В зарубежной прессе активно обсуждается смена руководства в АО (ОКБ) «Туполев»
Задержки поставок бомбардировщиков Ту-160М, модернизированных Ту-22М3М и самолетов Ту-214, отмечает издание, «…подчеркивают сохраняющийся дефицит производства на российском стратегическом авиационном предприятии».
В России произошла смена руководства на предприятии по производству стратегических самолетов «Туполев»: 37-летний Юрий Амбросимов назначен генеральным директором вместо 76-летнего Александра Петровича Бобрышева, сообщает издание Defense Express со ссылкой на источники в российской промышленности.
Кадровые изменения произошли примерно через год после предыдущей ротации руководства на заводе «Туполев» в 2024 году и произошли на фоне обостряющихся юридических и финансовых споров между компанией и Министерством обороны России по поводу невыполненных оборонных контрактов. Амбросимов ранее занимал должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам, прежде чем был назначен на высший пост.
Компания «Туполев» производит российские стратегические бомбардировщики, включая Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, а также пассажирские самолеты Ту-214, которые, по данным российских источников, могут рассматриваться как потенциальные платформы двойного назначения. Основная производственная база компании — Казанский авиационный завод, где строятся самолеты Ту-214, собираются новые бомбардировщики Ту-160М и модернизируются ранее выпущенные в рамках программы восстановления, а бомбардировщики Ту-22М3 модернизируются до стандарта Ту-22М3М.
Издание Defense Express сообщило, что смена руководства произошла после накопления жалоб со стороны Министерства обороны России на невыполнение контрактных обязательств. В мае 2025 года Московский арбитражный суд вынес решение в пользу министерства и обязал Туполева выплатить 3 миллиарда рублей по иску, поданному летом 2024 года. В июне 2025 года министерство подало дополнительный иск на 0,9 миллиарда рублей в связи с дальнейшим невыполнением обязательств.
Согласно тому же отчету, эти претензии, как полагают, связаны с незавершенными работами по техническому обслуживанию или модернизации стратегических самолетов. Данные из открытых источников указывают на то, что стоимость одного бомбардировщика Ту-160М составляет около 15–16 миллиардов рублей, в то время как ремонт или модернизация Ту-95МС варьируются от 3,77 до 5,3 миллиардов рублей за самолет в зависимости от предприятия. Общая сумма судебных исков в размере 3,9 миллиарда рублей покроет, в лучшем случае, капитальный ремонт одного Ту-95МС.
Задержки в поставках самолетов также затронули ключевые российские стратегические авиационные программы. Издание Defense Express отметило, что Министерство обороны России должно было получить четыре бомбардировщика Ту-160М в 2025 году, которые были выпущены на Казанском заводе в период с 2022 по 2023 год. Только два из этих самолетов были переданы российским вооруженным силам в начале 2026 года, а причины задержки не были обнародованы.
Программа модернизации Ту-22М3М также продвигается медленно. В рамках программы были модернизированы только два самолета: один в 2018 году, а другой в 2023 году, несмотря на более ранние заявления руководства завода о планах модернизации и самолётов нового производства до 30 дальних бомбардировщиков.
Производство гражданских самолетов столкнулось с аналогичными проблемами. По данным Defense Express, компания «Туполев» планировала поставить три пассажирских самолета Ту-214 в 2023 году, но не поставила ни одного. В 2024 году планировалось поставить десять самолетов, но был поставлен только один. Эти задержки привели к дополнительным судебным искам со стороны коммерческих заказчиков, в том числе к иску на сумму 6,2 миллиарда рублей, поданному российской компанией «Татнефть» за непоставленные самолеты.
Программа Ту-214 привлекла внимание зарубежной прессы, поскольку самолет производится на том же заводе, что и российские стратегические бомбардировщики. Российские комментаторы ранее призывали к переоборудованию этого пассажирского самолета в «мобилизационный ракетоносец», способный нести крылатые ракеты Х-101 или Х-22, что делает программу актуальной для военного производства, даже если она указана как гражданская продукция.
Издание Defense Express написало, что повторяющиеся перестановки в руководстве компании «Туполев» свидетельствуют о том, что «российские власти осознают проблемы в технологическом потенциале и производственных мощностях авиационного сектора страны и пытаются решить их путем смены руководства на ключевых оборонных предприятиях».
