшая мера. После конфискаций у российских чиновников много больших сумм наличными, с учетом исполнения в Китае – смотрится зловеще.
Естественно, пока никакой информации на тему того, насколько глубока вина генералов в юанях, нет.
Как нет и понимания того, насколько в целом запущен процесс чисток в НОАК. Он продолжается уже несколько лет, причем довольно активно. С 2022 года Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу, два министра национальной обороны КНР, были лишены всех званий, исключены из партии и оказались в тюрьме. Агентство «Синьхуа» в 2023 году приводило список из более чем 130 военных, которые стали участниками различных расследований.
Сюда же можно отнести и арест в 2025 году Хэ Вэйдуна — одного из двух заместителей Си Цзиньпина в ЦВС. И после этого момента армия перешла под контроль другого заместителя — Чжан Юся.
И здесь начинается вторая версия
Правда, основной поток информации идет не от китайских (или маскирующихся под китайские) источников, а вполне известных нам The Wall Street Journal и The Washington Post, которые сообщили о якобы состоявшейся попытке военного переворота в Китае против Си Цзиньпина с участием высших офицеров НОАК.
А за высшими офицерами стояли соратники Си по партии, но вот беда, эти соратники несколько не поддерживали политику Си Цзинпиня, который несколько изменил политическую систему Китая. Дело в том, что с момента смерти Мао Цзедуна в 1976 году председатели Китайской Народной Республики избирались раз в пять лет, и каждый избранник исполнял обязанности не более чем два срока.
Си Цзиньпин отменил это ограничение, что не понравилось «старым коммунистам» Китая. Они утверждали, что Си Цзиньпин мало того, что окончательно сконцентрировал власть в своих руках, заняв сразу три высших должности в государстве: председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК и руководитель Центрального военного совета (ЦВС), но и сделал шаги по обеспечению себе несменяемости власти.
В Китае это не понравилось многим политикам, особенно из «старых коммунистов». Но Си к тому времени уже правил весьма жестко, и основная часть недовольных… Нет, обошлось без расстрелов, партийцев отправили в государственные дома отдыха на «заслуженный отдых».
В целом, хоть и кажется, что государственная власть в Китае монолитна, явно всё свидетельствует о том, что там имеются свои фракции, своя подковерная борьба и полным-полно людей, мечтающих о самых высоких постах в сильнейшей стране мира. И тогда можно сделать вывод о том, что в Китае есть те, кто считает, что они более достойны на роль руководителя Китая, чем Си Цзиньпин.
И в такой среде наверняка имелись и те, кто втайне мечтает отодвинуть от «руля» непотопляемого китайского руководителя. То есть полностью исключать версию, что в Китае в теории мог случиться переворот, нельзя.
Индийская «Евразия Таймс» в своей социальной сети:
Ничего особенного, такие перевороты случались и в самом Китае, и в СССР (Хрущев и Горбачев), а уж про латиноамериканские страны мы молчим.
Так что могли ли быть опальные генералы нелояльны возглавляющему ЦВС председателю КНР Си Цзиньпину — могли. Могли они готовить государственный переворот — могли. Была у них возможность «поделиться» с США сведениями о ядерном потенциале Китая — вполне.
Авторы версий сходятся в том, что аресты Чжана и Лю наверняка спровоцируют дальнейшую жестокую чистку в рядах военных и среди приближенных председателя Си.
Официально происходящее вписывается в антикоррупционную кампанию, которую Си Цзиньпин ведет с начала своего правления. В НОАК с коррупцией вообще было жестко: на протяжении десятилетий коррупция там была частью негласных правил — от карьерного роста до доступа к ресурсам.
С момента пришествия к власти товарища Си под расследования попали десятки генералов НОАК, особо проверяли ракетные войска, систему военных закупок и оборонную промышленность. Происходящее сегодня смотрится логическим продолжением программы по очищению армии от коррупционной составляющей.
Однако уровень фигур меняет восприятие происходящего. Когда под проверку попадает не просто генерал, занимающий высочайшее положение в иерархии не просто армии, а всего государства, да плюс это человек из ближайшего окружения главы государства, одной лишь антикоррупционной логики для объяснения становится недостаточно.
Если даже отмести разговоры о военном перевороте, выведение Чжан Юся и Лю Чжэньли из активного военного управления НОАК уменьшает количество людей, участвующих в принятии ключевых решений в армии. Оставшиеся – люди, пользующиеся доверием Си Цзиньпина.
С одной стороны, это снижает риск появления альтернативных центров влияния в армии, которые рано или поздно могут привести к таким вещам, как военный переворот. С другой — делает систему уязвимой от точечных воздействий: при высокой концентрации власти любые внутренние проблемы могут иметь более серьезные последствия.
Понятно, что власти Китая, скорее всего, не расскажут о том, что случилось на самом деле и зачем к Пекинцу шла боевая техника. Не в привычках китайских чиновников выносить сор из избы, что их внутреннее дело, то остальных не касается.
Но внезапное появление техники на улицах говорит о том, что это была точно не борьба с коррупционерами в погонах. Это в пользу версии о попытке переворота. Неудачного, как все уже поняли.
Что можно сказать в качестве итога?
Только то, что какая бы версия ни была правильной, выигрывает Си Цзиньпин.
Если генералы были мздоимцами и предателями, продававшими военные секреты на сторону, товарищ Си чистит армию от таких генералов. И это явно идет на благо НОАК, на благо КНР.
Если генералы были инакомыслящими и действительно готовили военный переворот, то снова на коне товарищ Си, поскольку он убирает с доски весьма крупные фигуры и ставит на их место более лояльные в первую очередь ему самому.
В любом случае маловероятно, что случившееся пойдет во вред Китаю.
