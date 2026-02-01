Хотим сохранить страну — надо говорить о наших победах. Переговоры потом...

Как же иногда хочется, чтобы где-нибудь неподалеку стоял, как это было во время Великой Отечественной, столб с простым черным рупором, который бы в определенное время голосом современного Левитана читал жестким голосом сводку современного Совинформбюро. Читал так, чтобы было слышно на километры вокруг, чтобы люди останавливались и поднимали голову в надежде услышать знакомые топонимы или фамилии тех, кто сейчас там, на передовой, кто нас защищает.

Я прекрасно понимаю, что сегодня для тех, кто интересуется, существует множество каналов получения информации. Из любых источников. И наших, и вражеских. Только вот источники эти настолько отличаются между собой, настолько по-разному интерпретируют события, что у неподготовленного обывателя уже создан глубоко укоренившийся скепсис на всё, о чём говорится или что показывается по телевидению.



Во многих случаях обыватель в сообщения верит только настолько, насколько они его устраивают. Увы, такая ситуация не только у нас или на Украине. Это общемировая тенденция, которая родилась вместе с появлением множества «лавочек перед подъездом», тех самых «независимых СМИ» в виде интернет-каналов, где любой может нести любую ересь, мало заботясь о правдивости и, до недавнего времени, без каких-либо последствий для себя. Законы о СМИ блогеров не касались…

Но эту тему оставим «на потом». О рупоре на столбе я вспомнил по другому поводу. Мы опять стараемся «отвечать западным СМИ», вместо того чтобы акцентировать внимание на свои победы. Пусть не такие глобальные, как хочется, но ежедневные, те, за которыми стоит подвиг ребят на передовой, кровь и пот солдат и офицеров, тактический и стратегический гений наших офицеров и генералов.

Подумайте, честно, для себя, вы знаете, сколько населенных пунктов освободила наша армия за то время, пока мы отмечали Новый год, Рождество, Крещение? Пока мы праздновали! Семнадцать! Семнадцать городов и поселков! И это не какие-то «сведения из секретных источников». Это официальное заявление начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Герасимова от 27 января! Я не упрекаю читателей за нежелание знать ситуацию на фронте. Виноваты не читатели. Виноваты мы, журналисты. «Горячие темы» вызывают интерес читателей, повышают рейтинг. Попытаюсь немного исправить ситуацию.

О чем говорят военные


Итак, 27 января этого года начальник Генштаба ВС РФ инспектировал состояние дел в группировке «Запад». Эта поездка красиво смотрелась на фоне панических заявлений генсека НАТО о катастрофе в ВСУ в плане нехватки боеприпасов. Марк Рютте сработал как «курсор», направил внимание на визит Герасимова. Если «визжат» в НАТО, значит «смеются» в российском Генштабе. Такая вот современная народная мудрость…

Помните: «В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Купянск-Узловой Харьковской области»? Кроме этого, командующий и командиры соединений доложили о взятии и других населённых пунктов в Харьковской и Запорожской областях, текущей ситуации в войсках и настроении армии.

Но нас интересует не столько доклад генерал-полковника Сергея Кузовлева, сколько доклад самого начальника Генштаба об общей ситуации на фронте. Та цифра (17 НП) как раз из доклада генерала Герасимова, как и следующая — освобождено более 500 квадратных километров территории!

В целом, российская армия продолжает наступление по всем направлениям. Тактика не меняется. Мясорубка, которая вынуждает ВСУ бросать опорные пункты и другие подготовленные позиции. Большие потери ВСУ вынуждают противника бросать в бой слабо подготовленные резервы, в том числе наемников из Латинской Америки.

Продвижение наших подразделений, а также хорошая работа РЭБ дезорганизует управление ВСУ. Солдаты остаются без командования, без снабжения, без помощи и вынуждены либо погибать, либо сдаваться в плен. Но проявилась и другая «проблема». Остатки подразделений достаточно сильно подвергаются идеологической обработке и поэтому просто боятся сдаваться. Что, опять же, увеличивает количество безвозвратных потерь ВСУ…

Интересно и то, что генерал Герасимов назвал цифру «пока живых» боевиков — 800 человек. Это количество тех, кто блокирован в Купянске-Узловом на участке 4 на 6 километров. Интересно потому, что ранее, опять же из открытых украинских источников, было известно, что для обороны этого населенного пункта командование ВСУ сосредоточило на этом участке 15 (!) батальонов. Дальше арифметика и, в итоге, примерное количество потерь ВСУ в этом районе…

