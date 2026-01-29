Миннесота мешает Трампу сосредоточиться на Иране и Гренландии
Штат Миннесота явно отвлекает внимание Дональда Трампа от всех его внешнеполитических затей, включая Гренландию и Иран. Пока «главный миротворец» планеты обдумывает план очередной атаки на Исламскую Республику и пока вторящие ему американские ястребы призывают «отрубить голову иранской змее», градус негатива в отношении администрации растёт. Растёт он не только в Миннесоте. Опубликованный рейтинг поддержки Трампа, в данные которого сам Трамп не верит и считает его подтасовкой, упал до минимального с начала вступления в президентскую должность значения – 37-38%.
Чтобы попытаться обуздать ситуацию в упомянутом штате, где агенты миграционной и пограничной службы (ICE) убили уже двоих американцев с начала года, было объявлено, что стрелявшие в медбрата госпиталя для ветеранов Алекса Претти «отстранены от службы»:
Напомним, что сотрудники ICE убили 37-летнего Претти, заявив, что эти действия носили характер самообороны, так как у него при себе был пистолет. Причём, как показывают факты с места событий, стреляли в Претти двое сотрудников ведомства, из своего табельного оружия.
Заявление об отстранении стрелявших агентов ICE противоречит заявлению представителю ведомства Грегори Бовино. По его словам, все сотрудники миграционной и таможенной службы продолжают свою работу в Миннесоте.
Бовино:
Американская пресса пишет, что якобы отстранён от работы в Миннесоте сам Бовино. Только «отстранение» несколько странное. Его просто перевели на работу в Калифорнию.
Тем временем ICE публикует данные о том, что Алекс Претти вступал в стычки с их сотрудниками ещё за 11 дней до своей гибели. В частности, ICE нашли кадры с тем, как американец пинает и разбивает задний фонарь служебного внедорожника. Автомобиль останавливается, из него выходят федеральные агенты и валят его на землю.
Адвокат семьи Претти Стив Шлейхер:
Трамп, безусловно, хотел бы замести всю эту историю «под ковёр», но за неё уже «вцепились» его оппоненты, в первую очередь из Демпартии. И теперь у Трампа помимо вопросов об «острове Эпштейна» появляются и другие неудобные вопросы из серии: «Зачем вы приказываете убивать американцев в американских городах?» В связи с этим Миннесота может стать для Трампа «лебединой песней».
Информация