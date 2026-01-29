Перекрывших дорогу жителей киевской Троещины обвинили в «работе на Кремль»

4 224 14
Перекрывших дорогу жителей киевской Троещины обвинили в «работе на Кремль»

Украинские власти комментируют участившиеся случаи перекрытия дорог горожанами, выступающими за скорейшее возвращение в их дома света, воды и тепла. Накануне жители киевского района Троещина перекрыли одну из основных улиц, требуя решить проблему.

Одна из женщин:



Сам (Зеленский) сидит в тепле, пересчитывает деньги на своих счетах, а нам продолжают приходить счета за коммуналку, которой нет. Света нет, воды нет, отопления в нашем доме нет уже 8-е сутки.

Митингующие призвали власти страны и города «перестать издеваться над людьми»:

Они нас призывают куда-то временно переехать. Куда? Либо верните в наши дома то, что нам положено по закону, либо уезжайте отсюда сами. Нам такая власть не нужна.

В украинском ДТЭК прокомментировали эти акции протеста. Там объявили, что они только «подрывают возможность оперативно решать проблему»:

Лица, перекрывающие улицы во время митингов, мешают аварийным бригадам добраться до мест проведения ремонта. На подстанциях Трощены произошло 26 аварий за неделю, ремонты продолжаются по несколько дней, потому что сети используются для отопления вместо батарей, чего не предусмотрено.

Тем временем радикальные украинские блогеры обвинили киевлян и жителей других городов «в работе на Кремль»:

Выходя на улицы и перекрывая движение, вы работаете на Путина. Прекратите это делать.

Напомним, что ранее «духоподъёмную» песню выпустила украинская певица Тина Кароль. В песне есть такие слова: «У нас нет света, но у нас есть добро». После того как на неё обрушился шквал критики от рядовых украинцев, Кароль попросила прощения и добавила, что «это не был заказ с Банковой».

Киев тем временем пытается продвинуть идею с так называемым «энергетическим перемирием».
  1. Наган Звание
    Наган
    +7
    Сегодня, 06:24
    Поскакушки устройте для сугреву. Хто не скаче, той мocкaль. Потому что им скакать незачем, в Москве тепло не отключали. tongue
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 06:28
    Разрушить единство укронациков изнутри...очень хорошая идея.
    Так держать...больше мороза, меньше хлеба,перерубить полностью электрику.
    Пещерные условия жизни укронацикам промывают мозги лучше стирального порошка.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 06:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Пещерные условия жизни укронацикам промывают мозги лучше стирального порошка.

      Нам такая власть не нужна.

      О как запели! laughing
      Так сами же выбирали, сами скакали, сами кастрюли на головы надевали, и сами кричали " Москаляку на гиляку"!
      А сейчас уже и не скачется... laughing
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 07:20
        Цитата: ваш вср 66-67
        сами скакали, сами кастрюли на головы надевали, [...] А сейчас уже и не скачется...
        Кастрюля гремит об мёрзлую голову - вот и не скачут...
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 07:23
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Пещерные условия жизни укронацикам промывают мозги лучше стирального порошка.

        Нам такая власть не нужна.

        О как запели! laughing
        Так сами же выбирали, сами скакали, сами кастрюли на головы надевали, и сами кричали " Москаляку на гиляку"!
        А сейчас уже и не скачется... laughing

        Дык, на голодном желудке много не накачешь... Голод не тётка, а мороз - это злой Колотунь-бабай!
    2. Проксима Звание
      Проксима
      +2
      Сегодня, 07:24
      Мне так и непонятно, recourse почему такие вещи нельзя было сделать хотя бы года три назад. Когда без света, тепла и без воды, то лучше работают мозги. fool А то мечтали на танке в Кремль въехать, в Ялте кофе пить... request
    3. 123_123 Звание
      123_123
      0
      Сегодня, 08:00
      Надо же, работает. Нужно довести дело до конца и отрезать оставшиеся аэс.
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 06:41
    Выходя на улицы и перекрывая движение, вы работаете на Путина.
    Сидя без тоталитарных пережидков прошлого (электричества и тепла) вы наносите удар по Путину. Так уж и быть Зеленский мучения с тоталитарными благами возьмёт на себя.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 07:05
    Такие-сякие неблагодарные! Им, понимаешь ли туалеты общественные роют, а они еще на квитанции обижаются! Цените свою власть. Это же вы ее выбрали!
    Раньше злорадствовали по поводу бомбежек и обстрелов ЛДНР, теперь обратку получите. Бумеранг наконец вернулся!
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 07:28
    Перекрывающим дорогу подарят скоро каждому кружевные трусики и .. целый рожок. Ведь добились Пэрэмоги с 2014.
  6. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 07:34
    Добравя певица КРОЛЬ, и блогеры идейные----вперед скакать на улицу с кастрюлями на голове и кричать, "У нас все нормально. свет.тепло есть НЕ хватает "Кружеваных труселек" Вперед скакать
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 07:39
    Советские полевые-кухни..кашка в горло комом не лезет?
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 07:42
    самое простое до безобразия обвинение "не рабов",- работе на Кремль...чтобы поставить еще в большее стойло.
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 07:44
    -Такой-детина..и на кухне работает..? (с)
    Х\Ф "Девчата"
    Кстати..а где полевые-кухни из ЕС с их сотрудниками и поварами...от друзей Украины..или если бабки идут на не убийство русских..то жаба душит?