Перекрывших дорогу жителей киевской Троещины обвинили в «работе на Кремль»

Сам (Зеленский) сидит в тепле, пересчитывает деньги на своих счетах, а нам продолжают приходить счета за коммуналку, которой нет. Света нет, воды нет, отопления в нашем доме нет уже 8-е сутки.

Они нас призывают куда-то временно переехать. Куда? Либо верните в наши дома то, что нам положено по закону, либо уезжайте отсюда сами. Нам такая власть не нужна.

Лица, перекрывающие улицы во время митингов, мешают аварийным бригадам добраться до мест проведения ремонта. На подстанциях Трощены произошло 26 аварий за неделю, ремонты продолжаются по несколько дней, потому что сети используются для отопления вместо батарей, чего не предусмотрено.

Выходя на улицы и перекрывая движение, вы работаете на Путина. Прекратите это делать.

Украинские власти комментируют участившиеся случаи перекрытия дорог горожанами, выступающими за скорейшее возвращение в их дома света, воды и тепла. Накануне жители киевского района Троещина перекрыли одну из основных улиц, требуя решить проблему.Одна из женщин:Митингующие призвали власти страны и города «перестать издеваться над людьми»:В украинском ДТЭК прокомментировали эти акции протеста. Там объявили, что они только «подрывают возможность оперативно решать проблему»:Тем временем радикальные украинские блогеры обвинили киевлян и жителей других городов «в работе на Кремль»:Напомним, что ранее «духоподъёмную» песню выпустила украинская певица Тина Кароль. В песне есть такие слова: «У нас нет света, но у нас есть добро». После того как на неё обрушился шквал критики от рядовых украинцев, Кароль попросила прощения и добавила, что «это не был заказ с Банковой».Киев тем временем пытается продвинуть идею с так называемым «энергетическим перемирием».