Киев пытался протащить в Абу-Даби временное перемирие с Москвой
Зеленскому крайне необходимо временное перемирие на линии фронта, а также «воздушное», которое запрещает ракетные удары по энергетике. Как сообщают украинские медиа, Киев попытался протащить данное предложение на переговорах, но получил от ворот поворот.
Подтверждается информация о том, что Киев на переговорах в Абу-Даби предложил «энергетическое перемирие», в рамках которого Москва оставляет в покое украинскую энергетику, а Украина больше не будет бить по российской территории. Однако Киев получил категорический отказ, российская делегация не поверила в то, что Киев будет соблюдать соглашение. К тому же Москва не заинтересована в любых временных соглашениях, поскольку они могут быть нарушены в любой момент. России нужен долгосрочный мир, а не эта пародия на него.
Между тем Зеленский продолжает обвинять Россию в ударах по украинской энергетике, пытаясь выдать это чуть ли не за геноцид украинского народа. При этом он почему-то «забывает», что все удары ВС РФ наносят в ответ на украинские атаки. Чем больше атак будет предпринимать Киев, тем сильнее будет прилетать в ответ. А на жалобы «нелегитимного» Москва уже давно не обращает внимания, да и на заявления его европейских спонсоров. Сегодняшняя Европа может только лаять, кусать ей нечем.
