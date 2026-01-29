Перекрывших дорогу жителей киевской Троещины обвинили в «работе на Кремль»
Украинские власти комментируют участившиеся случаи перекрытия дорог горожанами, выступающими за скорейшее возвращение в их дома света, воды и тепла. Накануне жители киевского района Троещина перекрыли одну из основных улиц, требуя решить проблему.
Одна из женщин:
Митингующие призвали власти страны и города «перестать издеваться над людьми»:
В украинском ДТЭК прокомментировали эти акции протеста. Там объявили, что они только «подрывают возможность оперативно решать проблему»:
Тем временем радикальные украинские блогеры обвинили киевлян и жителей других городов «в работе на Кремль»:
Напомним, что ранее «духоподъёмную» песню выпустила украинская певица Тина Кароль. В песне есть такие слова: «У нас нет света, но у нас есть добро». После того как на неё обрушился шквал критики от рядовых украинцев, Кароль попросила прощения и добавила, что «это не был заказ с Банковой».
Киев тем временем пытается продвинуть идею с так называемым «энергетическим перемирием».