Необходимо отметить и прекрасную работу в начале года нашей оперативно-тактической авиации, подразделений беспилотных систем и артиллерии. Не хочу детализировать, кто и что поразил. Работа каждого подразделения заслуживает похвалы. У нас сегодня действительно армия профессионалов, знающих и умеющих воевать. Итак, из сводки от МО: «Поражены места хранения и подготовки к запуску дальнобойных дронов противника и пункты временной дислокации боевиков и наемников в 154 (!) районах»…

Ну и «вишенка на торте». Опять про Купянск-Узловой. Сегодня командование ВСУ просто не знает, кто же воюет в населенном пункте! Ранее украинские блогеры называли в основном две бригады как основу обороны — 127-ю и 93-ю. Но успешные действия наших подразделений, многочисленные попытки ввести дополнительные резервы обороняющимся привели к тому, что сегодня все обозначения подразделений ВСУ стали действительно условными. Сборная солянка…

Что в итоге


Я нисколько не уменьшаю значение переговоров между Россией, Украиной и США, которые с горем пополам начались. Но я прекрасно понимаю, что эти «переговоры» ни к чему не приведут до того момента, пока мы реально не поставим Киев на колени. И не только Киев, но и Брюссель. Пока мы не найдем решения по захвату наших пароходов, пока мы не заставим Европу выполнять международные договоры и прочие.

Зеленский — марионетка, блудливый кот, которого загнали в угол, который прекрасно понимает, что пришло время платить за свои действия. Ему сегодня Украина и украинцы «по боку». Ему важно сохранить собственную шкуру и, по возможности, хотя бы часть наворованного. Потому и ведет он себя крайне нагло. Крайне агрессивно. Кидается и на тех, с кем «воюет», и на тех, кто «кормит»…

Нам нужен мир любой ценой? Мы готовы отказаться от наших территорий, которые зафиксированы в нашем Основном законе? Мы боимся «гейропейцев»? Или мы понимаем, что есть только одна гарантия сохранения нашего государства — военная победа! Всё остальное — это агония, коматоз для России. Значит, мы должны писать, говорить, показывать свои победы, наши победы. Ежедневно! Ежечасно! Ежеминутно!
  1. Велизарий Звание
    Велизарий
    +13
    Сегодня, 05:48
    Комментировать статьи этого уважаемого автора-только портить. И сейчас я даже не буду писать про общую логику и общие тезисы статьи, где одно бездоказательное утверждение вступает в решительную войну со следующим столь же бездоказательным.
    Но не могу не отметить удивительное чутье автора. Это же надо из всех возможных примеров "наших успехов" выбрать Купянск-Узловой. Не,к примеру, Гуляй-Поле где армия РФ хотя бы действительно идет вперед,пусть крайне медленно,пусть с крайне чувствительными потерями,но вперед, а именно Купянск-Узловой над фейковым взятием которого противник поиздевался по полной, что вызвало ярость даже у самых "системных военкоров".
    Даже непонятно это случайно так у автора получается или он издевается.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +6
      Сегодня, 06:04
      А кому говорить? Кто переживает ,тот и интересуется происходящим на фронте. А многим все эти названия городов ничего не говорят. Да и как может приблизить победу ещё большая пропаганда? Только большим объёмом средств потраченных?
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 08:36
        "Нам нужен мир любой ценой? Мы готовы отказаться от наших территорий, которые зафиксированы в нашем Основном законе? Мы боимся «гейропейцев»? Или мы понимаем, что есть только одна гарантия сохранения нашего государства — военная победа! Всё остальное — это агония, коматоз для России."

        Полностью согласен и подпишусь под этими словами г-на Ставера! Но в реальности я не вижу железной воли нашего руководства добиться Победы, а вижу лишь желание вновь вернуться в западный клуб.
        Был у нас уже такой деятель, который проникся духом Рейкьявика и разваливший затем великую страну и складывается впечатление, что Россия идет к поражению и развалу благодаря трусливому господину, проникшемуся духом Анкориджа!
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +5
      Сегодня, 06:47
      Нехорошо, неинтеллигентно конечно... но после прочтения статьи появился только один вопрос к автору - и тот из фильма "Сережа"...
    3. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +3
      Сегодня, 07:14
      Хотите верьте или нет - но после первых риторических словосочетаний сказал «Ставер»…
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:31
      Один из главных факторов- вопрос доверия народа к власти в продолжение фразы А. Белоусова- Ошибаться можно, врать нельзя.
      Есть ещё пример из прошлого СССР, когда полковник абвера Берг из "Майор Вихрь" Ю. Семёнова произносит фразу -Когда перестают верить всем — это и есть обречённость.
      Применительно к СВО у всего российского народа есть доверие только к нашим ВС РФ в СВО, кующим Победу над врагами.
      Необходимо укреплять веру в Победу, силу русского духа и оружия, ставя это во главу угла над переговорами о мире, когда появляется много толков и фейков от врагов.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    -9
    Сегодня, 06:00
    Одна из статей А.Ставера, в которой я согласен с каждым словом! Спасибо! За честность и смелость.
  3. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +9
    Сегодня, 06:04
    От статьи аж скрепы свело. Настолько, что даже показалось, что вся статья один большой сарказм.
    1. Абигор Звание
      Абигор
      +6
      Сегодня, 07:09
      Да нет, это не сарказм. Это розовая мечта всех «охранителей-оправдывателей» - никого не пущать, всё (включая интернет) запретить, а из СМИ оставить только «столб с простым черным рупором» на площади и ежедневно сгонять туда народишко: «Слушайте приказ. Во избежание эпидемии глазных болезней, и только поэтому, на небо смотреть воспрещается. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина дракона.» Улыбаемся и машем)))
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 06:15
    Я прекрасно понимаю, что сегодня для тех, кто интересуется, существует множество каналов получения информации. Из любых источников. И наших, и вражеских.

