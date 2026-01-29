Из научного судна – во фрегат: Дания представила новую линейку кораблей
Датская компания OMT представила новую линейку кораблей O1. Все представители этого семейства используют систему The Cube от компании SH Defence. Она позволяет превратить обычный корабль в специализированную единицу (например, боевую или исследовательскую) менее чем за 4 часа.
Всё оборудование (ракеты, радары, научные или медицинские блоки, системы для спуска лодок) упаковано в стандартные 20- или 40-футовые ISO-контейнеры. В «миссионной палубе» корабля (размещённой внутри корпуса) установлены специальные интерфейсы CubedIn™. Как только контейнер занимает «слот», он автоматически подключается к электропитанию, связи, охлаждению и боевой системе вымпела.
При этом кораблю не нужен береговой кран, так как система имеет собственные бортовые погрузчики (Side/Stern Loaders) и рельсовую систему внутри корпуса (skidding system), которая сама перемещает модули по палубе.
Вместо того чтобы строить 10 разных узкоспециализированных кораблей, флот может закупить несколько универсальных платформ (из семейства O1) и набор разных «кубов». В понедельник научное судно может вести исследования, а во вторник оно превратится в ракетный фрегат.
85 Coast Guard:
Модель 85 Coast Guard предлагается для береговой охраны. Длина составляет 85 м, осадка 4,3 м, скорость до 21 узла, дальность хода более 6000 морских миль, экипаж более 44 чел. Оценочное водоизмещение 2200-2500 т.
Оборудован палубой для дронов и вертолёта. Ввиду отсутствия вертолётного ангара имеется место под вместительный отсек для гражданских и гуманитарных миссий площадью около 200 м², что позволяет разместить в нём до 11 стандартных ISO-контейнеров (TEU) с целевым оборудованием (например, модули для борьбы с разливами нефти или медицинские блоки). Опционально возможна установка палубного орудия, 12,7-мм дистанционно управляемых пулемётов, 3D-радара воздушного наблюдения, бортовой ГАС.
В кормовой части расположена рампа (10x3 м) и система для спуска на воду двух скоростных жестко-корпусных надувных лодок (RHIB) длиной до 9,3 м.
85 Naval:
Проект 85 Naval спроектирован как лёгкий боевой корабль в отличие от версии береговой охраны 85 Coast Guard, которая ориентирована на решение гражданских задач. В этом варианте имеется лифт для дронов и полноценная полётная палуба с ангаром, способным принимать вертолёты класса Merlin. Из-за ангара количество контейнеров ISO, которые можно разместить в грузовом отсеке, уменьшается с 11 до 8.
Корабль даёт возможность установки орудия калибром до 57 мм в носовой части, 12,7-мм пулемётов, 20/30-мм дистанционно управляемых пушечных станций, ВПУ (предположительно, на баке имеется место под 8-ячеечную установку, например, Mk 41 или ExLS), ПКР в контейнерном исполнении (ориентировочно 2-4 ПУ с 2-4 ракетами в каждой), торпедных аппаратов.
В стандартной комплектации корабль оборудован 3D-радаром воздушного наблюдения и навигационной 2D-РЛС. Имеет кормовую рампу и систему спуска для двух скоростных лодок RHIB длиной до 9,3 м.
110 Naval:
Проект 110 Naval по своим боевым возможностям переходит из класса корветов в разряд полноценных многоцелевых фрегатов. Длина составляет 110 м, осадка 5 м, скорость более 18 узлов. Экипаж (оценочно) 60–90 чел. (в зависимости от задач). Ориентировочное полное водоизмещение 3800-4200 т.
Площади позволяют разместить серьезный боевой арсенал: ВПУ (на баке может расположить 16-ячеечную установку, например, Mk 41), ПКР (на палубе за надстройкой размещаются 2 блока по 4 ПУ), носовое орудие до 76 мм, системы постановки мин. Имеется полноценный ангар для вертолёта массой до 15 т (уровня NH90 или EH101 Merlin).
Отсек площадью более 300 м² вмещает до 26 контейнеров ISO. Благодаря такому количеству слотов, корабль может нести одновременно модуль ГАС, дополнительный боезапас, системы запуска необитаемых подводных аппаратов (UUV) и прочую «начинку».
По поводу боевого потенциала 110 Naval разработчик отметил:
Как указывается, этот корабль следует рассматривать в качестве узла управления, которому не требуется высокая скорость, так как за обстановкой будут следить многочисленные платформы, базирующиеся на борту (как с экипажем, так и роботизированные).
120 Naval Polar:
120 Naval Polar – это самый крупный корабль в семействе O1. Он разработан специально для операций в Арктической и Антарктической зонах и сочетает в себе функционал боевого корабля с возможностями ледокола.
Имеет высокий ледовый класс (вероятно, PC5), что позволяет ему автономно действовать в однолетнем льду толщиной более 1 м и проходить за ледоколами во льдах толщиной до 2 м. Корпус значительно шире и прочнее, имеет двойное дно и специальный «ледовый пояс» в районе ватерлинии для защиты от сжатия льдами.
Длина составляет 120 м, осадка 6,5 м. Оценочное водоизмещение свыше 5000 т. Обладает площадью для размещения свыше 20 контейнеров ISO. Имеется ангар для тяжёлого вертолета. Возможна установка арторудия до 76 мм, ВПУ и ПКР, которые превращают корабль в арктический фрегат.
120 Naval Polar предназначен для защиты суверенитета в полярных регионах, сопровождения конвоев, проведения научных миссий и поисково-спасательных операций в условиях тяжёлого климата и льдов.
