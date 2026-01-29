Миннесота мешает Трампу сосредоточиться на Иране и Гренландии

В их отношении проводится проверка.

Все агенты, участвовавшие в этом инциденте, работают не в Миннеаполисе, а в других местах. Это ради безопасности. Существует такое понятие, как раскрытие личных данных, и безопасность наших сотрудников для нас очень важна. Мы будем обеспечивать безопасность этих сотрудников.

За несколько дней до того, как Алекс был застрелен на улице, несмотря на то, что не представлял ни для кого угрозы, он подвергся жестокому нападению со стороны группы агентов ICE. Ничто из того, что произошло более недели назад, не могло оправдать гибель Алекса от рук ICE 24 января.