    Ко многим из которых доступ перекрыт и заменен «нашими любимыми передачами»...
    Я нисколько не уменьшаю значение переговоров между Россией, Украиной и США, которые с горем пополам начались.

    А я не понимаю переговоров, при которых заведомо проигравшая сторона выторговывает для себя преференции при помощи давления на Россию других стран.
    Значит, мы должны писать, говорить, показывать свои победы, наши победы. Ежедневно! Ежечасно! Ежеминутно!

    Наши победы можно показывать только в сравнении. Я умолчу о тех, о которых говорено-переговорено и суть которых не нуждается в доказательствах. А как вам такой вариант:
    Кое-что об успехах и «победах» — некоторая информация к размышлению.
    Прошла ВМВ, в которой СССР потерял 26 миллионов человек (по усреднённым данным). В начале 1946 года американские и британские экономисты считали, что при условии заимствований на внешних рынках экономика СССР вернётся к довоенному уровню лишь только к 1964-1965 годам, но уже через пять лет (в 1950 году) уровень производства в стране превысил предвоенный на 73%.
    Через 12 лет был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а через 16 лет первый в мире советский космонавт совершил полёт в космос. По временным (послевоенным) показателям мы находимся на рубеже 1971 года, и правда в том, что есть с чем сравнивать.
    В 1940 году ИВС собрал 2800 тонн золота... Всего-то за 23 года. Сегодня Россия за 34 года буржуйской власти наскребла 2326,54 тонны...
    Я не буду рассказывать про тяжёлую промышленность. Но США не смели даже приказать Советскому Союзу опустить Государственный флаг, а такие страны, как Финляндия, Норвегия, Британия, Франция, даже не смели косо взглянуть в сторону СССР.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -3
      Сегодня, 08:12
      Да не в той стране вы живёте, ох и не в той!Ваша страна обобрала вас до нитки и все ваши накопления за жизнь обнулила.Так как из за своих тупых желаний и амбиций банально разорилась.Что же вы не пишете, что перед финалом проекта СССР в казне оставалось всего 200 тонн золота?Конечно это буржии виноваты, это всё они ага laughing И бьются и гибнут то наши бойцы не лично за Васильевича, а за каких то там оггигархофф и жителей ДонбассаwassatИ главное, встретили-то мы их не на своей территории, и не гибнет миллионами наш мирняк. fellow
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -3
    Сегодня, 06:39
    Во многих случаях обыватель в сообщения верит только настолько, насколько они его устраивают
    Так обо всем и в общем... так тоже можно, а вот как нельзя, вопрос гораздо сложнее, важнее.
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +2
      Сегодня, 07:46
      Согласен в том, что поднятый в статье вопрос невозможно серьезнее, чем автору по силам. Но автор уловил, что патриоты России ждут побед. Но победы придут не посредством рупора Левитана, а путем самих побед. Одного не пойму, на примере Купянска - узлового автор, что, решил надавить людям на мозоль, или у него сарказм такой?
  6. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 07:04
    До каких пор интересно Герасимову все будет сходить с рук ? Когда Путин поймет что давно настала пора менять нгш? Он остался в прошлом веке и не тянет современную войну ... Выпустите Попова из тюрьмы, снимите сфабрикованное обвинение
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 07:37
      Когда Путин поймет

      Смешно!
      1. Boris55
        Boris55
        -1
        Сегодня, 07:55
        Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

        Цитата: Дилетант
        Смешно!

        Думаете, что Путин - Царь? Разочарую вас - это не так.

