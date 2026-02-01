Хотим сохранить страну — надо говорить о наших победах. Переговоры потом...
Как же иногда хочется, чтобы где-нибудь неподалеку стоял, как это было во время Великой Отечественной, столб с простым черным рупором, который бы в определенное время голосом современного Левитана читал жестким голосом сводку современного Совинформбюро. Читал так, чтобы было слышно на километры вокруг, чтобы люди останавливались и поднимали голову в надежде услышать знакомые топонимы или фамилии тех, кто сейчас там, на передовой, кто нас защищает.
Я прекрасно понимаю, что сегодня для тех, кто интересуется, существует множество каналов получения информации. Из любых источников. И наших, и вражеских. Только вот источники эти настолько отличаются между собой, настолько по-разному интерпретируют события, что у неподготовленного обывателя уже создан глубоко укоренившийся скепсис на всё, о чём говорится или что показывается по телевидению.
Во многих случаях обыватель в сообщения верит только настолько, насколько они его устраивают. Увы, такая ситуация не только у нас или на Украине. Это общемировая тенденция, которая родилась вместе с появлением множества «лавочек перед подъездом», тех самых «независимых СМИ» в виде интернет-каналов, где любой может нести любую ересь, мало заботясь о правдивости и, до недавнего времени, без каких-либо последствий для себя. Законы о СМИ блогеров не касались…
Но эту тему оставим «на потом». О рупоре на столбе я вспомнил по другому поводу. Мы опять стараемся «отвечать западным СМИ», вместо того чтобы акцентировать внимание на свои победы. Пусть не такие глобальные, как хочется, но ежедневные, те, за которыми стоит подвиг ребят на передовой, кровь и пот солдат и офицеров, тактический и стратегический гений наших офицеров и генералов.
Подумайте, честно, для себя, вы знаете, сколько населенных пунктов освободила наша армия за то время, пока мы отмечали Новый год, Рождество, Крещение? Пока мы праздновали! Семнадцать! Семнадцать городов и поселков! И это не какие-то «сведения из секретных источников». Это официальное заявление начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Герасимова от 27 января! Я не упрекаю читателей за нежелание знать ситуацию на фронте. Виноваты не читатели. Виноваты мы, журналисты. «Горячие темы» вызывают интерес читателей, повышают рейтинг. Попытаюсь немного исправить ситуацию.
О чем говорят военные
Итак, 27 января этого года начальник Генштаба ВС РФ инспектировал состояние дел в группировке «Запад». Эта поездка красиво смотрелась на фоне панических заявлений генсека НАТО о катастрофе в ВСУ в плане нехватки боеприпасов. Марк Рютте сработал как «курсор», направил внимание на визит Герасимова. Если «визжат» в НАТО, значит «смеются» в российском Генштабе. Такая вот современная народная мудрость…
Помните: «В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Купянск-Узловой Харьковской области»? Кроме этого, командующий и командиры соединений доложили о взятии и других населённых пунктов в Харьковской и Запорожской областях, текущей ситуации в войсках и настроении армии.
Но нас интересует не столько доклад генерал-полковника Сергея Кузовлева, сколько доклад самого начальника Генштаба об общей ситуации на фронте. Та цифра (17 НП) как раз из доклада генерала Герасимова, как и следующая — освобождено более 500 квадратных километров территории!
В целом, российская армия продолжает наступление по всем направлениям. Тактика не меняется. Мясорубка, которая вынуждает ВСУ бросать опорные пункты и другие подготовленные позиции. Большие потери ВСУ вынуждают противника бросать в бой слабо подготовленные резервы, в том числе наемников из Латинской Америки.
Продвижение наших подразделений, а также хорошая работа РЭБ дезорганизует управление ВСУ. Солдаты остаются без командования, без снабжения, без помощи и вынуждены либо погибать, либо сдаваться в плен. Но проявилась и другая «проблема». Остатки подразделений достаточно сильно подвергаются идеологической обработке и поэтому просто боятся сдаваться. Что, опять же, увеличивает количество безвозвратных потерь ВСУ…
Интересно и то, что генерал Герасимов назвал цифру «пока живых» боевиков — 800 человек. Это количество тех, кто блокирован в Купянске-Узловом на участке 4 на 6 километров. Интересно потому, что ранее, опять же из открытых украинских источников, было известно, что для обороны этого населенного пункта командование ВСУ сосредоточило на этом участке 15 (!) батальонов. Дальше арифметика и, в итоге, примерное количество потерь ВСУ в этом районе…
Необходимо отметить и прекрасную работу в начале года нашей оперативно-тактической авиации, подразделений беспилотных систем и артиллерии. Не хочу детализировать, кто и что поразил. Работа каждого подразделения заслуживает похвалы. У нас сегодня действительно армия профессионалов, знающих и умеющих воевать. Итак, из сводки от МО: «Поражены места хранения и подготовки к запуску дальнобойных дронов противника и пункты временной дислокации боевиков и наемников в 154 (!) районах»…
Ну и «вишенка на торте». Опять про Купянск-Узловой. Сегодня командование ВСУ просто не знает, кто же воюет в населенном пункте! Ранее украинские блогеры называли в основном две бригады как основу обороны — 127-ю и 93-ю. Но успешные действия наших подразделений, многочисленные попытки ввести дополнительные резервы обороняющимся привели к тому, что сегодня все обозначения подразделений ВСУ стали действительно условными. Сборная солянка…
Что в итоге
Я нисколько не уменьшаю значение переговоров между Россией, Украиной и США, которые с горем пополам начались. Но я прекрасно понимаю, что эти «переговоры» ни к чему не приведут до того момента, пока мы реально не поставим Киев на колени. И не только Киев, но и Брюссель. Пока мы не найдем решения по захвату наших пароходов, пока мы не заставим Европу выполнять международные договоры и прочие.
Зеленский — марионетка, блудливый кот, которого загнали в угол, который прекрасно понимает, что пришло время платить за свои действия. Ему сегодня Украина и украинцы «по боку». Ему важно сохранить собственную шкуру и, по возможности, хотя бы часть наворованного. Потому и ведет он себя крайне нагло. Крайне агрессивно. Кидается и на тех, с кем «воюет», и на тех, кто «кормит»…
Нам нужен мир любой ценой? Мы готовы отказаться от наших территорий, которые зафиксированы в нашем Основном законе? Мы боимся «гейропейцев»? Или мы понимаем, что есть только одна гарантия сохранения нашего государства — военная победа! Всё остальное — это агония, коматоз для России. Значит, мы должны писать, говорить, показывать свои победы, наши победы. Ежедневно! Ежечасно! Ежеминутно!
