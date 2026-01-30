Итак, версия первая: вор должен сидеть в тюрьме

Под твёрдым руководством Центрального комитета партии во главе с Си Цзиньпином НОАК решительно будет бороться со всеми видами бездействия и коррупции и всегда будет оставаться героической армией, которой партия и народ могут полностью доверять и на которую могут положиться, сообщает газета НОАК Daily.



Военные должны теснее сплотиться вокруг Центрального комитета партии во главе с Си Цзиньпином, внедрить систему абсолютной ответственности, лежащей на председателе Центрального военного совета, и ускорить создание армии мирового уровня.

Чжан Юся

Лю Чженьли

И здесь начинается вторая версия

Как заявляют некоторые чиновники правительства в Пекине на правах анонимности, генерал Лю Чжэньли, занимавший должность начальника Генерального штаба НОАК, и заместитель председателя ЦВС и друг детства председателя Си Цзиньпина генерал-полковник Чжан Юся намеревались при поддержке группы офицеров арестовать китайского руководителя во время отдыха в правительственном отеле «Цзинси» в Пекине. Но в их рядах нашелся предатель, и председатель Си не только избежал ареста, но и нанес ответный удар первым.

Что можно сказать в качестве итога?