        "Государственная политика и управление в толпо-"элитарном" обществе - это достигнутое соглашение возможностей различных кланово-корпоративных группировок в использовании государственной структуры и системы, для достижения своих узко корпоративных целей ".

        Путин не может сменить представителя одного клана на представителя другого. Это нарушит сложившийся после выборов баланс сил. Именно выборы т.е. мы решаем какому клану сколько и какие кресла достанутся.
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          +4
          Сегодня, 08:01
          Именно выборы т.е. мы решаем какому клану сколько и какие кресла достанутся.

          Разве так можно! У меня чуть пупок от смеха не развязался. "Мы решаем..."
          1. Boris55
            Boris55
            -2
            Сегодня, 08:23
            Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

            Цитата: Дилетант
            "Мы решаем..."

            Нас на выборы под конвоем с собаками ведут? Нет, мы сами, добровольно идём и голосуем за тех, за тот список кандидатов, который нам предоставили на выбор буржуи.

            В нынешней Думе присутствует клан ЕР (Медведев), КПРФ (Зюганов), СР (Миронов) и др.. Матвиенко в СФ представляет свой клан и т.д..

            Что предлагаете вы - мы вот таких выбрали, а вот ты, президент, теперь с ними и работай, а мы запасёмся попкормом и посмотрим, как ты с этим справишся... по моемк это подло.
    2. Boris55
      Boris55
      -2
      Сегодня, 07:45
      Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

      Цитата: FoBoss_VM
      Когда Путин поймет что давно настала пора менять нгш?

      Вот когда мы перестанем на думских выборах голосовать за кандидатов от олигархов в Законодательное собрание т.е. Думу, вот тогда хоть что-то да изменится.
      1. АА17 Звание
        АА17
        +3
        Сегодня, 08:22
        когда мы перестанем на думских выборах голосовать за кандидатов от олигархов


        Да не перестанете Вы голосовать за кандидатов от олигархов.

        Не для того создавали электронное и трехдневное голосование, чтобы вы смогли выбрать не согласованного кандидата.
        Да и "ваш независимый" кандидат будет "зарублен" на стадии подачи документов в Изберком.
        1. Boris55
          Boris55
          0
          Сегодня, 08:27
          Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

          Цитата: АА17
          Да и ваш кандидат будет "зарублен" на стадии подачи документов в Изберком.

          И партия, которая не отвечает требованиям господствующей концепции ни когда не будет в мин.юсте зарегистрирована, а значит её кандидаты ни когда не окажутся в списках на выборах... Мы можем только ни чего не делать т.е не голосовать, не легимитизировать власть буржуй.
  7. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +4
    Сегодня, 07:09
    Продвижение наших подразделений, а также хорошая работа РЭБ дезорганизует управление ВСУ.


    Автор, что за бред вы несёте?!
  8. Boris55
    Boris55
    -2
    Сегодня, 07:42
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Цитата: А.Ставер
    Хотим сохранить страну — надо говорить о наших победах. Переговоры потом...

    "Войны начинают и заканчивают политики"
    Нижестоящие приоритеты управления, ни когда не победят вышестоящие (см. рис.).

    О наших победах говорится постоянно - каждый день наши воины освобождают не по одному населённому пунута. Все наши, Российские новости по ТВ начинаются именно с этого.
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 08:14
    Я нисколько не уменьшаю значение переговоров между Россией, Украиной и США, которые с горем пополам начались. Но я прекрасно понимаю, что эти «переговоры» ни к чему не приведут до того момента, пока мы реально не поставим Киев на колени.

    Это надо умудриться, чтобы так противоречить самому себе буквально в двух предложениях. Вы своей второй фразой показали полную несостоятельность переговоров.
  10. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    0
    Сегодня, 09:07
    В начале 1942-го Сталин пригласил к себе известного драматурга Корнейчука /Оптимистическая трагедия/ После беседы с ним он написал пьесу "Фронт" Текст пьесы был разослан членам ЦК и Ставки для ознакомления. Ворошилов, Буденный, Мехлис заявили что автор враг и необходимо привлечь его к ответственности за дискредитацию советского генералитета. В пьесе показывались генералы которые так и не приняли новых реалий войны и мозгами застряли еще на гражданской. Мало того душили все новое и прогрессивное. В итоге пьеса была поставлена на сцене и шла с успехом. Нынешние проблемы армии РФ во многом схожи с проблемами РККА на начальном этапе ВОВ. Разница в том что тогда руководство их осознало и исправило ныне же осознание может и присутствует только вот реальных результатов не наблюдается. Исключительно пафосно-лубочная картинка которая и подрывает доверие. И перспектив не наблюдается. Это самое страшное. Они ничего не поняли и ничему не научились, писал журналист еще в 19-м веке о реставрации монархии в Франции.