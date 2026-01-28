Рубио: Без поддержки США европейские контингенты на Украине бессмысленны

В ходе слушаний в конгрессе США госсекретарь Марко Рубио отвечал на самые разные вопросы, включая вопросы украинского «трека». Среди прочего глава Госдепа прокомментировал вопрос так называемых гарантий безопасности в отношении Украины.

Рубио заявил о том, что в курсе планов некоторых стран Европы (в первую очередь Франции и Британии) направить на Украину после подписания соглашения о мире свои воинские контингенты. При этом глава американской дипломатии (а он же на данный момент и советник президента по нацбезопасности) заявил, что, по большому счёту, без США никакой гарантией для Украины эти контингенты не станут.

Марко Рубио ушёл от ответа на вопрос о том, предоставят ли сами США гарантии безопасности Украине.

Госсекретарь США:

В действительности гарантии безопасности — это американская поддержка (контингента). И я ни в коем случае не принижаю того, что некоторые страны Европы готовы разместить свои войска на территории послевоенной Украины. Я только отмечаю, что без поддержки со стороны США это не имеет смысла. А причина, по которой нужен столь мощный американский поддерживающий фактор, заключается в том, что наши союзники и партнёры на протяжении последних 20–30 лет недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности. Теперь, будем надеяться, это изменится.

Напомним, что ранее в прессе США прошла информация о попытке со стороны Вашингтона увязать американские гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса – с выводом оттуда войск. Однако официально это на данный момент не подтверждено.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 20:36
    Идёт большая игра, ставки слишком велики и никто не хочет уступать.
    Компромис найти будет сложно...
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 21:23
      Идёт большая игра, ставки слишком велики и никто не хочет уступать.
      Компромис найти будет сложно...
      Может быть и не нужен сейчас этот компромисс? Все тянут время. Пока оно работает на нас ..Сложно, но... Европа и Украина ждут перевыборов Трампа. Что будет потом?..
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 21:36
        Какой-то компромисс придётся искать, но потом...
        Скорее всего, он не будет устраивать никого, но по другому уже не получится.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 20:37
    Европе еще раз напомнили: "Вы - никто, и звать вас - никак!"
    И ведь не опровергнешь, заслужили.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 20:50
      Об Европу начали вытирать ноги со времен распада СССР. Только сейчас полуофициально заметили.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:47
      Цитата: faterdom
      Европе еще раз напомнили: "Вы - никто, и звать вас - никак!"

      Для кого-то это откровение? И в Европе тоже.
      Всё они прекрасно понимают. Только фантомные боли по империям спать не дают. Плюс обида на то, что в прошлый раз по шее получили. Плюс просто пограбить.
      Вот только признаться во всём этом как-то не по-сюзеренски... Потому что на самом деле - вовсе не сюзерены, а вассалы, помахивающие хвостиком.

      Ничего Рубио нового не сказал. Обычное стремление выставить напоказ то, что кого-то (вассалов, в первую очередь) может впечатлить - "Я-то - ОГО-ГО!!!!!!". Обычная психология хвастовства нувориша - относится не только к США, у которых вся история умещается на половине А4 шрифтом 16пт, но и лично Рубио - иммигранта во втором поколении.

      Мне и пацанам, которые вместе со мной много-много лет назад в секции занимались, наш тренер, который многим из нас был ближе, чем отцы, всегда говорил: "По-настоящему сильный - всегда добрый и справедливый. Жалкий, слабый и подлый всегда громче всех кричит, какой он сильный."

      Показать свою силу на Венесуэле или Гренаде - это не сила. Про Гитлера в контексте американской "победки" всё тысячу раз сказано, с нами ещё не пробовали. Попробуют - тогда и поговорим, кто тут сильный.
      А сейчас - всё правильно. Пусть Европе рассказывает, какой он сильный и очередной раз Европе напоминает, какая она пыль и гниль.
  3. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 20:44
    Что вы вообще влезли? И кто позволил влезть в переговорный процесс?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:51
    . Рубио заявил о том, что в курсе планов некоторых стран Европы (в первую очередь Франции и Британии) направить на Украину после подписания соглашения о мире свои воинские контингенты. При этом глава американской дипломатии (а он же на данный момент и советник президента по нацбезопасности) заявил, что, по большому счёту, без США никакой гарантией для Украины эти контингенты не станут.

    В угол шавки! Отмашки не было...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 20:56
    США выигрывают почти все войны финансово ,но бывает и обломс.Вьетнам и Афганистан.,как то не задалось
    Рубио довольно интересные аргументы привёл для Европы ,особенно для Зеленского.
    Зеленский должен что отчебучить ,в ожидании жёсткого секса .
  6. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 21:32
    Похоже смерть гегемона была сильно преувеличена. Был шанс с началом СВО завалить демона, но капиталистические разногласия не дали. Все всем продают за бабки, а впрягаться не хотят (КНДР уважуха). Вот американцы очухались, прибрались на заднем дворе, и начали разделять и властвовать. Похоже до следующего раза...