Киев пытался протащить в Абу-Даби временное перемирие с Москвой

Киев пытался протащить в Абу-Даби временное перемирие с Москвой

Зеленскому крайне необходимо временное перемирие на линии фронта, а также «воздушное», которое запрещает ракетные удары по энергетике. Как сообщают украинские медиа, Киев попытался протащить данное предложение на переговорах, но получил от ворот поворот.

Подтверждается информация о том, что Киев на переговорах в Абу-Даби предложил «энергетическое перемирие», в рамках которого Москва оставляет в покое украинскую энергетику, а Украина больше не будет бить по российской территории. Однако Киев получил категорический отказ, российская делегация не поверила в то, что Киев будет соблюдать соглашение. К тому же Москва не заинтересована в любых временных соглашениях, поскольку они могут быть нарушены в любой момент. России нужен долгосрочный мир, а не эта пародия на него.



На переговорах в Абу-Даби Киев пытался добиться временного «энергетического перемирия», но получил отказ. Россия не заинтересована во временных соглашениях, которые могут быть нарушены в любой момент.


Между тем Зеленский продолжает обвинять Россию в ударах по украинской энергетике, пытаясь выдать это чуть ли не за геноцид украинского народа. При этом он почему-то «забывает», что все удары ВС РФ наносят в ответ на украинские атаки. Чем больше атак будет предпринимать Киев, тем сильнее будет прилетать в ответ. А на жалобы «нелегитимного» Москва уже давно не обращает внимания, да и на заявления его европейских спонсоров. Сегодняшняя Европа может только лаять, кусать ей нечем.
  Paul Zewike
    Paul Zewike
    +6
    Сегодня, 20:26
    Если Россия все атаки будет осуществлять только в ответ, то конца края не увидим этой Специальной военной операции.
    Tagan
      Tagan
      +7
      Сегодня, 20:51
      Если Россия все атаки будет осуществлять только в ответ

      Это фигура речи такая. Россия ж не просто так чмырит Xоxляндию, а изначально в ответ. Поэтому любые действия России в данном случае - ответная мера.
    Седов
      Седов
      +1
      Сегодня, 21:30
      Если Россия все атаки будет осуществлять только в ответ, то конца края не увидим этой Специальной военной операции.
      Грустно, но пока идёт именно такой сценарий. Как сказал один из великих полководцев: " В белых перчатках победы не будет". Да здравствуют чёрные перчатки"..
      Монтесума
        Монтесума
        0
        Сегодня, 21:45
        Цитата: Седов
        " В белых перчатках победы не будет". Да здравствуют чёрные перчатки"..

        Похоже, что уже надеваются чёрные. Сколько можно тянуть и надеяться на истощение сил противника, в условиях продолжающейся всесторонней помощи русофобского ЕС? Этот аппендицит давно уже надо "резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита".
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:32
      Цитата: Paul Zewike
      Если Россия все атаки будет осуществлять только в ответ

      Дипломатическая формулировка для публики. На самом деле, всем понятно, что для ощутимого перелома в боевых действиях необходимо разрушение инфраструктуры и логистики, обеспечивающих боеспособность ВСУ, что и активизировалось последнее время. Никаких перемирий и передышки, теперь уже надо доводить дело до конца, без "жестов доброй воли". На четвёртый год СВО назрело принуждение укронацистов к миру на условиях РФ. Чем скорей всё закончится, тем больше жизней с обеих сторон будет сохранено, и даже до упоротых бандеровцев должно дойти, что продолжение сопротивления "до последнего украинца" просто глупо.
      Что до обвинений в "геноциде", так не сам ли Зе запланировал ожесточение боевых действий, сперва срывом подписания, уже готового, мирного договора в 2022 году, а затем отказом от последующих предложений РФ? Как будто бы и не киевская верхушка объявила войну "русскому миру" в разных формах отъявленного нацизма, и не только на Украине, а везде в Европе, куда проникли ухилянты, яро выступающие из-за кордона за боевые действия и территорию "в границах 1991 года". Забыли АТО в Донбассе и радостные подколы в адрес крымчан, оставленных без воды и электроэнергии? Настало время вспомнить и расплачиваться, знаменитое - "А нас-то за що?", - уже не прокатит, разве что будет некоторое время использоваться европейскими партнёрами, как предлог для финансирования своей содержанки.
  interest
    interest
    +1
    Сегодня, 20:27
    Зачем только в ответ?!
    На любые претензии - цитировать "Заявление пресс-секретаря НАТО о ударах по гражданской инфраструктуре⁠"

    Из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25 мая 1999 года:

    «В: Если вы говорите, что у [югославской] армии есть много генераторов, то почему вы лишаете страну 70% не только электричества, но и водоснабжения, ведь, по вашим словам, [НАТО] наносит удары только по военным объектам.

    О: К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна».

    https://www.nato.int/kosovo/press/p990525b.htm
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:29
    Энергетическое перемирие, только на российский дипломатически план долгосрочного мира в Европе .Перемирие наступает с выполнения шестого пункта .( См акт капитуляции объединённой Гитлером Европы в Берлине ).
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:00
      Перемирия, как и мира во всем мире, не реально. Одна война, сменит другую, или перейдет в санкционный экономический терроризм.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:31
    Нациков, нечисть, надо добивать так, что б он исчез, совсем.
    Никакие промежуточные остановки, решения, именно в данном случае, неприемлемы.
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:33
    Стенания Зе во спасение не поможет...
  faterdom
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:36
    Дело Зе - спросить, наше - отказать.
    Через месяцок пусть еще зайдет, спросит чего...
    Ныробский
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 20:59
      Цитата: faterdom
      Дело Зе - спросить, наше - отказать.
      Через месяцок пусть еще зайдет, спросит чего...

      Тем более у нас в прошлом уже был опыт заключения 30 дневного энергетического перемирия с бандеростаном, но соблюдала его только Россия, в одностороннем порядке. Сейчас эти вонючки надеются на то, что у них всё проскочит и ещё раз получится связать руки России. Хватит, набаловались.
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:38
    Почему "протащить"?

    Нам нужен определенный результат. Что б не получить больших потерь в будущем.
    Им тоже нужен определённый результат.

    Но это не про "протащить", а про "не удалось достигнуть цели".

    И ещё... Если б не успешный 2014-й, и для них, и для нас, возможно по-прежнему продолжалась борьба олигархов. Но Крым наш, Майдан произошёл, и обратно не открутить.
  Обычный
    Обычный
    +2
    Сегодня, 20:41
    Пусть пытаются протаскивать пакеты.