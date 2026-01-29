Миннесота мешает Трампу сосредоточиться на Иране и Гренландии

Миннесота мешает Трампу сосредоточиться на Иране и Гренландии

Штат Миннесота явно отвлекает внимание Дональда Трампа от всех его внешнеполитических затей, включая Гренландию и Иран. Пока «главный миротворец» планеты обдумывает план очередной атаки на Исламскую Республику и пока вторящие ему американские ястребы призывают «отрубить голову иранской змее», градус негатива в отношении администрации растёт. Растёт он не только в Миннесоте. Опубликованный рейтинг поддержки Трампа, в данные которого сам Трамп не верит и считает его подтасовкой, упал до минимального с начала вступления в президентскую должность значения – 37-38%.

Чтобы попытаться обуздать ситуацию в упомянутом штате, где агенты миграционной и пограничной службы (ICE) убили уже двоих американцев с начала года, было объявлено, что стрелявшие в медбрата госпиталя для ветеранов Алекса Претти «отстранены от службы»:

В их отношении проводится проверка.

Напомним, что сотрудники ICE убили 37-летнего Претти, заявив, что эти действия носили характер самообороны, так как у него при себе был пистолет. Причём, как показывают факты с места событий, стреляли в Претти двое сотрудников ведомства, из своего табельного оружия.

Заявление об отстранении стрелявших агентов ICE противоречит заявлению представителю ведомства Грегори Бовино. По его словам, все сотрудники миграционной и таможенной службы продолжают свою работу в Миннесоте.

Бовино:

Все агенты, участвовавшие в этом инциденте, работают не в Миннеаполисе, а в других местах. Это ради безопасности. Существует такое понятие, как раскрытие личных данных, и безопасность наших сотрудников для нас очень важна. Мы будем обеспечивать безопасность этих сотрудников.

Американская пресса пишет, что якобы отстранён от работы в Миннесоте сам Бовино. Только «отстранение» несколько странное. Его просто перевели на работу в Калифорнию.

Тем временем ICE публикует данные о том, что Алекс Претти вступал в стычки с их сотрудниками ещё за 11 дней до своей гибели. В частности, ICE нашли кадры с тем, как американец пинает и разбивает задний фонарь служебного внедорожника. Автомобиль останавливается, из него выходят федеральные агенты и валят его на землю.

Адвокат семьи Претти Стив Шлейхер:

За несколько дней до того, как Алекс был застрелен на улице, несмотря на то, что не представлял ни для кого угрозы, он подвергся жестокому нападению со стороны группы агентов ICE. Ничто из того, что произошло более недели назад, не могло оправдать гибель Алекса от рук ICE 24 января.

Трамп, безусловно, хотел бы замести всю эту историю «под ковёр», но за неё уже «вцепились» его оппоненты, в первую очередь из Демпартии. И теперь у Трампа помимо вопросов об «острове Эпштейна» появляются и другие неудобные вопросы из серии: «Зачем вы приказываете убивать американцев в американских городах?» В связи с этим Миннесота может стать для Трампа «лебединой песней».
5 комментариев
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 06:54
    Трамп много усилий прикладывает чтобы проиграть выборы в конгресс...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:11
    «Зачем вы приказываете убивать американцев в американских городах?»
    Хороший вопрос. Интересно какой ответ будет. И жаль, что подобный вопрос не задавали и даже не думали об этом на украине.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 07:25
      Цитата: Егоза
      «Зачем вы приказываете убивать американцев в американских городах?»
      Хороший вопрос. Интересно какой ответ будет. И жаль, что подобный вопрос не задавали и даже не думали об этом на украине.

      Украинство, как жизнь показала, заразно. Вон, вся Европа уже болеет.
      Жаль, что "миннесотство" не заразно, воздушно-капельным на другие штаты не передаётся...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:24
    ❝ Штат Миннесота явно отвлекает внимание Дональда Трампа от всех его внешнеполитических затей ❞ —

    — Но «затейник» особо не отвлекается и продолжает гнуть свою линию на внешнеполитическом фронте ...
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 07:37
    Кто-нибудь развяжите пожалуйста гражданскую войну в США! Слишком долго эти Штаты находятся "соединёнными", пора бы их разъединить.