Рубио: Без поддержки США европейские контингенты на Украине бессмысленны

В действительности гарантии безопасности — это американская поддержка (контингента). И я ни в коем случае не принижаю того, что некоторые страны Европы готовы разместить свои войска на территории послевоенной Украины. Я только отмечаю, что без поддержки со стороны США это не имеет смысла. А причина, по которой нужен столь мощный американский поддерживающий фактор, заключается в том, что наши союзники и партнёры на протяжении последних 20–30 лет недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности. Теперь, будем надеяться, это изменится.

В ходе слушаний в конгрессе США госсекретарь Марко Рубио отвечал на самые разные вопросы, включая вопросы украинского «трека». Среди прочего глава Госдепа прокомментировал вопрос так называемых гарантий безопасности в отношении Украины.Рубио заявил о том, что в курсе планов некоторых стран Европы (в первую очередь Франции и Британии) направить на Украину после подписания соглашения о мире свои воинские контингенты. При этом глава американской дипломатии (а он же на данный момент и советник президента по нацбезопасности) заявил, что, по большому счёту, без США никакой гарантией для Украины эти контингенты не станут.Марко Рубио ушёл от ответа на вопрос о том, предоставят ли сами США гарантии безопасности Украине.Госсекретарь США:Напомним, что ранее в прессе США прошла информация о попытке со стороны Вашингтона увязать американские гарантии безопасности с отказом Киева от Донбасса – с выводом оттуда войск. Однако официально это на данный момент не подтверждено.